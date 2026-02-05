Lazos de apoyo contra el cáncer

Quirónsalud en Andalucía

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, elha desarrollado a lo largo de esta semana diversas iniciativas destinadas a visibilizar la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz y los avances logrados en el abordaje de la enfermedad oncológica.Como símbolo de apoyo, concienciación y acompañamiento a pacientes y familiares, el centro se ha decorado con globos y lazos verdes. Además, el centro ha habilitado un espacio participativo en el que pacientes, familiares y profesionales han dejado por escrito mensajes de ánimo, vivencias personales o palabras de apoyo dirigidas a quienes atraviesan un proceso oncológico.La Oncología Médica vive en la actualidad una etapa de profunda transformación. Los progresos en investigación y la incorporación de nuevos tratamientos están permitiendo no solo aumentar la supervivencia, sino también mejorar de forma significativa la calidad de vida de los pacientes.En este contexto, la medicina de precisión adquiere un papel clave, gracias a la identificación de biomarcadores que posibilitan terapias cada vez más personalizadas y eficaces, adaptadas a las características específicas de cada paciente. Con estas acciones, el Hospital Quirónsalud Córdoba reafirma su compromiso con una atención integral, centrada en la persona, y con el impulso continuo de la investigación y la innovación en la lucha contra el cáncer.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y dos hospitales de día quirúrgicos, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónomaQuirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.