Ciencia y viticultura se alían en Montilla-Moriles para avanzar en la detección temprana del mildiu

La Universidad de Córdoba (UCO) y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles han lanzado un proyecto de colaboración orientado a la detección precoz del mildiu, una de las enfermedades criptogámicas más peligrosas y de las más temidas por los viticultores porque, cuando la infección es grande, puede devastar toda la producción de una zona vitivinícola.La iniciativa, que busca mejorar la capacidad de predicción de este patógeno mediante datos climáticos y de fenología del cultivo obtenidos a escala local, se dio a conocer en el pleno del Consejo Regulador celebrado el pasado 24 de julio, tras lay que tuvo como consecuencia directa la disminución de la cosecha en más de un 50 por ciento.Desde entonces, y durante el último trimestre del pasado año, tanto la UCO como el Consejo Regulador han mantenido varias reuniones para concretar los objetivos y el alcance del proyecto, así como para definir un presupuesto que cubra, al menos, las necesidades básicas para su desarrollo con todas las garantías.En ese sentido, el proyecto plantea la instalación de un número determinado de estaciones meteorológicas propias que complementen la red de estaciones de otras administraciones ya implantadas, teniendo en cuenta que en un radio de 50 kilómetros existen cinco estaciones del Sistema de Información Agroclimática para el Regadío (SiAR) y de la Red de Información Agroclimática de Andalucía (RIA)."Esta ampliación permitirá generar información climática particularizada que, combinada con los datos de fenología del cultivo obtenidos a partir de los puntos de control de la Agrupación de Producción Integrada (API) del Consejo Regulador, haga posible, mediante la aplicación de un modelo matemático, predecir el ciclo de desarrollo del agente patógeno", destaca la ingeniera agrónoma Ángela Portero, responsable del Aula de Viticultura de Montilla-Moriles.Las pruebas preliminares realizadas con datos históricos, tanto de fenología como de climatología, y su comparación con las fechas de avisos de presencia de mildiu obtenidos a través de los Premios "Pedro Cabezuelo", han ofrecido resultados considerados bastante precisos.En ese sentido, tal y como detalla Ángela Portero, "el proyecto pretende, mediante la instalación de un número de estaciones meteorológicas propias que complementen la red de estaciones de otras administraciones ya implantadas, generar información climática particularizada".Además, la red ampliada de estaciones meteorológicas servirá para avanzar de forma determinante en la predicción climática localizada y permitirá, en el futuro, generar modelos de predicción del ataque de otros agentes fitopatógenos tanto o más importantes que el mildiu, con mayor precisión y adaptados a las condiciones locales de la zona Montilla-Moriles.En este ámbito, la UCO puede proporcionar información predictiva localizada para las estaciones adheridas a la propuesta, partiendo de modelos predictivos globales, como el del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (ECMWF, por sus siglas en inglés), "particularizando" las estimaciones para mejorar su precisión a escala local.Los datos recogidos por las estaciones meteorológicas estarán disponibles para sus propietarios a través de la plataforma de la UCO, lo que permitirá el acceso continuo a información en tiempo real y a históricos de datos. Al respecto, Ángela Portero se muestra convencida de que "la obtención de datos climáticos precisos y particularizados permitirá generar modelos de predicción más precisos".Pese al interés del proyecto, las gestiones realizadas con distintas administraciones —principalmente, con la Junta de Andalucía— para abordarlo durante el primer semestre de este año "no han resultado positivas, ni a través de un contrato menor ni mediante otras vías de financiación", según han desvelado desde el propio Consejo Regulador.Ante esta situación, y en coordinación con el equipo investigador de la UCO, se planteó la posibilidad de sacar adelante la iniciativa con financiación propia, repartiendo los costes del proyecto entre ambas partes "con el fin de no abandonarlo sin haberlo intentado".Por este motivo, el Consejo Regulador ha remitido una circular en la que ofrece a todos los operadores inscritos, así como a instituciones públicas como los ayuntamientos, la posibilidad de participar y colaborar en el proyecto mediante la adquisición e instalación de estaciones meteorológicas, tanto en sus propias instalaciones como en explotaciones de viticultores interesados.El precio final de cada estación es de 566,11 euros, impuestos y gastos de envío incluidos, un coste que deberá asumir cada interesado. La estación propuesta por los impulsores del proyecto cuenta con conectividad Wi-Fi y 4G, además de permitir la descarga de datos desde una tarjeta SD.El equipo investigador de la UCO asumirá el resto de los costes del proyecto, que culminará con la generación de un modelo predictivo y la adopción de un sistema de alertas que el Consejo Regulador pondrá a disposición de todos los operadores, agricultores y bodegas de lazona.Por su parte, las personas y entidades que colaboren en la iniciativa, además de disponer de una estación meteorológica con datos en tiempo real accesibles desde una aplicación móvil, tendrán acceso a la plataforma de datos meteorológicos de la UCO y al sistema de alertas, con modelos predictivos más precisos y particularizados para cada zona del marco Montilla-Moriles.Asimismo, tal y como resalta Ángela Portero, "la utilización de datos reales procedentes de sus propias estaciones permitirá incrementar de forma significativa la precisión del modelo de detección precoz del mildiu, aportando una mayor representatividad local frente al uso de datos externos o interpolados".Con todo, para que el proyecto pueda abordarse "con suficientes garantías", desde la UCO y el Consejo Regulador consideran fundamental la adquisición, al menos, de entre cinco y siete estaciones meteorológicas. A tal efecto, el Consejo Regulador ha establecido un plazo de diez días para que las personas interesadas presenten su solicitud de colaboración. "Transcurrido ese plazo, el Consejo Regulador valorará las solicitudes recibidas y tomará la decisión, junto al equipo investigador, de continuar o desistir del proyecto", advierten.