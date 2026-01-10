Unas 2.500 personas reciben el apoyo de Cruz Roja ante la ola de frío en Córdoba

Alrededor de 2.500 personas recibirán durante las próximas semanas en la provincia de Córdoba el apoyo de Cruz Roja ante la ola de frío que azota estos días casi toda España. Personas sin hogar, mayores —en especial, quienes están en situación de soledad— y familias que sufren ‘pobreza energética’ constituyen el principal foco de la intervención de la institución humanitaria para combatir los efectos del intenso frío.Desde ayudas para el pago de suministros básicos como luz o agua hasta el asesoramiento para el ahorro doméstico, pasando por el seguimiento telefónico de personas mayores o la atención a quienes no tienen un hogar en el que refugiarse del frío, las acciones que Cruz Roja impulsa en Córdoba para hacer frente a la bajada de las temperaturas son variadas, pero todas tienen un denominador común: estar dirigidas a colectivos especialmente vulnerables ante las consecuencias del frío.En ese sentido, cobra especial importancia estos días la labor que la entidad realiza con personas sin hogar a través de su Unidad de Emergencia Social (UES), que recorre las calles de la capital martes y jueves para ofrecer comida caliente, ropa de abrigo y apoyo humano a unos ciudadanos que, con este clima gélido, ven cómo se acrecienta su situación de extrema vulnerabilidad.“Si vivir en la calle ya es de por sí una situación, extrema, en esta época del año y con la bajada de las temperaturas se vuelve mucho más complicado. Por eso tratamos de estar a su lado reforzando nuestras atenciones con comida y bebida reparadora y ropa de abrigo. Y, sobre todo, con el calor humano que tanto necesitan las personas que se encuentran en esta situación”, explica Emi Valera, la técnica de Cruz Roja que, a escala provincial, coordina la atención a personas sin hogar.Concretamente las prendas de abrigo que está repartiendo el voluntariado de la entidad estos días son mantas, sacos, cuellos, guantes y gorros gracias, entre otras cosas, a la donación de una empresa colaboradora. Asimismo, la institución humanitaria tiene en marcha la campaña, por la que llama a los domicilios de personas mayores de toda la provincia para hacer seguimiento de su estado de salud y ofrecerles una serie de consejos para prevenir los efectos de la bajada de las temperaturas.El centro de contacto encargado de coordinar todo este programa, llamado, cuenta con agendas personales de los usuarios y usuarias, esto es, una base de datos en la que se almacena información sobre quienes requieren una especial atención por su situación de riesgo, enfermedad o vulnerabilidad.De este modo, la iniciativa persigue no solo proporcionar información sobre cómo afrontar las bajas temperaturas evitando riesgos para la salud, sino también detectar posibles casos de malestar de personas por el frío y activar, en el caso de que sea necesario, a los servicios de emergencia.A esto hay que añadir, por último, las ayudas que Cruz Roja ofrece a familias que se enfrentan este invierno a la pobreza energética, es decir, que no pueden satisfacer una cantidad mínima de servicios de energía para cubrir sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 20 grados en invierno y 25 grados en verano).Para hacer frente a esta situación, Cruz Roja desarrolla diversos programas de emergencia social que tratan de dar respuesta a esa realidad y atienden a aquellas personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad. Para toda esta labor, la organización humanitaria cuenta con financiación de la Consejería de Inclusión social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.