Nuevas ofertas de empleo

Recursos preventivos (Córdoba)Se ofertan dos puestos de técnico medio de prevención de riesgos laborales para obras en Córdoba, con funciones de vigilancia y control de trabajos en altura y envío de reportes a oficina para la emisión de certificados de solidez estructural. Se ofrece contrato laboral fijo discontinuo, jornada completa, horario según la producción y salario bruto mensual de 2.000 euros. Se requiere experiencia de seis meses en control y vigilancia de obras y titulación de educación secundaria y formación en prevención de riesgos laborales. Plazo de inscripción hasta el 22 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Ingeniero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de ingeniero o ingeniera para departamento técnico en Córdoba. El trabajo incluye el diseño y la supervisión de proyectos, la elaboración de planos y el desglose de materiales, así como la supervisión de la ejecución de producciones. También contempla la colaboración con equipos de trabajo para coordinar y optimizar los recursos disponibles y mantener una comunicación fluida con clientes y proveedores. Se ofrece contrato laboral indefinido, jornada completa, horario partido y salario bruto mensual de 3.000 euros, con disponibilidad para viajar. El plazo de inscripción finaliza el 22 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Docente de Soldadura (Puente Genil)Se oferta un puesto de docente de Soldadura en Puente Genil. La persona seleccionada impartirá el certificado de profesionalidad FMEC0110, soldadura de arco revestido y TIG, con una duración de 680 horas, asumiendo la planificación y preparación de sesiones teóricas y prácticas, el seguimiento, evaluación y tutorización del alumnado, la elaboración de informes de progreso y el cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene en el taller. Se ofrece contrato laboral fijo discontinuo, a jornada parcial de cinco horas diarias, de 16:00 a 21:00, con salario bruto mensual de 1.500 euros, con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 17 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Trabajador/-a social (Lucena)Se oferta un puesto de trabajador o trabajadora social para una residencia de mayores ubicada en Lucena. Las funciones a desarrollar serán las propias de la ocupación, de acuerdo con el convenio vigente aplicable. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración aproximada de 50 días, a jornada completa, con horario de mañana y tardes. El salario bruto mensual es de 1.440 euros, sin pagas extras prorrateadas. La incorporación está prevista para mediados o finales de enero de 2026. Se requiere formación en trabajo social o trabajo social y orientación. El plazo de inscripción en la oferta finaliza el 14 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Comercial (La Carlota)Una empresa de diseño y transformación de contenedores de transporte marítimo oferta un puesto de comercial en La Carlota. La persona seleccionada realizará tareas comerciales vinculadas a la actividad de la empresa, desarrollando funciones propias del área de ventas. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 90 días, a jornada completa y con horario comercial. El salario bruto mensual es de 1.400 euros, con pagas extras prorrateadas. La oferta contempla una vacante y valora experiencia previa de 24 meses en la ocupación de agentes comerciales. El plazo de inscripción en la oferta finaliza el 14 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Administrativo/a (La Carlota)Se oferta un puesto de administrativo o administrativa en La Carlota para el desarrollo de labores de administración general. Las funciones incluyen la contabilización de facturas de compras, la gestión de pedidos, la relación con proveedores y la elaboración de presupuestos de venta. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 90 días, a jornada parcial de mañana, con un total de 20 horas semanales y horario exclusivamente matinal. El salario bruto mensual asciende a 850 euros, con pagas extras prorrateadas. Se requiere experiencia mínima de 12 meses y formación de grado superior en el ámbito administrativo o comercial. El plazo de inscripción finaliza el 14 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Enfermeros (Lucena)Se ofertan dos puestos de enfermero o enfermera para una residencia de mayores ubicada en Lucena. Las funciones a desarrollar serán las propias de la ocupación, de acuerdo con lo establecido en el convenio vigente. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa, con horario rotativo de mañanas y tardes. El salario bruto mensual asciende a 1.559 euros, sin pagas extras prorrateadas. La incorporación está prevista de forma inmediata. Se requiere formación en enfermería o enfermería y atención a enfermos, en programas que combinan cuidados de salud y cuidados sociales. El plazo de inscripción en la oferta finaliza el 12 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Peón de mantenimiento (Nueva Carteya)Se oferta un puesto de peón de mantenimiento de edificios en Nueva Carteya. La persona seleccionada desarrollará las funciones propias del mantenimiento general de instalaciones, valorándose especialmente los conocimientos o la experiencia en trabajos de albañilería y carpintería metálica. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 90 días, a jornada completa, con horario de 8.00 a 15.00 horas. El salario bruto mensual es de 1.500 euros, sin pagas extras prorrateadas. La incorporación está prevista para el 19 de enero de 2026. El plazo de inscripción en la oferta finaliza el 12 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Peones agrícolas (Montilla)Se ofertan dos puestos de peón agrícola en Montilla para realizar tareas propias del puesto, entre ellas la colocación de fardos, la utilización de equipos de trabajo agrícolas como sopladoras, vibros y peines, el manejo de esportones y la recolección de aceituna. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 62 días, a jornada completa, con horario de 7:00 a 14:00 y un salario bruto mensual de 1.184 euros. Se requiere experiencia mínima de 12 meses, nivel formativo de graduado escolar o equivalente, disponibilidad de automóvil y permiso de conducir B. El plazo de inscripción finaliza el 11 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Especialista en Redes Sociales (La Carlota)Se oferta un puesto de especialista en marketing digital y redes sociales para trabajar en La Carlota. Las funciones incluyen el diseño y planificación de estrategias de marketing digital, la gestión y optimización de perfiles en Facebook, Instagram, X y TikTok, la ejecución de campañas de pago en redes sociales y Google Ads, el impulso del posicionamiento SEO, la creación de vídeos e imágenes para branding y engagement y la elaboración de informes mensuales. Se ofrece contrato laboral indefinido, jornada completa, horario comercial y salario bruto mensual de 1.800 euros, con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 13 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Técnico de mantenimiento (Lucena)Se oferta un puesto de técnico de mantenimiento de maquinaria en Lucena para realizar funciones de búsqueda y localización de averías, mantenimientos preventivos, correctivos y curativos, así como tareas de optimización de la producción. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa, con horario de 7:00 a 15:00 y salario bruto mensual de 1.390 euros, con pagas extras prorrateadas. El puesto requiere experiencia mínima de seis meses, titulación de graduado escolar o equivalente, permiso de conducir B, disponibilidad para viajar con regreso diario, coche de empresa y dietas abonadas. El plazo de inscripción finaliza el 20 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Personal de limpieza (Montemayor)Se oferta un puesto de personal de limpieza para un establecimiento ubicado en Montemayor. Las funciones incluyen la limpieza del restaurante, de las habitaciones del bar y el planchado de las sábanas de las habitaciones. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa, con una jornada de ocho horas en turno de mañana o de tarde, y salario bruto mensual de 1.400 euros, con pagas extras prorrateadas. Se requiere disponibilidad de automóvil y permiso de conducir tipo B. El puesto contempla incorporación inmediata. El plazo de inscripción finaliza el 13 de enero de 2026.Oferta disponible en este enlace.
Mozo de almacén (Córdoba)Se oferta un puesto de mozo de almacén en Córdoba para realizar tareas de carga y descarga de camiones y contenedores, organización interna del almacén, control de stocks, interacción con los clientes y preparación de picking. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 365 días, a jornada completa, con horario a convenir y salario bruto mensual de 1.382 euros, con pagas extras prorrateadas. El puesto requiere una experiencia mínima de tres meses, disponibilidad de automóvil y permiso de conducir B. La ubicación podrá situarse en Córdoba o en Villafranca de Córdoba. El plazo de inscripción finaliza el 17 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
