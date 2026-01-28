Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 22/01/2026
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 22/01/2026
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 22/01/2026
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 23/01/2026
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 22/01/2026
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 21/01/2026
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 21/01/2026
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/01/2026
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 23/01/2026
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 23/01/2026
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 23/01/2026
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/01/2026
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/01/2026
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/01/2026
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 21/01/2026
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 20/01/2026
Técnico de mantenimiento (Córdoba)Se oferta un puesto de técnico de mantenimiento en sistemas de protección contra incendios en Córdoba. Las funciones principales incluyen la revisión de extintores, detección y alarmas, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y la elaboración de documentación técnica. Se requiere un nivel formativo de grado medio y permiso de conducir tipo B. La entidad ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un salario bruto mensual de 1.600 euros. El horario establecido es de lunes a jueves de 8.00 a 16.00 horas y los viernes de 8.00 a 14.00 horas. El plazo de inscripción finaliza el 6 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 22/01/2026
Cocinero/-a (Baena)Se oferta un puesto de cocinero o cocinera para trabajar en las localidades de Baena, Lucena y Montilla. Las funciones principales consisten en la preparación de menús diarios según planificación nutricional, gestión de pedidos y control de higiene alimentaria. Se requiere una experiencia previa de 24 meses, formación en seguridad alimentaria y disponer de vehículo propio con permiso de conducir B. La oferta incluye un contrato laboral indefinido a jornada parcial de 25 horas semanales, en horario de 9:00 a 14:00 horas. El salario mensual es de 879 euros. El plazo de inscripción para este puesto de trabajo finaliza el 6 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 22/01/2026
Administrativo/-a (Puente Genil)Se oferta un puesto de administrativo o administrativa en Puente Genil. Las tareas principales consisten en gestionar la operativa de la entidad, captar negocio en la zona y participar en funciones comerciales para alcanzar objetivos. Se requiere poseer titulación universitaria en Administración y Gestión de Empresas o formación en Enseñanza Comercial y Administración. La oferta contempla un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. El salario bruto mensual asciende a 1.385 euros. El plazo para realizar la inscripción en esta oferta de empleo finaliza el 3 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 22/01/2026
Terapeutas ocupacionales (Córdoba)Se ofertan dos puestos de terapeuta ocupacional para una residencia de mayores en Córdoba. Las funciones principales consisten en diseñar programas individualizados para mejorar la autonomía en actividades diarias, mediante estimulación cognitiva y motora. Se requiere el grado o diplomatura en Terapia Ocupacional, valorándose formación adicional en educación infantil o auxiliar de clínica. La oferta consiste en un contrato laboral temporal de 180 días con una jornada semanal de 28 horas y horario a determinar. El salario bruto mensual es de 1.130 euros. El plazo de inscripción para esta oferta de empleo finaliza el 7 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 23/01/2026
Administrativo/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de administrativo o administrativa en Córdoba para realizar tareas de gestión operativa y atención al cliente. Las funciones incluyen la captación de negocio en la zona, el asesoramiento sobre productos y servicios de la entidad y la participación activa en labores comerciales de la oficina. Se requiere contar con titulación universitaria en Administración y Gestión de Empresas o formación en Enseñanza Comercial y Administración. La oferta contempla un contrato laboral indefinido a jornada completa con un salario de 1.385 euros mensuales. El horario es de 8:00 a 15:00 horas. El plazo de inscripción finaliza el 3 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 22/01/2026
Responsable de marketing (Córdoba)Se oferta un puesto de responsable de marketing y comunicación en Córdoba para la gestión de identidad de marca, publicidad, estrategias digitales y redes sociales. Es imprescindible contar con formación reglada mínima de técnico superior en marketing y publicidad, valorándose una experiencia de seis meses en el sector. La empresa ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa con horario de mañanas, aunque se requiere disponibilidad ocasional para fines de semana con la debida compensación. El salario bruto mensual asciende a 1.382 euros con las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para esta oportunidad de empleo finaliza hoy, 28 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 21/01/2026
Conserjes (Puente Genil)Se ofertan tres puestos de conserje en Puente Genil para la supervisión del recinto, revisión de contadores de agua, limpieza y gestión de residuos mediante carretilla elevadora. Es imprescindible disponer de vehículo propio y permiso de conducir B. Se ofrece un contrato laboral temporal de un año con posibilidad de transformación a indefinido. La jornada es parcial, de veinticinco horas semanales en horario nocturno, alternando días de descanso y laborales. El salario es de 967 euros mensuales e incluye complemento de nocturnidad y pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 5 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 21/01/2026
Personal de limpieza (Puente Genil)Se oferta un puesto de limpiador o limpiadora para trabajar en el municipio de Puente Genil. Las funciones principales consisten en la limpieza y desinfección de superficies, suelos, mobiliario y cristales. Se requiere obligatoriamente poseer el título de graduado escolar, permiso de conducir B, vehículo propio y una experiencia mínima de doce meses en la ocupación. El organismo ofrece un contrato laboral temporal de 30 días a jornada parcial, con quince horas semanales en horario de 08:30 a 11:00. El salario bruto mensual es de 550 euros. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finaliza el 31 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/01/2026
Delineante industrial (Córdoba)Se oferta un puesto de delineante industrial en Córdoba para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Las funciones incluyen la elaboración de planos de layout, documentación técnica de instalaciones y soporte en proyectos de mantenimiento. Es obligatorio poseer el título de Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica. La entidad ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa con horario de jornada partida. El salario bruto mensual es de 2.040 euros e incluye pagas extras prorrateadas. El plazo para realizar la inscripción en esta oferta finaliza el 7 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 23/01/2026
Operario/-a de metalurgia (Córdoba)Se oferta un puesto de operario o operaria de colada continua en Córdoba para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Las tareas incluyen la preparación de moldes, alimentación de hornos de latón y supervisión del flujo de metal fundido. Se requiere experiencia previa en el sector metalúrgico y formación en fabricación mecánica. La entidad ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa con turnos rotativos de mañana, tarde y noche, incluyendo fines de semana. El salario mensual es de 1.950 euros. El plazo de inscripción para esta oferta de trabajo finaliza el 7 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 23/01/2026
Docente de certificado de profesionalidad (Córdoba)Se oferta un puesto de docente para impartir el certificado de profesionalidad sobre desarrollo de proyectos de infraestructuras de telecomunicación en Córdoba. Las funciones principales incluyen la preparación de materiales didácticos, la evaluación y el seguimiento del alumnado conforme a la normativa vigente. Se ofrece un contrato laboral temporal con una duración estimada de 100 días a jornada parcial. El horario de trabajo es de 8:30 a 14:30 horas, con una dedicación diaria de cinco horas. El salario bruto mensual establecido para esta ocupación es de 1.800 euros. El plazo para realizar la inscripción en esta oferta finaliza el 7 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 23/01/2026
Cocinero/-a (Almedinilla)Se oferta un puesto de cocinero o cocinera para una residencia de mayores situada en Almedinilla. Las funciones a desempeñar son las propias del puesto de trabajo en este tipo de instalaciones. Se ofrece un contrato de interinidad por sustitución con una duración estimada de 240 días a jornada parcial, concretamente 28 horas semanales. El horario se organizará en turnos rotatorios de mañana o tarde, percibiendo la persona seleccionada un salario bruto mensual de 1.184 euros. Como requisito mínimo, se exige contar con una formación profesional de grado medio. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza hoy, 28 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/01/2026
Personal de limpieza industrial (La Rambla)Se oferta un puesto de limpiador o limpiadora para labores de limpieza industrial en La Rambla. Las tareas incluyen el uso de fregadora, recogida de cartón, plástico y basura, además del mantenimiento de las zonas externas. Se ofrece un contrato laboral temporal de 365 días a jornada parcial de 64 horas mensuales, con posibilidad de transformación a indefinido. El horario es nocturno, trabajando dos semanas al mes de forma alterna. El salario mensual es de 800 euros más un complemento de nocturnidad. Es obligatorio disponer de automóvil y permiso de conducir B. El plazo de inscripción finaliza el 31 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/01/2026
Mozo de almacén (Castro del Río)Se oferta un puesto de mozo de almacén en Castro del Río para desempeñar tareas de reposición, ayudante y funciones varias. El perfil requerido debe poseer como nivel formativo mínimo la primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente. Se ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa, con una dedicación semanal de 40 horas. La retribución bruta mensual establecida para esta vacante es de 1.331 euros, sin pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para aquellas personas interesadas en optar a este puesto de trabajo finaliza el 3 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/01/2026
Conductor/-a de tráiler (Lucena)Se oferta un puesto de conductor o conductora de tráiler en Lucena para la distribución de mercancía perecedera por las provincias de Córdoba y Sevilla. Los requisitos para optar a la vacante incluyen doce meses de experiencia previa, el título de graduado escolar y poseer el permiso de conducir C+E. Asimismo, es obligatorio disponer de la tarjeta de cualificación del conductor y la tarjeta de tacógrafo digital. Se ofrece un contrato laboral fijo discontinuo a jornada completa, con un salario de 1.880 euros mensuales y un horario aleatorio basado en la productividad. El plazo de inscripción para este puesto finaliza el 5 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 21/01/2026
Especialista en transformadores de potencia (Córdoba)Se oferta un puesto de especialista en transformadores de potencia y distribución para Córdoba. Las funciones principales consisten en la reparación de transformadores de distribución y potencia, incluyendo tareas de montaje y bobinado. Se requiere experiencia previa mínima de tres meses, así como formación específica o certificado de profesionalidad en electricidad y electrónica. La empresa ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 7:00 a 15:00. El salario bruto mensual es de 1.200 euros orientativos más pagas extras, sujeto a variaciones según el grupo de cotización. El plazo de inscripción finaliza el 4 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 20/01/2026
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM