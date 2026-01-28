CSIF denuncia la "falta de previsión" de la Junta ante la alerta meteorológica

Carreteras cortadas en la red provincial

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado esta tarde la "falta de previsión" y la "situación de desprotección" que, a su juicio, ha sufrido la comunidad educativa de la provincia por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ante laregistrada en la capital cordobesa y en muchos municipios de la provincia.Desde el Sector de Educación de CSIF Córdoba se ha mostrado la indignación del sindicato por las circunstancias vividas durante la jornada en diversos centros educativos que han sufrido cortes de suministro eléctrico durante toda la mañana, una situación que ha provocado la ausencia de calefacción en las aulas en pleno episodio de inclemencias meteorológicas.Según la organización sindical, estos hechos —unidos a los propios desplazamientos hasta los centros educativos— han generado un "escenario de riesgo" para alumnado, profesorado y personal no docente, "sin que se hayan ofrecido respuestas claras ni instrucciones preventivas" por parte de la Administración educativa.En ese contexto, CSIF ha reclamado la "adopción de medidas urgentes" y la "definición de directrices claras" que permitan garantizar la integridad física y la salud de las personas trabajadoras y del alumnado. En palabras del responsable de CSIF Educación Córdoba, Antonio Pachón, “no hablamos únicamente de desplazamientos a los centros en los propios municipios, sino que también habría que haber valorado aquellos docentes que tienen que acudir a otras localidades para impartir clase y que, literalmente, hoy han puesto en peligro su vida”.En ese sentido, ha lamentado que “es muy grave que, existiendo avisos meteorológicos claros y públicos, no se haya actuado de forma anticipada y preventiva y se haya vulnerado los principios básicos de la prevención de riesgos laborales”.Además, el sindicato ha puesto el foco en la ausencia de una normativa específica que ampare al personal docente funcionario ante situaciones de inclemencias meteorológicas graves, a diferencia de lo que ocurre con el personal laboral.Al respecto, el representante sindical ha denunciado que “la falta de referencia al respecto en el Estatuto Básico del Empleado Público deja en total indefensión al personal funcionario, entre ellos al profesorado”. Por ello, y con el objetivo de garantizar unas condiciones de seguridad adecuadas, CSIF ha exigido a la Administración “la revisión y actualización del protocolo ante situaciones de alerta meteorológica para priorizar la seguridad del alumnado, profesorado y personal no docente, en particular en aquellas zonas vulnerables a inundaciones o que presenten dificultades de acceso”.Por otro lado, la central sindical ha calificado de “cuestionable” la gestión realizada por la Administración educativa, especialmente en lo que respecta a la falta de rapidez a la hora de emitir comunicados oficiales. A juicio de CSIF, estas comunicaciones deberían haberse difundido durante la tarde de ayer, cuando las previsiones meteorológicas ya eran claras, teniendo en cuenta que existen centros con jornada de tarde en la Educación de Régimen Especial, como Escuelas Oficiales de Idiomas, conservatorios, centros de educación de personas adultas, CEPER o institutos que imparten esta modalidad.Finalmente, CSIF ha aludido a la necesidad de “mejorar la coordinación y comunicación entre las distintas autoridades y la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para gestionar de manera eficiente las situaciones de emergencia y lograr una respuesta rápida, eficaz e informada sobre la apertura o cierre de centros educativos”.Además de las incidencias en el ámbito educativo, el temporal ha tenido un impacto significativo en la red de carreteras y caminos de titularidad provincial. Según la información facilitada por la Diputación de Córdoba, a las 14.00 horas de este 28 de enero de 2026 se mantenían diversas afecciones en distintos puntos de la provincia como consecuencia de las intensas lluvias, el viento y los desbordamientos de cauces.En la zona norte, en el ámbito de Pozoblanco, la carretera CO-7409, que conecta Villaralto con Dos Torres, permanecía cortada a la altura del punto kilométrico 4+000 debido al desbordamiento del río Guadarramilla. En la zona de Fuente Palmera, se registraban varias incidencias, entre ellas el corte parcial de la CO-4311, de A-440 a A-8203 por El Villar, en el punto kilométrico 7+000, provocado por la caída de un árbol, con operarios del Servicio de Carreteras desplazados para su retirada. Asimismo, la CO-5314, entre A-3151 y A-3075 por la presa del embalse de Hornachuelos, se encontraba cortada en el punto kilométrico 13+000 por el desbordamiento de un arroyo innominado.En la zona de La Rambla, la carretera CO-4205, que une A-307 con Montemayor por su estación, permanecía cortada entre los puntos kilométricos 4+000 y 5+000 como consecuencia del desbordamiento de los arroyos Carchena y del Término. También se encontraba, entre los puntos kilométricos 4+500 y 6+000, debido al desbordamiento de los arroyos de la Zarza, de las Salinas y del río Salado.En el entorno de la capital cordobesa, la CO-3406, de N-432 a Obejo, estaba cortada en el punto kilométrico 11+530 por un deslizamiento del terraplén que ha afectado a la explanación de la vía en un tramo que discurre a media ladera.De igual modo, la CO-3402, de Córdoba a A-3075 por Santa María de Trassierra, registraba un corte parcial en el punto kilométrico 3+000 debido al deslizamiento de taludes, con trabajos de retirada en marcha por parte del Servicio de Carreteras.En la zona de Montoro, la CO-3204, de Córdoba a A-309 por la Campiña, permanecía cortada en el punto kilométrico 26+000 por el desbordamiento del arroyo Fontalvilla. En el área de Lucena, se habían producido cortes en la CO-7217, de N-331 a CO-7218 por Cristo del Marroquí, en el punto kilométrico 1+350, así como en la CO-8220, de El Tejar, en Benamejí, a CO-8219, en el punto kilométrico 1+100, en ambos casos por la caída de árboles que invadían la calzada.La zona de Rute también se veía afectada por el cierre de la CO-8215, de A-331 al Higueral por Solerche, en Iznájar, en el punto kilométrico 4+000, igualmente por la caída de árboles, con operarios desplazados para su retirada. En el ámbito de Baena, la CO-6206, de N-432 en Baena a A-318 por Doña Mencía, permanecía cortada en varios puntos por la caída de árboles, mientras que la CO-5201, de A-3125 a Baena por Fuentidueña, estaba cerrada en el punto kilométrico 13+000 debido al desbordamiento del arroyo Alférez.Por último, en la zona de Priego de Córdoba, la carretera CO-7207, de CO-8209 a El Tarajal, se encontraba cortada en el punto kilométrico 1+500 por el desbordamiento del río Salado. Además de estos cortes, la Diputación ha informado de la existencia de otras afecciones en la red provincial, como deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres, así como la caída de ramas, incidencias que no afectan al tráfico y sobre las que se está actuando con equipos propios y con las empresas encargadas de los contratos de conservación de carreteras y caminos.