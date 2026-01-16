Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital, gracias a la colaboración de Alfacamp, programa de aceleración para startups, ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y otros portales especializados. Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/01/2026
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/01/2026
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/01/2026
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/01/2026
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/01/2026
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/01/2026
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/01/2026
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 08/01/2026
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/01/2026
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/01/2026
Ingeniero industrial (Montilla)Una destacada empresa de ingeniería con sede en Montilla ha abierto una vacante para incorporar a un ingeniero industrial, eléctrico o de estructuras a su equipo técnico. El puesto está orientado al diseño y ejecución de proyectos de cimentación, instalaciones eléctricas y urbanización, requiriendo una experiencia mínima de dos años en el sector. Se ofrece un contrato de duración determinada a jornada completa con incorporación inmediata y formación continua en proyectos reales de alto valor. Es una oportunidad excelente para profesionales proactivos con capacidad de viajar y trabajar en entornos multidisciplinares. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/01/2026
Ejecutivo de cuentas (Montilla)La emisora Onda Cero en Montilla ha iniciado la búsqueda de un ejecutivo de cuentas senior para gestionar su cartera de clientes y desarrollar soluciones publicitarias personalizadas. La posición requiere que el profesional esté dado de alta como autónomo y posea sólidas habilidades en negociación y comunicación interpersonal. Entre sus funciones principales destacan la coordinación de reuniones y la supervisión del desempeño de las cuentas asignadas en la zona. Se ofrece una colaboración a jornada completa en modalidad presencial, valorándose la experiencia previa en el sector del marketing o las ventas. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/01/2026
Peón agrícola (Nueva Carteya)Se oferta un puesto de peón agrícola para desarrollar sus funciones y tareas en la localidad de Nueva Carteya. La vacante dispone de un contrato laboral indefinido a jornada completa, con una fecha de incorporación prevista para el próximo 1 de marzo de 2026. La persona seleccionada cumplirá un horario detallado de 8:30 a 15 y percibirá un salario bruto mensual de 1.300 euros, sin las pagas extraordinarias prorrateadas. Las tareas principales consisten en el desempeño propio de la ocupación de peón agrícola en general. El plazo de inscripción para optar a esta oferta de empleo finaliza mañana, 17 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/01/2026
Docente de Soldadura (Puente Genil)Se oferta un puesto de docente de Soldadura en Puente Genil. La persona seleccionada impartirá el certificado de profesionalidad FMEC0110, soldadura de arco revestido y TIG, con una duración de 680 horas, asumiendo la planificación y preparación de sesiones teóricas y prácticas, el seguimiento, evaluación y tutorización del alumnado, la elaboración de informes de progreso y el cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene en el taller. Se ofrece contrato laboral fijo discontinuo, a jornada parcial de cinco horas diarias, de 16:00 a 21:00, con salario bruto mensual de 1.500 euros, con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza mañana, 17 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/01/2026
Mozo de almacén (Córdoba)Se oferta un puesto de mozo de almacén en Córdoba para realizar tareas de carga y descarga de camiones y contenedores, organización interna del almacén, control de stocks, interacción con los clientes y preparación de picking. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 365 días, a jornada completa, con horario a convenir y salario bruto mensual de 1.382 euros, con pagas extras prorrateadas. El puesto requiere una experiencia mínima de tres meses, disponibilidad de automóvil y permiso de conducir B. La ubicación podrá situarse en Córdoba o en Villafranca de Córdoba. El plazo de inscripción finaliza mañana, 17 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/01/2026
Personal para bocadillería (Córdoba)El establecimiento de restauración Morlyn, ubicado en el Centro Comercial El Arcángel de Córdoba y de interés para residentes de la campiña, ha iniciado la búsqueda de personal para reforzar su equipo. La oferta está dirigida a personas con gusto por la hostelería y conocimiento del sector que busquen una oportunidad laboral a tiempo parcial. Los interesados deben acudir directamente al local para entregar su currículum en mano, valorándose la proximidad y la disposición para trabajar en un entorno comercial activo. Se ofrece la posibilidad de integrarse en un negocio local consolidado. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/01/2026
Administrativo/-a (Montilla)Se oferta un puesto de técnico o técnica administrativa en contabilidad y gestión económica en Montilla. Las funciones incluyen la gestión contable del Consejo Regulador, el control presupuestario, conciliaciones bancarias y el apoyo en la justificación de subvenciones. Se requiere un ciclo formativo de grado superior en administración, carnet de conducir y vehículo propio. Se valorará la experiencia previa en el sector y el manejo de Navision. El contrato es laboral indefinido a jornada completa, con horario de mañana de 8:00 a 15:00. La retribución es de 1.200 euros mensuales en 14 pagas. El plazo de inscripción finaliza hoy, 16 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/01/2026
Técnico eléctrico (Córdoba)Se oferta un puesto de técnico eléctrico de oficina y campo en Córdoba para la realización de proyectos y ejecución de obras. Las funciones principales incluyen la solicitud del Código Técnico de la Edificación (CTE), la elaboración del Certificado de Instalación Eléctrica (CIE), la instalación de cableado y tareas técnicas de oficina. Se requiere una experiencia mínima de seis meses y la titulación de técnico superior en sistemas electrotécnicos y automatizados. El contrato es laboral indefinido a jornada completa con un horario de 7:00 a 15:00. La retribución bruta mensual es de 1.382 euros con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 23 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 08/01/2026
Técnico de mantenimiento (Lucena)Se oferta un puesto de técnico de mantenimiento de maquinaria en Lucena para realizar funciones de búsqueda y localización de averías, mantenimientos preventivos, correctivos y curativos, así como tareas de optimización de la producción. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa, con horario de 7:00 a 15:00 y salario bruto mensual de 1.390 euros, con pagas extras prorrateadas. El puesto requiere experiencia mínima de seis meses, titulación de graduado escolar o equivalente, permiso de conducir B, disponibilidad para viajar con regreso diario, coche de empresa y dietas abonadas. El plazo de inscripción finaliza el 20 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/01/2026
Ingeniero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de ingeniero o ingeniera para departamento técnico en Córdoba. El trabajo incluye el diseño y la supervisión de proyectos, la elaboración de planos y el desglose de materiales, así como la supervisión de la ejecución de producciones. También contempla la colaboración con equipos de trabajo para coordinar y optimizar los recursos disponibles y mantener una comunicación fluida con clientes y proveedores. Se ofrece contrato laboral indefinido, jornada completa, horario partido y salario bruto mensual de 3.000 euros, con disponibilidad para viajar. El plazo de inscripción finaliza el 22 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/01/2026
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
