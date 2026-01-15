'La luz que guarda el tiempo': la estrategia de la Diputación para FITUR 2026

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La estrategia de la Diputación de Córdoba para la promoción en el estand con el que contará el Patronato Provincial de Turismo en la Feria Internacional de Turismo 2026 (FITUR) estará marcada por la apuesta por un turismo de experiencias, patrimonio y gastronomía que tendrá como lemay que se basa en dos ejes centrales: por un lado el turismo de emociones y naturaleza a través de un vídeo promocional protagonizado por la actriz cordobesa Alejandra Hinojosa; y, por otro, la ampliación del proyecto, con la incorporación de nuevos productos turísticos ligados a los castillos de la provincia.Así lo indicó ayer el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien recordó que “la gastronomía es el tercer motivo por el que los turistas de Europa deciden venir a Córdoba. Tenemos un potencial gastronómico que agranda su brillo y esplendor con los premios que se reconocen cada año a nuestros restaurantes”.En esta línea, Salvador Fuentes añadió que “en las ferias de turismo de Berlín o en Londres hemos constatado que el turista que viene al interior busca experiencias, quiere patrimonio histórico, bodegas, la cultura del aceite o la cultura del vino”.Fuentes, que hizo hincapié en la participación conjunta con el Ayuntamiento de Córdoba en esta feria, apuntó que “está habiendo un desplazamiento de los turistas que llegan a la costa hacia el interior, buscando una oferta complementaria de patrimonio y de experiencias, que ya ha podido comprobar en la zona sur de la provincia y ahora tenemos el reto de llevarlo a la zona norte”.Por ello, “la Diputación va a seguir desarrollando la política de fomento patrimonial de los castillos, para lo que se ha elaborado un vídeo con el que se buscan sensaciones, puesto que esto forma parte de la identidad de nuestro territorio”, remarcó Fuentes.El también presidente del Patronato Provincial de Turismo destacó los datos registrados en la llegada de vuelos a la capital, de forma que “el aeropuerto alcanza récord histórico con 30.800 pasajeros lo que supone un incremento del 263 por ciento”. Un dato en el que la conexión con Barcelona ha sido clave junto con la campaña de publicidadEl máximo responsable de la Diputación abundó en la conectividad de la provincia “que está a 45 minutos de Málaga en lanzadera de AVE, el Puerto de Córdoba es el de Málaga, además del incremento de viajeros en el aeropuerto, de forma que la idea es que se acerquen a la provincia no solo para ver la Mezquita, sino otras ofertas como los castillos, los cielos de estrellas o la naturaleza. Este es un turista que tiene mucho poder adquisitivo y viaja durante todo el año”.“FITUR lo concebimos como un negocio. Vamos a contar con la presencia de 500 empresarios y 700 personas autorizadas, eso es músculo empresarial porque lo que tratamos es de llamar la atención para generar negocio que permita generar empleo de calidad”, afirmó Fuentes.Por su parte, la delegada provincial de Turismo, Narci Ruiz, que destacó la presencia de todas las comarcas en el estand provincial, adelantó que en FITUR se presentará el vídeo, que supone una continuación del producto, “un proyecto vivo en el que hemos trabajado durante todo el 2025 y ahora presentamos una serie de acciones centradas en un producto turístico más específico en torno a los castillos”.Narci Ruiz analizó también un sector en el que “el turismo familiar está en auge, alcanzando un 36 por ciento a nivel nacional con un turista que busca la combinación de patrimonio, naturaleza y sostenibilidad sumado a gastronomía”, según destacó.“Volvemos a FITUR con una campaña potente centrada en lo experiencial, lo emocionante y los buenos recuerdos, en la que hacemos hincapié en el ocio nocturno, en el Starlight y en aquellas actividades que tengan que ver con los atardeceres, porque es lo que nos va a llevar a que las estancias sean más largas e incrementar las pernoctaciones”, apostilló Ruiz.En este sentido, la delegada de Turismo apuntó que el gasto medio está aumentando, sobre todo en el segmento familiar, y nos estamos moviendo en esa línea en la que se mueve también la Junta de Andalucía a través de la campaña“Un turismo ligado a las emociones, sentimientos y recuerdos relacionados con experiencias, lo sostenible o lo inclusivo, que es la clave en el turismo familiar que queremos potenciar y que supone la diferenciación de la provincia de Córdoba respecto a otros destinos de interior”, concluyó Ruiz.En el mismo acto de presentación de la estrategia de la Diputación en FITUR también participó la actriz cordobesa Alejandra Hinojosa como protagonista del vídeo, que será una de las apuestas de la entidad provincial en la promoción turística.Hinojosa se mostró orgullosa de participar en esta campaña y reconoció que “he descubierto lugares que no conocía”. Como parte de esta campaña también se incluye otro vídeo promocional protagonizado por Cisco García y Raquel Rostro, además de contar con la presencia del diseñador cordobés José Perea, que está previsto que en la jornada del jueves realice uno de sus diseños en directo.