Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital, gracias a la colaboración de Alfacamp, programa de aceleración para startups, ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y otros portales especializados. Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 28/11/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 28/11/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 03/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 27/11/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/11/2025
Técnico informático (Montilla)La empresa Alimentación Peninsular, S.A. (Alipensa) busca incorporar un técnico informático con contrato indefinido a jornada completa en su sede de Montilla. La posición ofrece un salario bruto anual de entre 18.000 y 22.000 euros. Se requiere una experiencia mínima de dos años, Ciclo Formativo de Grado Medio y carné de conducir (tipo B). Las responsabilidades clave incluyen la administración de servidores Windows, la configuración y gestión de herramientas de ofimática (especialmente Microsoft 365), el soporte técnico a usuarios, y la colaboración en proyectos de mejora. Se valorará positivamente la experiencia en AS-400 y entornos virtualizados (VMware). Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/12/2025
Gestor de pedidos (Montilla)Carrier, empresa líder en el sector, busca un Customer Service Coordinator para gestionar los pedidos de sus clientes, garantizando una experiencia fluida y eficiente desde la recepción del pedido hasta su facturación. Se valora la experiencia en metodologías de calidad y la capacidad para integrar Inteligencia Artificial (IA) en la mejora productiva. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/12/2025
Electricistas (Baena)La empresa de construcción Abanti Multiservicios, con base en Baena, busca incorporar varios Electricistas a su plantilla con contrato a tiempo completo. Los candidatos deben residir en Baena o localidades próximas. Es un requisito imprescindible la movilidad geográfica total, ya que los trabajos de electricidad se realizarán en diferentes obras repartidas por todo el territorio nacional. Se ofrece un salario a convenir. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 28/11/2025
Maestro/-a de almazara (Cabra)Adecco busca un maestro o maestra de almazara para incorporarse con contrato indefinido a tiempo completo en una almazara ubicada en la zona de Cabra. La posición busca estabilidad a futuro, combinando las funciones en la almazara durante la campaña con tareas de almacén fuera de temporada. Se requiere Formación Profesional de Grado Medio (CFGM o FP1) y experiencia demostrable en molino de aceituna. Es imprescindible contar con conocimientos sólidos sobre el proceso de elaboración del aceite y el manejo de maquinaria oleícola. La empresa ofrece buen ambiente laboral y un salario acorde a la valía demostrable del candidato. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 28/11/2025
Enfermero/-a (Cabra)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera en Cabra para valorar, planificar e implementar los cuidados de enfermería destinados a personas mayores y dependientes. La oferta contempla un contrato laboral temporal con una duración estimada de 60 días, jornada completa y horario de mañanas y tardes de lunes a viernes. El salario bruto mensual es de 1.517 euros, sin pagas extra prorrateadas. Se requiere diplomatura o grado en Enfermería, además del permiso de conducir B. También se valorará formación reglada u ocupacional vinculada al puesto, especialmente la orientada a la atención geriátrica. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 03/12/2025
Especialista en mantenimiento (Córdoba)Se oferta un puesto de técnico especialista en mantenimiento de edificios e instalaciones industriales en Córdoba, con cuatro vacantes disponibles. Las tareas incluyen trabajos de electricidad de baja tensión, mecánica, gestión de gases medicinales y fontanería. Se ofrece un contrato laboral temporal con una duración aproximada de 15 días, a jornada completa y con turnos rotativos. El salario bruto mensual asciende a 1.587 euros, sin pagas extra prorrateadas. Para acceder al puesto se requiere formación como técnico superior en mantenimiento electrónico, instalaciones térmicas y de fluidos, mecatrónica industrial o sistemas electrotécnicos y automatizados. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/12/2025
Fisioterapeuta (Córdoba)Se oferta un puesto de fisioterapeuta para desempeñar las funciones propias del puesto en una residencia de mayores ubicada en Córdoba. La oferta contempla un contrato laboral temporal de sustitución por incapacidad temporal de larga duración, con una duración estimada de 180 días. La jornada será completa y el horario se desarrollará de lunes a viernes, de 8.00 a 15.00 horas. El salario bruto mensual asciende a 1.455 euros, sin pagas extra prorrateadas. Para acceder al puesto se requiere diplomatura o grado en Fisioterapia, o un nivel formativo mínimo equivalente a tres cursos completos de una licenciatura. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/12/2025
Terapeuta ocupacional (Córdoba)Se oferta un puesto de terapeuta ocupacional para una residencia de mayores en Córdoba. Las funciones incluyen la realización de labores de terapia, así como la ayuda a las personas usuarias en actividades diarias de aseo, alimentación y otras tareas. El contrato será laboral temporal, con una duración estimada de 180 días y una jornada parcial de 28 horas semanales. El horario se desarrollará en turnos de mañana y/o tarde de lunes a domingo, con los descansos correspondientes y cierta flexibilidad horaria. El salario bruto mensual asciende a 1.095 euros, a lo que se añaden pagas extraordinarias no prorrateadas. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/12/2025
Encargado/-a de limpieza (Córdoba)Se oferta un puesto de encargado o encargada de limpieza en Córdoba, con funciones centradas en la gestión de personas y el seguimiento del servicio. El puesto incluye acoger y formar a nuevas incorporaciones, planificar la formación, coordinar adaptaciones de los puestos y asegurar una comunicación fluida con el equipo. También comprende supervisar maquinaria y materiales, resolver incidencias en empresas clientes, cumplimentar partes diarios y semanales, atender reclamaciones y elaborar informes para su responsable. Se ofrece contrato laboral indefinido, jornada parcial de 25 horas semanales y horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. El salario bruto mensual es de 965 euros con pagas extra prorrateadas. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 27/11/2025
Gestor/-a de clientes (Córdoba)Se oferta un puesto de gestor o gestora de clientes en Córdoba, orientado a labores comerciales dentro de oficina. Las funciones incluyen la comercialización y venta de seguros, la retención de la cartera existente, la captación de nuevos clientes mediante venta cruzada y la resolución de incidencias o siniestros. El contrato es laboral indefinido y a jornada completa, con un horario de 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. El salario bruto mensual asciende a 1.382 euros, con pagas extraordinarias prorrateadas. Se requiere como mínimo el título de Graduado en Educación Secundaria y conocimientos de correo electrónico y herramientas de Microsoft. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/11/2025
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
