Cruz Roja activa su recogida de juguetes para menores en situación de vulnerabilidad

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Cruz Roja Juventud acaba de poner en marcha su acción anual de recogida de juguetes bajo el lema, con el objetivo de conseguir regalos para, al menos, ochocientos niños y niñas en situación de vulnerabilidad en la provincia de Córdoba."Un juguete no es solo un objeto: es ilusión, es juego, es infancia. Por eso, un año más, queremos que todas las familias puedan ofrecer ese momento de felicidad a sus hijos e hijas!, destacó Alisson Salazar, responsable provincial de Cruz Roja Juventud, quien detalló que según el último estudio de la organización, un 18 por ciento de los menores que viven por debajo del umbral de la pobreza no tienen ningún juguete, y un 12 por ciento ni siquiera cuentan con cuentos o libros para leer o entretenerse.La iniciativa, enmarcada a su vez en el proyecto, se ha lanzado de manera simultánea en toda España, con el objetivo nacional de recoger juegos y juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos, que se entregarán antes del 6 de enero a las familias con menores de edad en situación de vulnerabilidad.En Córdoba, habrá puntos de recogida tanto en la capital como en los otros once municipios donde la institución humanitaria cuenta con asamblea: Baena, Lucena, Montilla, Hinojosa del Duque, Priego de Córdoba, Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo, Palma del Río, Priego de Córdoba, Rute y Villanueva de Córdoba.Además de entregar juguetes nuevos en los puntos habilitados, se puede colaborar con donaciones a través de la web de Cruz Roja, mediante Bizum al 04048 o enviando un SMS con la palabra JUGUETE al 38088, con un coste de tres euros. Todo lo recaudado se destinará íntegramente a la compra de juguetes para menores en dificultad social.La campaña promueve la donación de juguetes nuevos —no usados—, no bélicos ni sexistas, educativos, participativos y preferentemente grupales, así como seguros y respetuosos con el medio ambiente. Con todo, las personas voluntarias realizan entrevistas previas con las familias para conocer los gustos y necesidades de cada menor, asegurando que el regalo se adapte a sus preferencias. Las personas que deseen más información acerca de esta iniciativa pueden llamar al teléfono 957 433 878.