La Diputación presenta unos "presupuestos históricos" para el año 2026

El PSOE denuncia el "desprecio" del PP a la oposición

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA / PSOE

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, dio a conocer ayer el proyecto de Presupuestos 2026 de la institución provincial, unas cuentas que suben un 14,92 por ciento con respecto al año pasado, alcanzando los 385.416.969 euros y que, al incluir a las empresas y organismos provinciales, se sitúan en 522.900.443 euros, un 21,31 por ciento más que en 2025.“Es un presupuesto con sentido común, basado en la prestación de servicios públicos de calidad y que tiene la voluntad de transformar la provincia de Córdoba con grandes niveles de inversión que nos permiten dar un salto cualitativo notorio”, manifestó Fuentes.El máximo representante de la institución, que analizó de manera pormenorizada las principales cifras del presupuesto, subrayó “la subida de un 14,92 por ciento en el capítulo de Ingresos, dentro del cual destaca el incremento de un 13,99 por ciento en los Ingresos Corrientes, de un 76,33 por ciento en las Operaciones de Capital y de un 15,91 por ciento en las Operaciones no Financieras”.En materia de Gastos, el Capítulo I se quedó igual, “incluyendo las subidas salariales contempladas por el Real Decreto del Gobierno de España”, y se mantuvieron prácticamente igual los gastos corrientes (+2,72 por ciento). Asimismo, subieron un 18,84 por ciento las Transferencias Corrientes.El presidente de la Diputación destacó que “estamos ante el presupuesto más alto de la historia de la provincia, un presupuesto agresivo e inversor que busca transformar la provincia”. Así, continuó, “las inversiones reales pasan a casi 60 millones de euros, de 42 millones a 59.852.682 euros, siendo el grueso para fomento”.Con respecto a las principales líneas o ejes del presupuesto, Fuentes destacó en primer lugar la “vocación social” de las cuentas, que subieron en esta materia un 28,43 por ciento y ascendieron a 26.677.948 euros. Se encuadraron en materia social todas las políticas del IPBS y los programas para mayores, dependencia, ayudas familiares, etcétera.El segundo ámbito fundamental fue el de las Infraestructuras, “que pasan de 35 a más de 45 millones de euros, un 28,45 por ciento más que en 2025 para líneas como los Planes Provinciales de Obras y Servicios, el de Aldeas y el de Humanización de Entornos Rurales”.En concreto, al Plan Provincial de Obras y Servicios la Diputación aportará en el bienio 2026-2027 la cantidad de 20.518.259 euros, mientras que la aportación de los ayuntamientos será de 1,8 millones de euros. Al Plan de Aldeas destinará en ese bienio la cifra de 3.727.269 euros y al de Humanización de Entornos Urbanos y Agenda Rural, 8.649.985 euros.Según Fuentes, “se enmarcan también en este área proyectos de gran envergadura e importancia para la provincia como la reforma del Teatro Español de Bujalance (384.958 euros), la construcción de apartamentos para mayores en Encinarejo (954.385 euros) o la Ronda de Poniente en Santaella (500.000 euros)”.La tercera línea fue la apuesta por la vivienda en la provincia, área en la que se pasó de un presupuesto de 1.683.799 euros a 3.021.340 euros para afrontar la construcción de 46 viviendas protegidas en once municipios, “con un enfoque que será distinto porque vamos a buscar la utilidad consiguiendo precios asequibles por la gratuidad de los terrenos”.En materia de medio ambiente, el presidente de la Diputación remarcó que “sube el presupuesto un 62,40 por ciento, alcanzando los 8.469.079 euros, lo que refleja nuestra apuesta por el medio ambiente y la sostenibilidad”. Se englobó aquí el proyecto para la construcción y mejora de las instalaciones de tratamiento de bioresiduos en Dos Torres (3.424.368 euros).Fuentes destacó como otro eje la mejora de la calidad de vida de los municipios, un ámbito en el que resultaron fundamentales las partidas para Deportes, área que alcanzó un presupuesto de casi 4,5 millones (+25,73 por ciento), y Juventud, con 1.667.880 euros (+9,89 por ciento).Por último, el quinto eje del presupuesto tuvo que ver con la prestación de servicios públicos de calidad a los ciudadanos de la provincia a través de empresas provinciales como el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Epremasa y Emproacsa.En este sentido, Fuentes destacó que “el Consorcio de Bomberos incrementa su presupuesto hasta casi 20 millones de euros —19.809.019 euros—, lo que supone una subida del 26,4 por ciento respecto al año pasado porque es uno de los ejes centrales de gestión de la Diputación y teníamos que darle el nivel que se merece en los presupuestos. Hacemos un esfuerzo en seguridad, igualamos nóminas, equiparamos servicios y somos más competitivos”.En lo que respecta a la situación de Epremasa y Emproacsa, señaló que “son dos empresas que no tendrían por qué ser deficitarias pero nos vemos abocados a pérdidas en 2026, de 6,74 millones en Epremasa y 6,4 millones en Emproacsa. Esto es así por no haber afrontado la subida del IPC acumulado en el caso del agua, que suponía una subida de 2,78 euros al mes, y en el caso de Epremasa por no hacer frente a un desequilibrio salarial que implicaba subir la tarifa 2,60 euros al mes”.Salvador Fuentes recordó que, ante esta situación, la Diputación de Córdoba tendrá que realizar aportaciones compensatorias por valor de 2,7 millones a ambas empresas, una cifra que “se suma a las aportaciones que ya hicimos entre 2023 y 2025 por valor de 10,75 millones a Epremasa, de los que 6 fueron para inversión, y de 59,3 millones a Emproacsa, de los que 37 fueron para inversión”.Por último, el presidente provincial insistió en que estas son las líneas básicas del proyecto de Presupuestos, que deberá ser refrendado con aportaciones de los grupos políticos y que “persigue construir los pilares de la industrialización, transformar la provincia y garantizar la prestación de servicios públicos de calidad”.El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, advirtió ayer al presidente de la Corporación Provincial, Salvador Fuentes, de que “en tiempos de deslealtad, como hemos visto con los Presupuestos, el PP se puede quedar solo y sin el voto que le falta”, en alusión a la gestión del año que acaba, que se remató con la presentación por parte del Gobierno provincial del borrador de Presupuestos para 2026 a los medios de comunicación sin que se haya aportado a la oposición ni un solo documento.En rueda de prensa previa al Pleno, Esteban Morales afeó el gesto de desprecio a los grupos de la oposición y trasladó a Salvador Fuentes que, de seguir así, "obtendrá la respuesta negativa del PSOE a las cuentas de la Diputación para el próximo año".En el repaso al año que acaba, el portavoz socialista reprochó la gestión del PP por las continuas modificaciones de planes y programas a petición de alcaldes y cuestiones de última hora, como sucedió en el, donde se planteó una convocatoria de contrato a una semana para que acabara el año. “No se nos olvida que la gestión de Fuentes va en contra de lo que dijo en su investidura, cuando anunció que la Diputación sería un cajero automático para los ayuntamientos y lo que ha hecho es conceder subvenciones a dedo a alcaldes y a colectivos con los que simpatiza”.Asimismo, dijo que los problemas que Fuentes asumió como propios, como el agua en el norte de la provincia, “nada de nada”, por lo que ironizó con que “ya si eso tomará medidas para 2027 o 2028”. Por ello, insistió en que la forma de gobernar del PP es “a base de improvisaciones atendiendo a peticiones singulares de ayuntamientos y colectivos”.Según Esteban Morales, el equipo que lidera Salvador Fuentes "se olvida" del horizonte de combatir la despoblación o apoyar al taxi rural, pese a salir adelante un acuerdo plenario; de solucionar las demoras en dependencia o el recorte en educación; de proteger la caza sostenible; de enmendar los permanentes reintegros de los ayuntamientos; y de inhibirse “vergonzosamente” ante la denuncia permanente del desmantelamiento de la sanidad, como sucede en los hospitales y centros de alta resolución de Pozoblanco, Peñarroya, Montilla, Cabra, Puente Genil o Palma del Río, y los centros de Priego y de Lucena.“Este año ha sido un año perdido para la Diputación pese a tener un presupuesto histórico, y lo ha sido porque no hay proyecto de provincia y no se escucha a los alcaldes y alcaldesas para que fijen las prioridades en inversión”, concluyó el portavoz socialista.