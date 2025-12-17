La Diputación destina más de un millón de euros a la mejora de la red provincial de abastecimiento

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de diciembre, ha aprobado destinar más de un millón de euros para financiar las obras de renovación de la red de abastecimiento de aguas en alta en las zonas oriental y sur de la provincia, para lo que se ha acordado hoy la aprobación provisional de los proyectos técnicos de ambas actuaciones.El portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular (PP), Antonio Martín, ha asegurado que estas infraestructuras se acometen “en el marco de un ejercicio que ha estado protagonizado por el trabajo constante para mejorar los servicios públicos esenciales y reforzar la cohesión territorial de la provincia”.En relación a las intervenciones aprobadas, Martín ha explicado que uno de estos proyectos se destinará a la “renovación de la red de abastecimiento de agua en alta en la zona oriental de la provincia, una actuación incluida en el Plan Provincial de Infraestructuras Hidráulicas 2024-2027”.“Hablamos de una inversión superior a 520.000 euros, destinada a sustituir conducciones antiguas y deterioradas, reducir averías y garantizar un suministro seguro y de calidad a municipios como Montoro, Adamuz, Pedro Abad, Bujalance o Cañete de las Torres. Es una obra necesaria, planificada y pensada a largo plazo, que demuestra el compromiso de esta Diputación con un servicio esencial como es el agua potable”, ha subrayado Martín.En cuanto a la mejora de las infraestructuras de abastecimiento de la zona sur de la provincia, el portavoz del Partido Popula ha adelantado que el proyecto cuenta “con una inversión cercana a los 575.000 euros. Esta actuación permitirá mejorar la capacidad y seguridad de la red que abastece a municipios como Priego de Córdoba y Luque, resolviendo problemas estructurales y evitando riesgos en el suministro”. Con estas dos actuaciones, Martín ha asegurado que “el equipo de gobierno reafirma que el acceso al agua es una prioridad, vivan nuestros vecinos donde vivan”.Por otro lado, ha mencionado la aprobación de la prórroga del convenio de colaboración con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba para la exhumación de las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael. Se trata de una adenda de la que Martín ha destacado que “permite ampliar los plazos de ejecución y justificación de las actuaciones previstas, así como prorrogar la vigencia del convenio, con el fin de que los trabajos puedan desarrollarse y concluirse conforme a los plazos reales de ejecución. “Con ello, las administraciones firmantes garantizan la continuidad del convenio y el adecuado desarrollo de las actuaciones previstas, dentro del marco de colaboración institucional establecido”, ha apostillado.El portavoz del Partido Popular ha concluido haciendo hincapié en que el equipo de gobierno mantendrá “una linea de trabajo que tendrá continuidad en el próximo ejercicio, en el que seguiremos trabajando para mejorar infraestructuras esenciales, garantizar servicios básicos y reforzar la cooperación con los ayuntamientos desde la cercanía y la responsabilidad”