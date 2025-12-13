La Diputación financia la conservación del patrimonio histórico-artístico en 24 municipios

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, dio a conocer ayer la resolución definitiva de la Convocatoria de Subvenciones para la Conservación, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Histórico-Artístico de la provincia para el ejercicio 2025, un programa que destinará un total de 900.000 euros —100.000 euros más que en la anterior convocatoria— a 24 proyectos de restauración de bienes inmuebles de interés histórico-artístico y a once castillos, en ambos casos tanto de propiedad privada como pública.Duque explicó que “muchas ayudas van destinadas a Bienes de Interés Cultural (BIC), que tienen una mayor protección y debemos mantener porque son fuente de turismo y economía para la provincia y hemos de conservar este patrimonio como legado”.Dentro de la Línea 1 —dirigida a la conservación, restauración y rehabilitación de bienes inmuebles—, el delegado de Cultura señaló que “se han presentado 56 solicitudes y se conceden 24 ayudas destinadas a 13 ayuntamientos y 11 entidades privadas que ponen este patrimonio a disposición pública”.Así, continuó, “son 13 los ayuntamientos que podrán restaurar bienes de distinta índole; entre ellos, las Cisternas Romanas de Monturque, el pavimento del puente romano de Villanueva del Duque, otro puente romano sobre el río Guadarramilla en Añora, el poblado íbero del Cerro de la Cruz en Almedinilla o la pintura mural de las bóvedas de la ermita de Santa Rita de Espejo”.De igual modo, reciben subvención los ayuntamientos de Dos Torres, para el acondicionamiento de la antigua ermita de San Roque de Torrefranca; el de Pedro Abad, para la restauración del antiguo pósito municipal; Palma del Río, para la puesta en valor de la torre de la muralla almohade; el Ayuntamiento de Hornachuelos, para la restauración de un tramo de la muralla Este; y Peñarroya-Pueblonuevo, para la rehabilitación del edificio de viajeros de la estación.También reciben una ayuda los municipios de La Rambla, para las arcadas del antiguo convento de la Santísima Trinidad; Fuente Obejuna, para una intervención en la fachada del inmueble denominado Casa Cardona; y Obejo, para la consolidación del Horno Romano que integra el BIC sitio histórico de Cerro Muriano.En lo que respecta a las entidades privadas, Duque destacó que “son en su mayoría parroquias que son propiedad de la Iglesia o de cofradías y hermandades, como la parroquia del Cristo de la Salud de Aguilar, el retablo de la ermita de la Virgen de los Remedios en Villafranca, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en el Castellar de Priego o el monasterio de las Clarisas de Montilla”.Asimismo, dentro también del ámbito privado, reciben ayudas proyectos como la restauración del torreón 5 de la muralla almohade del Palacio de Portocarrero en Palma del Río; la rehabilitación de la ermita del Calvario de la Cofradía de Jesús del Calvario; el retablo mayor de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fuencubierta; una actuación de emergencia en las cubiertas de la iglesia de Santa Marina de Fernán Núñez; la restauración del retablo de la capilla de Montserrat de la parroquia de San Mateo de Lucena; la conservación de la cubierta de la iglesia de la Asunción en La Rambla; y la restauración del retablo mayor de la parroquia de Nuestra Señora del Castillo de Fuente Obejuna.En lo que respecta a la Línea 2 —conservación, restauración y rehabilitación de castillos—, el responsable de Cultura subrayó que “se han presentado 16 solicitudes y se han concedido 11 ayudas, diez para castillos de propiedad municipal y una de propiedad privada, el Castillo de Almodóvar, porque se pone a disposición del Ayuntamiento en muchas ocasiones y en él se realizan actividades de interés cultural como el Zoco de la Encantá”.El resto de ayudas son para la Torre del Espartal de Priego de Córdoba; una intervención en el patio del castillo de Santaella; la Torre Norte del Castillo de Torreparedones; las murallas de cierre de la Alcazaba o Castillo Mota en Montoro; la restauración de la Torre del Homenaje del Castillo de Belmez; el aljibe medieval del Castillo de Dos Hermanas en Montemayor; la conservación y limpieza de las murallas y torres del recinto altomedieval de Luque; la rehabilitación de la Torre del Reloj de la Alcazaba de Iznájar; los pavimentos del Castillo de Aguilar de la Frontera; y la Torre del Homenaje del Castillo de Castro del Río.Duque abundó en que “con estas ayudas buscamos poder dejar el patrimonio como un legado histórico y emplearlo como fuente de beneficios ya sea por vía turística, económica o cultural. Son espacios que debemos conocer y visitar”. De la cuantía total de 900.000 euros van para entidades privadas 300.000 euros y para ayuntamientos 600.000 euros.