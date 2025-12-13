José Antonio Hernández | Educación desde la infancia

Ficha técnica

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERRERO

FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA

Apoyándose en un análisis detallado y serio de las características psicológicas de los niños y de las niñas durante sus primeros seis años, y orientado por sus experiencias clínicas y pedagógicas, Félix Vázquez Casal, psicólogo y profesor, nos propone a los padres y a los maestros una serie de principios sólidos y de pautas concretas que nos sirven para asumir la “cultura del aprendizaje”, ese compromiso que nos obliga a seguir preparándonos para desarrollar unas tareas que exigen actualizar permanentemente los conocimientos y adquirir una mentalidad creativa desarrollando destrezas que nos ayuden a roturar nuevos caminos.Tras reconocer la importancia “decisiva” del nacimiento en el contacto directo con su madre y con su padre, desarrollado después en un ambiente familiar y social, explica con claridad cómo su educación ha de orientarse en el doble sentido personal y social. Frente a quienes creen que educar desde el nacimiento es demasiado pronto, muestra cómo, desde entonces, el bebé necesita las atenciones y los cuidados más básicos y el contacto físico y afectivo con su madre y con su padre.A mi juicio, lo más importante de esta obra es la claridad con la que muestra cómo el punto de partida de la educación de las niñas y de los niños es la comprensión de los rasgos psicológicos que definen el modelo inédito de cada uno de ellos. Efectivamente, tanto los padres como los maestros debemos estar atentos para descubrir su personalidad mostrándoles, además de nuestro cariño, nuestro respeto a sus peculiares formas de interpretar la vida.Sus detallados análisis de la educación en un contexto de libertad con límites y como fundamento de la vida social, y las detalladas orientaciones de la educación de los niños por edades: de 0 a seis y a doce meses, de uno a dos, a tres, a cuatro, a cinco y a seis años nos proporcionan principios, criterios y pautas concretas para orientarnos en una de las tareas más importantes que debemos desarrollar como padres de nuestros hijos y como educadores de nuestros alumnos.No perdamos de vista que la niñez es una época decisiva en la salud mental, familiar y social de las nuevas generaciones. El lenguaje claro, el detallado análisis de los cambios que experimentan los niños y la consideración de las cambiantes situaciones a las que se enfrentan durante estos primeros y decisivos de sus vidas hacen de esta obra una guía práctica apoyada en los principios, criterios y pautas de una actualizada educación humana personal, familiar y social.Félix Vázquez Casal.Amazon.2025.979-8315230373.