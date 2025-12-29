El sector ecológico español se reúne en Bodegas Robles para hacer balance de 2025

Representantes del sector ecológico de Andalucía y Castilla-La Mancha se han reunido enpara celebrar la última junta directiva del año 2025 y compartir, en un ambiente marcado por la reflexión, la llegada de la Navidad y el inicio del nuevo año 2026, en un enclave que simboliza como pocos el compromiso histórico con la producción ecológica.El encuentro tuvo lugar en las instalaciones de Bodegas Robles, en Montilla, un espacio cargado de significado para el sector. No solo por su trayectoria casi centenaria en la elaboración de vinos desde 1927, sino porque la firma se ha convertido en un auténtico santo y seña de la viticultura ecológica en Andalucía.Allí se dieron cita Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia; Diego Granado, secretario general de esta organización que representa al sector ecológico en España; y Paco Casero, presidente de la Fundación Savia por el Compromiso y los Valores, junto a otros representantes del ámbito ecológico de ambas comunidades autónomas.La reunión sirvió para hacer balance de un año intenso para el sector, pero también para mirar al futuro inmediato, en un momento en el que la producción ecológica gana peso social, económico y político. Ecovalia, con más de treinta años de historia y una base social que supera los 17.000 productores, agricultores, ganaderos, industrias, transformadores y elaboradores, volvió a poner sobre la mesa argumentos que, desde su punto de vista, son ya incontestables. Y es que la producción ecológica se consolida como el único sistema de producción reglado que contribuye de forma directa tanto a la mitigación como a la adaptación frente al cambio climático.En ese sentido, desde la organización se subrayó que tanto los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como el Pacto Verde Europeo no son simples marcos teóricos, sino demandas claras de la ciudadanía europea, que reclama un sistema productivo alineado con las necesidades del presente y del futuro. Empleo digno, protección del medio ambiente, salud pública y calidad del agua aparecen así como pilares irrenunciables de un modelo que busca equilibrio y permanencia.Junto a Ecovalia, la presencia de la Fundación Savia aportó una mirada amplia sobre el mundo rural. La entidad, de ámbito nacional y sin ánimo de lucro, nació con la vocación de defender los valores del entorno rural y de promover su desarrollo social, económico, patrimonial, paisajístico y cultural.Desde 2014, sus 46 patronos y su red de colaboradores impulsan iniciativas que persiguen un objetivo claro: poner en valor lo rural y frenar el progresivo vaciamiento de los pequeños pueblos de interior. Mantener la actividad agrícola y ganadera tradicional, conservar la biodiversidad y reforzar la identidad cultural se entienden como piezas de un mismo engranaje, necesario para superar desequilibrios demográficos y carencias históricas de infraestructuras y servicios.El contexto andaluz refuerza este discurso. Andalucía cuenta ya con la Ley de impulso y promoción de la producción ecológica y otras producciones agrarias, pesqueras y acuícolas certificadas, una norma impulsada desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Con ella, el Gobierno autonómico pretende afianzar el liderazgo de la región en este ámbito y acompañar a los sectores productivos en su avance hacia una mayor sostenibilidad y eficiencia, sin renunciar a la competitividad en los mercados.La elaboración de esta ley ha contado con la colaboración estrecha de los agentes sociales implicados en toda la cadena de producción y comercialización de alimentos certificados, lo que ha permitido aprobar en el Parlamento andaluz una normativa que responde en gran medida a las inquietudes reales del sector. Con seis títulos, dos disposiciones transitorias y cuatro finales, el texto articula 35 artículos que marcarán, durante los próximos años, el posicionamiento de los alimentos certificados tanto en el mercado nacional como en el internacional.Entre las medidas contempladas, destaca la prioridad de estos alimentos en centros educativos, sociosanitarios y de salud, así como el compromiso de la Junta de Andalucía de fomentar la gestión mediante producción ecológica de superficies agrarias y forestales de titularidad pública y de los espacios naturales. De igual modo, se considera mérito preferente para la concesión de ayudas que las empresas apuesten por la producción ecológica u otras producciones certificadas, reforzando así la seguridad jurídica de un sector que ya es referente europeo y líder indiscutible en el ámbito nacional.La norma también mira al consumidor final y al canal Horeca, promoviendo medidas de visibilidad y campañas de promoción de productos ecológicos, además de impulsar el conocimiento de estos alimentos mediante el premio Producción Ecológica de Andalucía, destinado a reconocer trayectorias y méritos destacados en este campo.No es una apuesta teórica. Los datos avalan el crecimiento del sector ecológico andaluz en los últimos años. Entre 2019 y 2024, la superficie dedicada a producción ecológica ha pasado de algo más de un millón de hectáreas a rondar el millón y medio.Especialmente significativo resulta el incremento en cultivos como cereales, leguminosas y cultivos industriales, con un crecimiento cercano al 84 por ciento, así como el avance de los frutos secos, cuya superficie ha aumentado un 74 por ciento en el mismo periodo. Incluso cultivos menos extensivos, como las plataneras, los subtropicales o las plantas medicinales y aromáticas, muestran una evolución llamativa, reflejo de una diversificación que responde a nuevas demandas del mercado y a una mayor conciencia ambiental.En este escenario, Bodegas Robles aparece como un ejemplo tangible de cómo los principios ecológicos pueden traducirse en resultados sostenidos en el tiempo. A finales de los años noventa, la firma montillana decidió dar el paso hacia la viticultura ecológica y el trabajo con levaduras autóctonas, iniciando un cambio de paradigma que hoy se apoya en la sostenibilidad social, económica y medioambiental y en un compromiso firme con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.“El mensaje es sencillo: cuanto más cuidamos el ecosistema, mejor producción de vino y de uva obtenemos a largo plazo”, subraya el gerente de la bodega, Francisco Robles, quien recuerda que más de dos décadas promoviendo la biodiversidad en los viñedos han tenido su reflejo en reconocimientos como el TOP15 de Bodegas de la Década entre 2011 y 2020.La cubierta vegetal, desarrollada a partir de especies silvestres autóctonas de raíz corta y fijadoras de nitrógeno, se ha convertido en una seña de identidad y en una auténtica primera línea de defensa frente al cambio climático, especialmente en un contexto de viñedos mayoritariamente de secano.Hoy, el viñedo familiar de Bodegas Robles representa el 40 por ciento de las hectáreas de viñedo ecológico de la provincia de Córdoba y mantiene una trayectoria marcada por la investigación, la innovación y la fidelidad a la tierra. No en vano, la firma es la primera bodega con Denominación de Origen en Andalucía que produce vino ecológico certificado con manejo de cubierta vegetal.Ese modelo de trabajo ha venido acompañado de importantes reconocimientos, como el, el Premio Andalucía de Agricultura 2016 o ely un lugar destacado en los, impulsados por BBVA y El Celler de Can Roca, gracias al, uno de sus productos más singulares.