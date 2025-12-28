Aureliano Sáinz | Recordando a los hermanos

AURELIANO SÁINZ

ILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR

Hay pocas investigaciones llevadas a cabo acerca de cómo son las vidas que se desarrollan entre los hermanos en la familia. Esto se debe, por un lado, a que no es fácil acceder al mundo familiar por razones lógicas de privacidad y, también, por la complejidad que presentan, puesto que son muy diversos los grupos fraternos, sea por el número, por las distintas edades, por el género o por los cambios que se producen con el paso del tiempo.Las que yo he podido realizar se realizaban en los centros educativos, tomando como instrumento de investigación un medio neutral como es el dibujo de niños y adolescentes, junto con las entrevistas o posibles aclaraciones que podían realizarme sus autores. Todo esto lo expresé en, libro en el que dediqué un par de capítulos al mundo de los hermanos, y que han sido recientemente objeto de estudio y debate con mis alumnos y alumnas de la Facultad.Al igual que en otros temas familiares que he abordado recientemente, ellos, libremente, han podido expresar sus experiencias personales, puesto que no tenían ninguna obligación de incluirlas en sus comentarios de estos capítulos.Así pues, me ha parecido de interés incorporar algunos fragmentos de sus comentarios, teniendo en cuenta que son reflexiones hechas ahora que están en la mayoría de edad, por lo que pueden expresar esas experiencias con la madurez que da el haber alcanzado más de dos décadas de vida. Veamos, de entrada, tres de estos comentarios.Como puede apreciarse, la relación entre los hermanos no es igual en todos ellos. Hay una tendencia a que el menor sienta una admiración por quien tiene más edad que él o ella; mientras que cuando las edades son similares la complicidad se entremezcle con los pequeños o grandes conflictos, teniendo siempre en cuenta que las actitudes de los padres influyen poderosamente en la relación que se da entre ellos. Por otro lado, se tiene la tendencia a pensar que los hijos de unos mismos padres deben ser similares de carácter; error que es muy frecuente.Veamos otros tres párrafos en los que podemos apreciar cómo cambian esas relaciones a medida que se crece.Cierro indicando que han sido solo seis fragmentos de relatos más extensos, dentro de un amplio número de historias que he podido recoger de sus comentarios. Lo cierto es que daría para una interesante publicación acoger y agrupar por temas esas vivencias que me han relatado mis alumnos y alumnas que, libremente, han rememorado en sus escritos. De todos modos, lo expuesto ya nos expresa la complejidad del mundo de los hermanos.