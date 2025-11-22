Premios de Juventud 2025: la Diputación de Córdoba reconoce a jóvenes y colectivos

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba celebra hoy sábado la gala en la que se entregan los Premios de Juventud a los ganadores de la convocatoria de este año, en la que se reconoce la trayectoria, el esfuerzo y el compromiso de jóvenes, asociaciones y entidades o instituciones públicas y privadas en distintos ámbitos de la sociedad.La delegada de Juventud de la institución provincial, Sara Alguacil, comentó que el objetivo de estos premios “es destacar la labor que han realizado los jóvenes o colectivos en el ámbito del asociacionismo, el compromiso social y el voluntariado, el emprendimiento juvenil, la cultura, la ciencia y la tecnología, el deporte, la inclusión, la igualdad y las diferentes capacidades”. La diputada incidió en que “es importante dar visibilidad al trabajo que se realiza en todos estos ámbitos sociales, la implicación y la dedicación de un esfuerzo que muchas veces es invisible”.En esta convocatoria se presentaron más de ochenta candidaturas y el Premio Juventud Diputación de Córdoba en el ámbito del Compromiso Social, Voluntariado y Asociacionismo recayó en la Mesa Local de la Juventud de Puente Genil, un espacio que impulsa la participación activa de los jóvenes en la vida social, cultural y europea del municipio.En la categoría de Igualdad, Diversidad Sexual y Género, el premio es para Alicia María Cosano, especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria. En el ámbito de Inclusión de Personas con Capacidades Diferentes, el premio se otorgó a la Asociación Cuenta Conmigo de Rute, colectivo que trabaja desde 2008 por la inclusión social, educativa y laboral de las personas con discapacidad y sus familias.Los Premios Juventud se concedieron también en la categoría Mejor Expediente Académico PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad), a Alfonso María Soldado Jiménez, joven del municipio de Cabra que obtuvo una nota final de 13,925; el galardón en la categoría de Cultura fue para Clara Gómez, artista plástica, ilustradora y muralista cordobesa, cuya obra ha recorrido un camino de experimentación técnica y reflexión social. El jurado decidió que el Premio Juventud en Emprendimiento sea para Antonio Roldán Benítez, creador del restaurante Fonxos Street Food en Cabra.En la Gala también se entregará el premio en el ámbito de las Ciencias y la Tecnología a Juan Luis López, Graduado en Biología, quien ha realizado un trabajo de investigación sobre el cáncer, el metabolismo y la medicina preventiva, desarrollando hallazgos con gran potencial de aplicación clínica.El galardón en la categoría de Deporte Joven es para Maya Alcaide, joven de 17 años, jugadora de parabádminton, campeona de España en 2025 y bronce en el Internacional de República Checa. Convive con espina bífida, pero ha transformado cada desafío en fuerza y determinación.Por último, se concede un Premio Honorífico Centro de Información Juvenil al CIJ de Puente Genil, que se ha consolidado como un modelo de buenas prácticas en políticas de juventud, ejemplo de gestión pública innovadora, participación real y cooperación europea.Durante la Gala, que se celebra hoy en el salón de actos del Palacio de la Merced, a partir de las 19.30 de la tarde, se presentará el calendario de este año del Centro de Información Juvenil, se entregarán los premios y será amenizada con la actuación de Lalola & Las de Atrás.