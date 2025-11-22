José Antonio Hernández | Un órgano corporal y un símbolo

Ficha técnica

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERRERO

ISABEL AGUILAR

El cuerpo humano y cada uno de sus miembros y de sus órganos han sido descritos en todas las culturas como soportes de significados que tratan de explicar quiénes somos, qué somos y cómo somos. Los seres humanos, como es sabido, somos simbólicos y necesitamos símbolos “vivos” con los que definir nuestras peculiares maneras de interpretar nuestras vidas. Es comprensible, por lo tanto, que, además de describirlo con estudios anatómicos y fisiológicos, tradicionalmente también se haya interpretado mitificado y sacralizado por poetas, filósofos y teólogos.Esta obra sobre la sangre, escrita por Mar Gómez Glez, es, al mismo tiempo, serio, detallado, claro y bello. Sus destinatarios son los profesionales de la medicina, los poetas, los teóricos, los historiadores, los críticos literarios y, además, todos los que estamos interesados en conocer las diferentes interpretaciones que se siguen haciendo de este fluido que es vital y misterioso.Explica con detalle y con claridad cómo, junto al corazón, ha sido el órgano más presente de nuestro cuerpo. Nos recuerda cómo ha sido valorado en la tradición judeocristiana, y describe sus significados sociales y hasta políticos. Por supuesto, descubre y profundiza sus usos literarios y estéticos, sin olvidar “la más violenta de las actividades humanas: la guerra, donde más sangre se pierde”.Además de explicar con claridad las razones de sus valores fisiológicos y la importancia de sus análisis clínicos para diagnosticar las diversas enfermedades, evoca la imagen del vampiro usada metafóricamente por Marx para describir al capital.A mi juicio, la importancia de esta obra clara y amena, a pesar de su rigor, es útil para los profesionales de la medicina que se sienten llamados a explicar a los pacientes las dolencias y las terapias, es esclarecedora para los teóricos e historiadores del arte y de la literatura, y, además, altamente instructiva para los lectores interesados en conocer el funcionamiento y los significados de nuestros órganos corporales vitales.Mar Gómez Glez.Editorial Ariel.2025.978-84-344-3924-5.