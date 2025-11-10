Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección.
Terapeuta ocupacional (Córdoba)Se oferta un puesto de trabajo para terapeuta ocupacional en Córdoba. Las funciones se centran en el desempeño de las tareas propias de la especialidad. Se ofrece un contrato laboral temporal con una duración estimada de 180 días, a jornada completa y con un salario bruto mensual de 1.250 euros. El puesto requiere estar en posesión del Grado o la Diplomatura en Terapia Ocupacional, así como disponer del permiso de conducir tipo B. Las pagas extraordinarias no están prorrateadas. La incorporación está prevista tras el proceso de selección y se trata de una vacante única en la categoría profesional indicada. Oferta disponible en este enlace.
Técnico informático / dependiente (Rute)Se ofrece un puesto de trabajo para técnico informático y dependiente en Rute. Las principales funciones incluyen el diagnóstico y reparación de ordenadores y portátiles, el montaje de equipos a medida, el asesoramiento y la venta de productos en tienda, así como la gestión básica del inventario. Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada parcial, con una dedicación semanal de 24 horas, en horario de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 durante tres días a la semana. El salario bruto mensual asciende a 850 euros, con las pagas extraordinarias prorrateadas. Se requiere un año de experiencia en la ocupación. Oferta disponible en este enlace.
Conductores de camión (La Carlota)Se ofrecen dos puestos de trabajo para conductor o conductora de camión en La Carlota. Las funciones incluyen la conducción de camiones tráiler para realizar viajes dentro de la zona regional de Andalucía. Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa, con horario de trabajo de ocho horas diarias y un salario bruto mensual de 2.500 euros, con las pagas extraordinarias prorrateadas. La empresa destaca las buenas condiciones laborales, que incluyen bonificaciones salariales y flexibilidad para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar. Los puestos se enmarcan dentro de la categoría profesional de conductores de camión en general. Oferta disponible en este enlace.
Pastelero/-a (Córdoba)Se ofrece un puesto de trabajo para pastelero o pastelera en Córdoba. La persona seleccionada se incorporará a un equipo profesional especializado en la elaboración de pastelería árabe y argelina, con experiencia en la creación de dulces tradicionales como rghayef, aarayeches, bradj o bakhsiss el louz, entre otros. Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa, con un salario bruto mensual de 1.665 euros y las pagas extraordinarias prorrateadas. El horario de trabajo se establecerá de común acuerdo con la empresa. Se requiere un mínimo de doce meses de experiencia en la ocupación de pastelero o pastelera. Oferta disponible en este enlace.
Personal de mantenimiento (Córdoba)Se ofrece un puesto de trabajo para personal de mantenimiento en Córdoba. Las funciones incluyen la limpieza general de las instalaciones, el apoyo en tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos eléctricos, la instalación y operación de sistemas de sonido, la verificación del estado de los equipos y la asistencia en montajes de eventos, tanto internos como externos. Se requiere un mínimo de doce meses de experiencia y formación equivalente a Educación Secundaria o Bachillerato técnico. Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa, en horario de mañana y tarde, con un salario bruto mensual de 1.390 euros y pagas extraordinarias prorrateadas. Oferta disponible en este enlace.
Enfermeros (Priego de Córdoba)Se ofrecen cuatro puestos de trabajo para enfermero o enfermera en Priego de Córdoba. Las personas seleccionadas desarrollarán las funciones propias del puesto dentro de su área profesional. Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa, con horario rotatorio y un salario bruto mensual de 1.568 euros. Las pagas extraordinarias no están prorrateadas. Para acceder al puesto se requiere estar en posesión del Grado o la Diplomatura en Enfermería, sin que sea necesaria experiencia previa en la ocupación. La incorporación se realizará una vez concluido el proceso de selección correspondiente a la categoría de enfermeros de cuidados generales. Oferta disponible en este enlace.
Cocinero/-a (Priego de Córdoba)Se ofrece un puesto de trabajo para cocinero o cocinera en Priego de Córdoba. Las funciones incluyen la elaboración de menús y platos de carta, así como la gestión de compras y el desarrollo de las tareas propias del puesto. Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa, con horario de jornada partida y un salario bruto mensual de 1.250 euros. Las pagas extraordinarias no están prorrateadas. Se requiere una experiencia mínima de veinticuatro meses en la ocupación y formación equivalente a enseñanzas de grado superior de Formación Profesional. Se valorará estar en posesión del carné de manipulador de alimentos. Oferta disponible en este enlace.
Cocinero/-a (Córdoba)Se ofrece un puesto de trabajo para cocinero o cocinera especializado en comida pakistaní en Córdoba. Las funciones incluyen la preparación de platos típicos como samosas, tika masala, korma, nan, karahi y kebabs, entre otros. Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa, con horario de trabajo de 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 24:00 horas. El salario bruto mensual es de 1.600 euros, con las pagas extraordinarias prorrateadas. No se requiere formación específica ni experiencia previa en la ocupación, aunque se valorará la habilidad en la elaboración de recetas tradicionales de la gastronomía pakistaní. Oferta disponible en este enlace.
Jardineros (Córdoba)Se ofrecen dos puestos de trabajo para auxiliar mantenedor o auxiliar jardinero en Córdoba, dirigidos a personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento o con incapacidad permanente total. Las funciones incluyen el mantenimiento de jardines y piscinas, sistemas de riego y reparaciones básicas en comunidades, como fontanería, electricidad, pintura y albañilería. Se requiere un año de experiencia demostrable y formación mínima de Educación Secundaria. Se ofrece contrato laboral temporal de 365 días, a jornada parcial de 30 a 35 horas semanales, con horario de 07:00 a 14:00 horas y salario entre 1.075 y 1.255 euros mensuales. Oferta disponible en este enlace.
Operario de archivo (Córdoba)Se ofrece un puesto de trabajo para operador o grabador de datos en Córdoba, especializado en archivo y digitalización de documentos. Las funciones incluyen archivar documentos por orden alfabético en carpetas, digitalizar documentos, así como atender llamadas telefónicas y ofrecer atención al cliente. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 365 días, a jornada completa, en horario partido de 8:30 a 13:30 y de 15:30 a 18:30 de lunes a viernes, con un salario bruto mensual de 1.184 euros. Se requiere formación mínima de Educación Secundaria y conocimientos en software ofimático, incluyendo Microsoft Office. Oferta disponible en este enlace.
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
