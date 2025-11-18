Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital, gracias a la colaboración de Alfacamp, programa de aceleración para startups, ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y otros portales especializados. Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/11/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/11/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/11/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/11/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/11/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/11/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/11/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/11/2025
Operarios de almazara (Montilla)Almazara ubicada en Montilla oferta cuatro puestos de trabajo para operarios y operarias de producción. Las personas seleccionadas se encargarán de la gestión de las zonas de recepción, molienda, carga de aceite y tareas de limpieza, propias del proceso productivo. Se requiere disponer del título de Graduado Escolar o equivalente, así como del permiso de conducir tipo B y vehículo propio. Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa, con trabajo por turnos y salario bruto mensual de 1.500 euros, con las pagas extraordinarias prorrateadas. La incorporación será inmediata para cubrir las necesidades de la campaña. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/11/2025
Enfermero/-a (Lucena)Un centro residencial para personas mayores, ubicado en Lucena, busca incorporar a un enfermero o enfermera para la atención directa de sus residentes. Se ofrece un contrato indefinido a tiempo completo, garantizando un puesto estable en un entorno profesional enfocado en el cuidado integral y humano. La vacante es para cubrir el turno de mañana, con un salario bruto mensual de 1.567,96 euros según convenio. Es imprescindible poseer la titulación oficial en Enfermería habilitante para trabajar en España. Se valorará la experiencia previa en el ámbito geriátrico, así como las habilidades de comunicación y el compromiso para trabajar dentro de un equipo multidisciplinar que prioriza la calidad asistencial y el bienestar de las personas mayores. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/11/2025
Limpiador/-a (Montilla)El Restaurante Las Camachas de Montilla ha abierto una vacante para incorporar a un limpiador o limpiadora con un contrato indefinido y jornada completa. La empresa no requiere experiencia previa, lo que convierte a esta oferta en una excelente oportunidad para quienes buscan estabilidad en el sector de la hostelería. El salario bruto mensual ofrecido es de 1.050 euros. La persona seleccionada será responsable de mantener en perfecto estado de orden y limpieza las diferentes áreas del restaurante, utilizando las herramientas y productos profesionales adecuados para garantizar una desinfección completa. La compañía busca un perfil responsable y eficiente, y a cambio, ofrece un entorno de trabajo estable, salario acorde y oportunidades de formación y desarrollo continuo. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/11/2025
Instalador/-a de carpintería (Montilla)La empresa Onesta, con base en Montilla, busca incorporar un oficial de primera instalador de carpintería estructural para asumir un rol de dirección y montaje de equipos de madera en obras. El puesto requiere un carpintero con experiencia específica de dos a tres años en el sector, capacidad de liderazgo para organizar y coordinar equipos de trabajo, y disponibilidad para desplazamientos y pernoctaciones frecuentes por toda Andalucía, de lunes a viernes. Las funciones principales incluyen la organización de la actividad de la obra, la interpretación de planos, la supervisión de la ejecución, la gestión del mantenimiento de equipos y el cumplimiento de las normativas de prevención de riesgos laborales. Además de dirigir al equipo, el oficial participará en la elaboración, montaje e instalación de elementos de madera. La empresa ofrece cursos continuados de formación en sistemas de construcción con madera, bioconstrucción y construcción sostenible. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/11/2025
Técnico de Calidad (Montilla)Adecco ha abierto una vacante en Montilla para técnico de Calidad, ofreciendo inicialmente un contrato temporal de tres meses con posibilidad de ampliación y evaluación para la incorporación indefinida a plantilla. El puesto es de jornada completa con horario partido (de 8:00 a 17:30, y viernes intensivo hasta las 14:30), e incluye un día de teletrabajo semanal para fomentar la conciliación. Se buscan perfiles con formación en calidad, veterinaria, ingenierías técnicas o química, y conocimientos sólidos en certificaciones como ISO 9001, FSSC, IFS o BRC. Las funciones principales incluyen la atención al cliente, la gestión de incidencias, la participación en auditorías y el aseguramiento del cumplimiento de los procesos de calidad. Se valorará la experiencia previa en el sector alimentario y la disponibilidad para viajar ocasionalmente, con los gastos de desplazamiento cubiertos por la empresa. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/11/2025
Técnico de Igualdad (Castro del Río)En Castro del Río se oferta un puesto de técnico especialistas en Igualdad mediante un contrato laboral temporal de 150 días y jornada parcial de 19 horas semanales, con horario de 10.00 a 13.45 y salario de 1.023 euros mensuales con pagas prorrateadas. Las funciones incluyen la recogida de datos sobre necesidades en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la información y la realización de actividades de animación, así como diversas actuaciones de acción positiva. Se requiere título de Bachiller o equivalente y formación acreditada de al menos 200 horas en políticas de igualdad, perspectiva de género e igualdad de oportunidades. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/11/2025
Dependiente/-a (Lucena)En Lucena se oferta un puesto de dependiente o dependienta de tienda de ropa mediante un contrato laboral temporal de 90 días y jornada parcial de 19 horas semanales, con un salario de 700 euros mensuales y pagas prorrateadas. El horario establecido es de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 y los sábados de 10.00 a 14.00. Las funciones incluyen la atención y el asesoramiento al cliente, el mantenimiento de la imagen del establecimiento, la reposición y el control del stock, el cobro en caja, el apoyo en la recepción y etiquetado de mercancía y el manejo de redes sociales. Se solicita título de Graduado Escolar o equivalente, sin requerir experiencia previa. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/11/2025
Fisioterapeuta (Puente Genil)En Puente Genil se oferta un puesto de fisioterapeuta mediante un contrato laboral temporal de 90 días y jornada completa, con un salario mensual de 1.455 euros. El horario se distribuye los lunes, miércoles y viernes de 8.00 a 15.00, y los martes y jueves de 8.00 a 15.00 y de 17.00 a 19.00. El puesto incluye la valoración inicial de cada residente, la definición y revisión de tratamientos y la aplicación de técnicas rehabilitadoras, psicomotricidad, coordinación, equilibrio y reeducación de la marcha, además de movilizaciones y tratamientos para el dolor. También se requiere asesorar al personal en técnicas de movilización. Se exige titulación universitaria en Fisioterapia. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/11/2025
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
