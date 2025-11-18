Carrier amplía el plazo de inscripción para su curso de electricista en Montilla



Carrier Montilla ha ampliado el plazo de inscripción para sudirigido a jóvenes desempleados, una iniciativa formativa que la compañía impulsa para preparar a futuros profesionales y, con ello, reforzar su compromiso con la capacitación técnica en la comarca.La empresa, dedicada a la fabricación de equipos de calefacción, aire acondicionado y refrigeración en su planta del polígono industrial Llanos de Jarata, mantiene abierta esta convocatoria con la vista puesta en crear una cantera de talento joven que pueda incorporarse a sus procesos de producción.La firma recuerda que el programa está orientado a personas menores de 30 años que se encuentren en situación de desempleo y que deseen orientarse laboralmente hacia el oficio de electricista, una especialidad con gran demanda en el entorno industrial y, muy especialmente, en el sector del frío y de la climatización.En esta ocasión, el curso tendrá una duración total de 78 horas y se desarrollará entre el 26 de noviembre y el 12 de diciembre próximos en las instalaciones de Carrier Montilla. La compañía apunta que, una vez completada la formación y superadas las pruebas correspondientes, las personas participantes podrán ser consideradas en futuros procesos de contratación. Se trata, como recalca la propia empresa, de una "oportunidad real" para adquirir conocimientos directamente aplicables al día a día de la fábrica.La ampliación del plazo de inscripción permitirá que las personas interesadas puedan enviar su currículum antes del viernes 21 de noviembre a las direcciones, indicando en el asunto. Las personas admitidas serán contactadas telefónicamente entre los días 24 y 25 de noviembre, según precisa la entidad.Además, la convocatoria priorizará a quienes acrediten experiencia previa en electricidad, especialmente en el montaje de cuadros eléctricos y conexiones, así como a candidatos con ciclos de grado medio o superior en Electricidad o con cursos directamente relacionados con esta especialidad. En ese sentido, la empresa subraya que busca perfiles con interés real por desarrollarse en un sector en constante evolución tecnológica.La formación llega en un momento en el que Carrier mantiene una estrategia continuada de vinculación con su entorno. No en vano, su trayectoria en Montilla ha estado marcada por hitos industriales que comenzaron en 1986, cuando ocupó las instalaciones que hoy conforman el complejo sociocultural de Envidarte, antes de trasladarse a su actual localización.A lo largo de los años, la planta ha experimentado un crecimiento sostenido, como la ampliación de 2005 que llevó sus instalaciones a 40.000 metros cuadrados tras una inversión de más de 7,5 millones de euros. Posteriormente, en 2007, la compañía anunció su fusión con la multinacional francesa CIAT, y en 2014 pasó a integrarse en el conglomerado internacional Carrier tras la adquisición del grupo por parte de United Technologies Corporation.