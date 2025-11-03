Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital, gracias a la colaboración de Alfacamp, programa de aceleración para startups, ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y otros portales especializados. Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 27/10/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 30/10/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/10/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 27/10/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/10/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/10/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/10/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/10/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/10/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/10/2025
Enfermero/-a (Lucena)Un centro residencial para personas mayores ubicado en Lucena busca incorporar a un enfermero o enfermera para la atención directa a sus residentes. El puesto ofrece una gran estabilidad laboral con un contrato indefinido a jornada completa, trabajando en el turno de mañana. La retribución mensual bruta es de 1.567,96 euros, acorde al convenio. Los requisitos para optar a esta posición se centran en la Titulación oficial en Enfermería homologada en España, un firme compromiso con el cuidado integral y humano de las personas mayores, y habilidades de comunicación para el trabajo en equipo. Aunque se valorará la experiencia en el ámbito geriátrico, no es indispensable. El candidato se integrará en un equipo multidisciplinar que prioriza la calidad asistencial y el bienestar. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 27/10/2025
Electricistas (Montilla)Automatismos ITEA, empresa que diseña y ejecuta proyectos técnicos para grandes compañías, está buscando incorporar hasta cinco electricistas, cuadristas y electromecánicos a su equipo en Montilla. La empresa ofrece un atractivo contrato indefinido a jornada completa, con un salario anual bruto que oscila entre 20.000 y 27.000 euros euros, dependiendo de la experiencia y categoría profesional. Se requiere poseer al menos el Ciclo Formativo de Grado Medio, acreditar un mínimo de un año de experiencia, y tener sólidos conocimientos de electricidad, interpretación de esquemas y montaje de cuadros eléctricos. ITEA garantiza un gran ambiente laboral, oportunidades de crecimiento profesional y la participación en un equipo dinámico y multidisciplinar. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 30/10/2025
Instalador/-a de carpintería (Montilla)Onesta busca un oficial instalador de Carpintería Estructural en Montilla, para liderar equipos de trabajo en obras por toda Andalucía. El rol principal es la dirección y organización de la actividad, la interpretación de planos, la supervisión de la correcta ejecución de la obra y la gestión de la entrega, además de realizar tareas de elaboración, montaje y reparación de elementos de madera. La empresa requiere de dos a tres años de experiencia demostrable, carné de conducir, y residencia en la provincia, además de disponibilidad para desplazamientos y pernocta de lunes a viernes. Onesta ofrece un salario base competitivo que va de 20.000 a 25.000 euros brutos al año, un contrato a jornada completa y acceso a formación continua en sistemas de bioconstrucción y tecnología de la madera. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/10/2025
Operario/-a de producción (Montilla)La empresa Navisa Industrial Vinícola Española, S.A. ha abierto una convocatoria para cubrir una vacante de operario u operaria de Producción en sus instalaciones de Montilla. La oferta se dirige a personas que buscan iniciar su trayectoria laboral en la industria vinícola, ya que la compañía no requiere experiencia mínima ni estudios específicos. Las funciones principales del puesto se centrarán en el envasado de vinos, los trasiegos, las tareas de limpieza y otras labores varias de bodega. Se valorará de forma positiva que los candidatos cuenten con el carné y manejo de carretilla elevadora. Se ofrece un contrato cuya modalidad no está especificada, pero que garantiza una jornada intensiva de mañana (completa), facilitando así la conciliación. El salario anual bruto se sitúa en la banda de 16.000 a 17.000 euros. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 27/10/2025
Soldador (Montemayor)Una empresa del sector metalúrgico, ubicada en Montemayor, busca incorporar a un soldador de chapa fina a su equipo con un contrato de tipo temporal y jornada parcial. El rol requiere realizar soldaduras de precisión, preparar y ajustar los materiales, y manejar herramientas de soldadura de manera segura y eficiente, inspeccionando el acabado para garantizar la calidad. Se requiere una experiencia previa de dos a cinco años en soldadura de chapa fina y tener disponibilidad y flexibilidad para trabajar en turnos rotativos. La empresa ofrece la posibilidad de adquirir experiencia en un puesto técnico especializado dentro de un ambiente de trabajo profesional y colaborativo. Se busca un perfil con compromiso con la seguridad laboral, proactivo y con habilidades para el trabajo en equipo. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/10/2025
Conductor/-a de tráiler (Doña Mencía)Una empresa del sector del transporte ofrece dos puestos de trabajo para conductor o conductora de tráiler en Doña Mencía. Las personas seleccionadas participarán en la campaña del orujo, realizando tareas de conducción y transporte de mercancías. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 120 días y jornada completa, con horario regulado según tacógrafo. El salario bruto mensual asciende a 2.516 euros, con las pagas extraordinarias prorrateadas. Es imprescindible disponer del carné de conducir C+E y de la tarjeta de cualificación del conductor en vigor. Se valorará responsabilidad, puntualidad y experiencia previa en transporte pesado. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/10/2025
Personal de limpieza (Córdoba)Una empresa de servicios ofrece tres puestos de trabajo para limpiador o limpiadora de comunidades en Córdoba capital. Las personas seleccionadas se encargarán de las tareas generales de limpieza en distintos edificios y zonas comunes. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 365 días y jornada completa, en horario de lunes a viernes de 7:00 a 15:00. El salario bruto mensual asciende a 1.385 euros, con las pagas extraordinarias prorrateadas. Es imprescindible disponer de un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento o una incapacidad permanente total, además de contar con un año de experiencia demostrable. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/10/2025
Carretillero/-a (Córdoba)Una empresa del sector de la mensajería y paquetería ofrece dos puestos de trabajo para personas especializadas en el manejo de carretillas elevadoras en Córdoba. Las funciones principales incluyen la carga, descarga y desplazamiento de material, así como el manejo de la carretilla. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 90 días y jornada parcial de 30 horas semanales, en horario de mañana de 6:00 a 12:00 o de tarde de 15:00 a 21:00. El salario bruto mensual asciende a 1.382 euros, con pagas extraordinarias prorrateadas. Se requiere certificado de carretillas elevadoras y experiencia demostrable. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/10/2025
Monitor/-a de extraescolares (Córdoba)Una empresa educativa ofrece dos puestos de trabajo para monitor o monitora de actividades extraescolares en Córdoba. Las personas seleccionadas impartirán distintas actividades en varios centros de la provincia, entre ellas robótica, bailes y deportes. Se ofrece contrato laboral fijo discontinuo a jornada parcial, con una jornada semanal de 6 horas y un horario de lunes a miércoles de 16:00 a 18:00. El salario bruto mensual asciende a 211 euros, con las pagas extraordinarias prorrateadas. Se requiere contar con una titulación mínima de grado superior de formación profesional específica, artes plásticas, diseño o enseñanzas deportivas. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/10/2025
Comercial de automoción (Palma del Río)Una empresa del sector de la automoción ofrece un puesto de trabajo para vendedor o vendedora comercial en Palma del Río. La persona seleccionada se encargará de la compraventa de vehículos seminuevos y deberá poseer conocimientos básicos de mecánica. Entre sus funciones se incluyen la gestión del perfil de Facebook de la empresa y el desplazamiento por localidades cercanas para la entrega y recogida de vehículos. Se ofrece contrato de interinidad a jornada parcial, con una jornada semanal de 30 horas en horario comercial y un salario bruto mensual de 1.184 euros. Se requiere permiso de conducir tipo B y disponibilidad para viajar. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/10/2025
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
