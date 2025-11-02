Aureliano Sáinz | Recordando a las abuelas

En el primer trabajo que he propuesto este curso en la Facultad de la Universidad de Córdoba donde imparto docencia, como apunté en un artículo precedente, estaba referido al mundo de los abuelos, tomando como explicación el capítulo del libro, en el que yo comentaba cómo los escolares los representaban cuando se les planteaba la realización del dibujo de la familia en sus centros de enseñanza.Una mayoría de alumnos de la clase optó por iniciar sus comentarios escritos partiendo de las experiencias que habían vivido con sus abuelos. Esta parte era opcional, dado que, tal como les indiqué, no estaban obligados a hablar de su propio mundo familiar, puesto que en ocasiones las experiencias no han sido lo suficientemente gratas que ellos hubieran deseado.A pesar de esos casos minoritarios, gran parte de los estudiantes los recordaban con enorme cariño. Por otro lado, me pareció interesante diferenciar lo que decían acerca de los abuelos de lo que recordaban de sus abuelas, pues siempre hay matices que los diferencian. Así pues, en esta ocasión selecciono cuatro párrafos de lo que significaron las abuelas para ellos y que nos ayudarán a entender esa relación cargada de afectos.Bien es cierto que fueron las alumnas las que incidieron con mayor énfasis en esta relación, puesto que una vez que se han pasado los años de la primera infancia, son las que mantienen una ligazón más estrecha con las abuelas, pues, entre otros aspectos, estas acaban siendo un apoyo incondicional y las confidentes de sus nietas.1.(N. S.)2.(C.P.)Los dos párrafos que acabamos de leer pertenecen a alumnas que han manifestado ese sentimiento de apoyo y complicidad que encuentran en sus abuelas, incluso, cuando ya son mayores. También hay casos en los que los alumnos indican que prefieren comunicarles a ellas algún problema por la gran capacidad de empatía que muestran con sus nietos en los momentos difíciles.Pero no son solo las relaciones de confidencialidad lo que suelen manifestar en sus escritos. Tanto los alumnos como las alumnas recuerdan con gran cariño su infancia al lado de sus abuelas, no solo por los juegos, sino porque también son fuente de conocimiento y de aprendizajes de tradiciones que parecen que en este mundo digital acabarán siendo arrinconadas.3.(A. T.)4.(L. S.)Creo que estos párrafos son suficientemente elocuentes para comprender qué significan las relaciones con las abuelas, especialmente, las que establecen con sus nietas (también con sus nietos). Son conexiones cargadas de emotividad, y sin que medien los móviles, tal como suele acontecer cuando se ven con los amigos o amigas. A fin de cuentas, imagino que ellos terminarán haciéndose conscientes de que el mundo virtual, en el que se encuentran muy inmersos, conducen a relaciones bastante frágiles y fugaces, puesto que unos lazos emocionales fuertes hay que construirlos con un contacto más directo.