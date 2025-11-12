La Gala de la Cultura reunirá literatura y música en el Palacio de la Merced

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

El Palacio de la Merced acogerá mañana jueves la quinta edición de su Gala de la Cultura, un acto en el que se fusionarán música y literatura y durante el cual se entregarán los Premios Literarios de la Delegación, que son el de Poesía Vicente Núñez, que llega a su vigésimo quinta edición; el de Dramaturgia Antonio Gala, que es su cuarta; el más antiguo de Novela Rural, que llega a su vigésimo sexta edición; y el de Álbum Ilustrado, el décimo cuarto.Así lo anunció hace unos días el responsable del Área en la institución, Gabriel Duque, quien añadió que “estos premios fueron fallados hace unos días y se entregarán durante la gala a sus vencedores. Son unos premios que están dotados con 12.000 euros cada uno, así que son de los mejor dotados en el ámbito de la literatura, sobre todo en el caso de la dramaturgia y álbum ilustrado”.El delegado de Cultura, que subrayó que la gala será conducida por el pianista Alberto de Paz y contará con la actuación del Coro Gospel Córdoba, dirigido por Nacho Lozano, recordó que “el acceso es gratuito hasta completar el aforo del Salón de Actos pero habrá que solicitar la invitación en laPor su parte, Alberto de Paz señaló que “durante la gala se darán la mano literatura y música, teniendo presencia el gospel, el cine, la escritura y personajes cordobeses como Antonio Gala”. Finalmente, Nacho Lozano agradeció a la Diputación el contar con el Coro Gospel y insistió en que “para nosotros es una ilusión venir porque, además, se cierra una rueda pues aquí hicimos nuestro primer concierto benéfico”.Durante la gala se hará entrega del IV Premio de Dramaturgia Antonio Gala, XXV Premio de Poesía Vicente Núñez, XXVI Premio de Novela Rural y XIV Premio de Álbum Ilustrado. Cada galardón está dotado con 12.000 euros, además de la publicación de la obra premiada. Los ganadores recibirán también un trofeo, consistente en una escultura creada por el artista Javier Flores, natural de Doña Mencía.La gala será presentada por Alberto de Paz, pianista, compositor y showman que combina el piano con improvisación, la educación musical y el acompañamiento escénico. Además, el evento contará con la participación del Coro Gospel Córdoba que enriquecerá la experiencia de la gala.