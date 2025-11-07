Carrier Montilla impulsa un curso de formación para electricistas con vistas a futuras contrataciones

Carrier Montilla ha puesto en marcha una nueva iniciativa privada de formación destinada a jóvenes en situación de desempleo que deseen orientar su futuro profesional hacia el oficio de electricista. El objetivo de la compañía es preparar a un grupo de personas para que, una vez finalizado el curso y superadas las pruebas correspondientes, puedan ser tenidas en cuenta en futuros procesos de contratación dentro de la empresa.El programa formativo, que tendrá una duración total de 85 horas, se desarrollará entre el 19 de noviembre y el 5 de diciembre próximos en las instalaciones de Carrier Montilla, ubicadas en el polígono industrial Llanos de Jarata. Para poder participar, las personas interesadas deberán tener menos de 30 años y encontrarse en situación de desempleo, además de enviar su currículum antes del 15 de noviembre a la dirección, indicando en el asunto. La compañía se pondrá en contacto con las personas admitidas los días 17 y 18 de noviembre.La convocatoria priorizará aquellos perfiles que acrediten experiencia previa en electricidad, especialmente en el montaje de cuadros eléctricos y conexiones, así como quienes cuenten con ciclos formativos de grado medio o superior o con cursos relacionados con la especialidad eléctrica. En ese sentido, la empresa subraya que se trata de una oportunidad real para adquirir conocimientos técnicos directamente aplicables a su entorno productivo.Con esta iniciativa, Carrier Montilla reafirma su compromiso con el empleo y la capacitación técnica de calidad en la comarca, apostando por una formación orientada a las necesidades del mercado laboral y, muy especialmente, a su propio proceso de producción. La propuesta busca crear una cantera de talento joven preparada para integrarse en una de las industrias más consolidadas del sur de Córdoba.Actualmente, Carrier Montilla fabrica equipos de calefacción, aire acondicionado y refrigeración en su planta de Llanos de Jarata. En sus primeros años, a partir de 1986, la compañía ocupó las instalaciones que hoy conforman el complejo sociocultural de Envidarte, antes de trasladarse a su actual ubicación.Su historia de crecimiento ha estado marcada por importantes hitos industriales: en el verano de 2005, la planta alcanzó los 40.000 metros cuadrados de superficie productiva tras una inversión superior a 7,5 millones de euros, lo que supuso duplicar su tamaño y representar un 30 por ciento de toda la superficie industrial de la entonces Ciatesa.Apenas dos años después, la compañía anunció su fusión con la multinacional francesa CIAT, y en 2014, el grupo fue adquirido por la norteamericana United Technologies Corporation (UTC), integrándose desde entonces en el conglomerado internacional Carrier.Más allá de la formación técnica, la iniciativa pretende reforzar el vínculo entre la empresa y su entorno, generando oportunidades reales para quienes desean abrirse paso en un sector en continua evolución. Y es que, como recuerdan desde la firma, el futuro de la industria pasa por invertir en las personas, en su talento y en su capacidad para adaptarse a los retos tecnológicos que marcarán los próximos años.