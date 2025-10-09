Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital, gracias a la colaboración de Alfacamp, programa de aceleración para startups, ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y otros portales especializados. Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/10/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/10/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/10/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 25/09/2025
Operario/-a de producción (Montilla)La empresa Navisa Industrial Vinícola Española, S.A. ha abierto una convocatoria para cubrir una vacante de operario u operaria de Producción en sus instalaciones de Montilla. La oferta se dirige a personas que buscan iniciar su trayectoria laboral en la industria vinícola, ya que la compañía no requiere experiencia mínima ni estudios específicos. Las funciones principales del puesto se centrarán en el envasado de vinos, los trasiegos, las tareas de limpieza y otras labores varias de bodega. Se valorará de forma positiva que los candidatos cuenten con el carné y manejo de carretilla elevadora. Se ofrece un contrato cuya modalidad no está especificada, pero que garantiza una jornada intensiva de mañana (completa), facilitando así la conciliación. El salario anual bruto se sitúa en la banda de 16.000 a 17.000 euros. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/10/2025
Electricistas (Baena)Abanti Multiservicios, S.L., una empresa del sector de la construcción, busca incorporar a varios electricistas a su plantilla para realizar trabajos en diferentes obras a nivel nacional. Para optimizar la logística de los proyectos, es imprescindible que los candidatos residan en Baena o en localidades muy próximas a este municipio. La compañía requiere profesionales con disponibilidad total de movilidad geográfica para desplazarse a las distintas obras. El puesto se ofrece con un contrato de tiempo completo y la remuneración, que será negociada con la empresa, se establecerá a convenir con el profesional. La incorporación a la plantilla es esencial para la ejecución de proyectos de electricidad dentro de la estructura de la constructora. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/10/2025
Electricistas (Montilla)La empresa Automatismos ITEA busca incorporar a cinco profesionales (electricistas, cuadristas y electromecánicos) a su equipo en Montilla, ofreciendo la estabilidad de un contrato indefinido a jornada completa. La compañía se especializa en el diseño y ejecución de proyectos de alto nivel técnico para grandes empresas, promoviendo un ambiente de trabajo dinámico y multidisciplinar. Los candidatos deben contar con el ciclo formativo de grado medio y una experiencia mínima de un año. Se buscan profesionales con sólidos conocimientos en electricidad, interpretación de esquemas, montaje de cuadros eléctricos y baja tensión. La oferta es válida para Oficiales de primera, segunda y tercera, valorándose conocimientos básicos de soldadura y la experiencia en trabajo en altura. Además de condiciones salariales competitivas (entre 20.000 y 27.000 euros brutos anuales), se garantizan grandes oportunidades de crecimiento profesional. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/10/2025
Ayudante jardinero (Montilla)En Montilla se oferta un puesto de ayudante jardinero para labores de recogida de restos de poda, desbroce y corte de césped. La contratación se realizará bajo la modalidad de contrato laboral indefinido, con jornada parcial de siete horas diarias en horario de 8.00 a 15.00. La remuneración establecida asciende a 1.230 euros brutos mensuales, con las pagas extras prorrateadas. Para acceder a la oferta se exige contar, como mínimo, con el título de graduado escolar o una formación equivalente. La incorporación está prevista de manera inmediata y se dispone de una única vacante disponible. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/09/2025
Operarios de fábrica (Córdoba)En Córdoba se ofrece una oportunidad laboral dirigida a operarios de fábrica, con un total de seis vacantes disponibles. Los candidatos seleccionados apoyarán al maquinista en la operación de la maquinaria, garantizando la calidad del producto final y la continuidad de la producción. Entre las funciones destacan la correcta manipulación de materiales, el mantenimiento preventivo de equipos en el sistema PRISMA, el abastecimiento de materias primas mediante ERP, así como la preparación de material auxiliar para el paletizado y el cumplimiento de las normas de limpieza y orden. Se requiere formación mínima de CFGM, acreditar discapacidad y experiencia de tres meses. El contrato, de carácter temporal, tendrá una duración de 180 días, a jornada completa en turnos rotativos de mañana, tarde y noche, con salario de 1.382 euros mensuales y pagas prorrateadas. La incorporación será inmediata. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/09/2025
Fisioterapeuta (Castro del Río)Se oferta puesto de trabajo en Castro del Río para fisioterapeuta en residencia de personas mayores y dependientes. Entre las funciones asignadas figuran la aplicación de tratamientos individualizados, la elaboración de informes y valoraciones, la colaboración con el servicio de terapia ocupacional y la participación en procesos de rehabilitación. El contrato ofrecido es de interinidad, a jornada completa y con horario de lunes a viernes. La retribución bruta mensual establecida asciende a 1.455 euros. Como requisitos imprescindibles se exige estar en posesión de diplomatura o grado en fisioterapia y contar con colegiación profesional vigente para el ejercicio de la actividad. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/09/2025
Cocinero/-a (Córdoba)Se oferta puesto de trabajo en Córdoba para cocinero o cocinera especializado en cocina de kebab. La contratación será mediante contrato laboral temporal con una duración prevista de 365 días, a jornada completa y con un horario comprendido de miércoles a domingo, de 13.00 a 17.00 y de 20.00 a 24.00 horas. La remuneración establecida asciende a 1.600 euros brutos mensuales, con pagas extras prorrateadas. Entre los requisitos valorables se encuentran seis meses de experiencia en la ocupación, titulación básica en cocina y restauración, así como formación en hostelería y turismo. También se considerará el conocimiento elemental de español e inglés. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/09/2025
Oficial de primera de construcción (Puente Genil)Se oferta puesto de trabajo en Puente Genil para oficial de primera de construcción, encargado de realizar solados, alicatados, enfoscados, reformas y obra nueva, con la posibilidad de asumir responsabilidades de liderazgo de equipo. El contrato será de carácter laboral temporal, con una duración estimada de 180 días, a jornada completa y con horario de 8.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00. La retribución establecida asciende a 1.800 euros brutos mensuales, con las pagas extras prorrateadas. Se requiere una experiencia mínima de doce meses en la ocupación, y la empresa contempla mejoras salariales en función de los conocimientos y del rendimiento demostrado. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/09/2025
Mecánico de coches (El Carpio)En El Carpio se oferta un puesto de mecánico de coches para realizar diagnósticos completos de vehículos y llevar a cabo tareas de mantenimiento como cambios de aceite, revisiones periódicas y montaje de neumáticos, incluyendo geometría, nitrógeno y equilibrado. Entre las funciones también se incluyen trabajos en escapes, sistemas anticontaminación, amortiguadores y frenos, así como el control de circuitos de carga, encendido y sustitución de baterías. Además, deberá encargarse del cambio de correa de distribución y de embragues. Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa, con horario a convenir y un salario bruto mensual de 1.400 euros. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/09/2025
Albañil (Puente Genil)En Puente Genil se oferta un puesto de peón albañil para labores de apoyo a oficiales, fabricación de morteros, corte de piezas en trabajos de alicatado y otras ayudas diversas en obra. La contratación será de carácter temporal, con una duración estimada de 180 días, a jornada completa y con un salario bruto mensual de 1.600 euros, incluyendo pagas extras prorrateadas. El horario establecido es de 8.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00. Se requiere una experiencia mínima de doce meses en la ocupación, valorándose la posibilidad de aprendizaje, evolución profesional y ascenso dentro de la empresa. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 25/09/2025
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
