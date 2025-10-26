Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección.
Operarios para almazara (Puente Genil)Una empresa del sector agroalimentario busca operarios y operarias para fábrica de almazara en Puente Genil. Las principales funciones serán el control de recepción y descarga de aceituna, el proceso de fabricación de aceite de oliva y el mantenimiento general de la planta. Se ofrece contrato laboral temporal de 120 días, a jornada completa, con horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00. El salario bruto mensual es de 1.500 euros, con pagas extras prorrateadas. Es necesario disponer del permiso de conducir tipo B. Se ofertan cuatro vacantes para incorporación inmediata. Oferta disponible en este enlace.
Ayudante de cocina (Priego de Córdoba)Un establecimiento de hostelería de Priego de Córdoba busca ayudante de cocina, hombre o mujer, para colaborar en la elaboración de platos y en las tareas de limpieza propias del puesto. Se ofrece contrato laboral fijo discontinuo, a jornada parcial de cinco horas diarias, con horario de 12:00 a 17:00 y salario bruto mensual de 750 euros. Se requiere experiencia mínima de nueve meses como pinche de cocina y titulación de graduado en Educación Secundaria o equivalente. Se valorará disponer del carné de manipulador de alimentos. La incorporación está prevista para los próximos días. Oferta disponible en este enlace.
Vendedor/-a de mobiliario (Lucena)Una empresa del sector del mobiliario y la decoración busca dependiente o dependienta para su tienda en Lucena. La persona seleccionada se encargará de la atención personalizada al cliente, la venta de mobiliario y artículos de decoración, la gestión de pedidos y la atención posventa. También deberá mantener en buen estado las exposiciones y decoraciones del establecimiento. Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa, con horario de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30, un día libre semanal y varios sábados libres al año. El salario bruto mensual es de 1.200 euros. Oferta disponible en este enlace.
Chófer de camión articulado (Cabra)Una empresa líder del sector agroalimentario, dedicada a la elaboración, envasado y comercialización de aceites y encurtidos, busca chófer de camión articulado para su centro de trabajo en Cabra. La persona seleccionada realizará transportes de mercancías entre distintas plantas con camiones basculantes, cisternas o tauliners, además de encargarse de la carga, descarga y supervisión de la documentación correspondiente. Se ofrece contrato laboral temporal de 180 días, a jornada completa, en horario de mañana y tarde, con salario bruto mensual de 1.500 euros. Se requiere tarjeta de conductor y experiencia mínima de seis meses en el puesto. Oferta disponible en este enlace.
Mecánicos de maquinaria agrícola (Córdoba)Una empresa del sector de la maquinaria agrícola busca mecánico para realizar diagnósticos y reparaciones de equipos tanto en taller como en campo. Entre sus funciones estarán la cumplimentación de informes y trámites administrativos, el mantenimiento del orden y la limpieza del área de trabajo y el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas. También deberá configurar equipos nuevos o de ocasión antes de su entrega al cliente. Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa, con horario a turnos de 7:00 a 17:00 y salario bruto mensual de 1.775 euros. Se requieren estudios de formación profesional en electromecánica. Oferta disponible en este enlace.
Mecánicos de automóvil (Lucena)Un taller de automoción de Lucena busca mecánicos de automóviles para realizar tareas de diagnosis, reparación y mantenimiento de vehículos de gasolina, diésel e híbridos. Se requiere una experiencia mínima de 36 meses en el puesto y formación relacionada con el mantenimiento de vehículos autopropulsados o el mantenimiento electromecánico. Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa, con horario de mañana y tarde y salario bruto mensual de 1.184 euros. La empresa ofrece tres vacantes para incorporación en las próximas semanas dentro de un equipo especializado en reparación y servicios técnicos de automoción. Oferta disponible en este enlace.
Taquillero/-a (Córdoba)Una empresa de transporte selecciona taquillero o taquillera para la estación de autobuses de Córdoba. La persona contratada se encargará de la atención al cliente en la venta de billetes, bonos de viaje y productos asociados, así como de ofrecer información y asistencia durante el servicio. También realizará tareas de control y apertura del punto de venta, liquidación diaria de recaudación y apoyo a otros departamentos o servicios con reservas asistidas. Se ofrece contrato laboral temporal de 180 días, a jornada parcial de cuatro horas diarias, con horario rotativo de mañana y tarde y salario bruto mensual de 730 euros. Oferta disponible en este enlace.
Panaderos (Villarrubia)Una panadería ubicada en Villarrubia busca panadero o panadera para tareas de elaboración de pan. Se valorará contar con al menos tres meses de experiencia en el oficio. El puesto requiere disponibilidad para trabajar a turnos de lunes a sábado, dentro de una jornada completa. Se ofrece contrato laboral indefinido y un salario bruto mensual de 1.382 euros, con pagas extras prorrateadas y otros complementos según convenio. La empresa dispone de dos vacantes para incorporación en las próximas semanas en su obrador, dedicado a la producción y distribución diaria de pan y productos de panadería. Oferta disponible en este enlace.
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
