Aureliano Sáinz | Recordando a los abuelos

En este curso, que hace el número 49 desde que soy profesor en la Universidad de Córdoba, he comenzado por presentar en clase el libro, que nos servirá para abordar la parte teórica de la asignatura.Por otro lado, puesto que en estos tiempos en los que están muy presentes los móviles, me interesa mucho que los alumnos reflexionen y escriban lo mejor posible, ya que van a ser docentes, por lo que deben dominar tanto el lenguaje hablado como la escritura. Esta es la razón por lo que hemos comenzado con el capítulo que lleva por título “Abuelos en la familia”, de modo que les he pedido que realicen un comentario del mismo.En gran parte de sus comentarios comenzaron por exponer libremente sus experiencias personales, lo que da lugar a que se conozca qué recuerdos conservan de sus abuelos. La mayoría los evocan con un enorme cariño, al tiempo que manifiestan los valores aprendidos cuando estuvieron con ellos.Para que veamos qué significan los abuelos en el mundo de la gente joven, me ha parecido oportuno seleccionar algunos párrafos de los escritos que me presentaron. Así pues, muestro tres fragmentos extraídos de sus relatos.1.(C. D.).Hay que ser conscientes de que algunos estudiantes proceden de familias trabajadoras e, incluso, muy humildes, por lo que leer lo que dicen de sus abuelos, los sacrificios que llevaron adelante para poder ver que algún día sus nietos o nietas llegaran a la Universidad, supone reconocer el enorme esfuerzo desplegado para alcanzar una meta que para ellos era inalcanzable.2.(L. R.).Debo apuntar que tanto los alumnos como las alumnas tienen recuerdos similares de sus abuelos: estos no hacen diferencias de género a la hora de tratar con el mismo cariño a quienes sienten que son la continuidad de sus vidas, que ya se acortan en el tiempo, pero que ven en sus nietos también como una continuidad de sus proyectos.3.(N. S.).En esta ocasión, he hablado de los abuelos; en una próxima entrega comentaré qué significan las abuelas tanto para mis alumnos como para mis alumnas.