Nuevas ofertas de empleo

Instaladores de fontanería (Montilla)Sorigué, un grupo empresarial líder, busca a un Instalador de Contadores y Tuberías para su equipo en Montilla. Esta es una excelente oportunidad para profesionales de la fontanería, con un puesto que ofrece contrato indefinido y jornada completa con un horario de 8:00 a 17:00, y un salario basado en el convenio de la construcción de Córdoba. Las funciones principales incluyen el cambio e instalación de contadores de agua, el montaje de módulos de telelectura y la instalación de materiales de fontanería, todo ello asegurando el cumplimiento de las normativas de seguridad y calidad. Se requiere una experiencia mínima de dos años en funciones similares, formación en fontanería y los correspondientes cursos de prevención de riesgos laborales. Si eres una persona comprometida y con ganas de unirte a una empresa sólida, esta es tu oportunidad. Oferta disponible en este enlace.
Ingeniero/-a (Montilla)Carrier, empresa líder en la industria de la climatización, busca a un ingeniero o ingeniera de Control de Calidad y Mejora Continua para su planta en Montilla. La oferta es para un puesto a tiempo completo con un salario competitivo y beneficios sociales completos. El rol es ideal para profesionales con experiencia, preferiblemente al menos 1 año en el sector industrial, con un perfil proactivo y un título en ingeniería. Las responsabilidades abarcan desde la gestión y control de los procesos de calidad en la producción (como el diseño de métodos de control, auditorías y análisis de causa raíz) hasta la implementación de criterios de aceptación y rechazo. Se valoran conocimientos en metodologías de calidad como 8Ds, 5Whys e Ishikawa, y la capacidad para trabajar con Inteligencia Artificial para mejorar los resultados. La empresa ofrece un ambiente de trabajo colaborativo, horarios con horarios flexibles. Oferta disponible en este enlace.
Comercial administrativo (Lucena)Se oferta puesto de comercial administrativo y comercial administrativa con dominio nativo de francés en Lucena. Las funciones incluyen recibir y gestionar llamadas entrantes de clientes online, así como elaborar presupuestos, contando con formación interna proporcionada por la empresa. Se requiere estar cómodo/a al teléfono, tener competencias administrativas y un nivel C2 de francés, además de conocimientos en Microsoft Office. El puesto ofrece contrato laboral indefinido, jornada completa de 8:00 a 13:30 y 15:30 a 18:00, con un salario de 1.400 euros mensuales, pagas extras prorrateadas, posibilidad de teletrabajo híbrido y un entorno de trabajo cercano y estable. Oferta disponible en este enlace.
Enfermero/-a (Priego de Córdoba)Se oferta puesto de enfermero y enfermera para un Centro Residencial de Personas Mayores asistidas en Priego de Córdoba, con contrato laboral temporal de 30 días y jornada completa bajo régimen de turnicidad. Entre sus funciones se incluyen todas las tareas propias de un profesional de enfermería especializado en geriatría, asegurando la atención y cuidado integral de los residentes. Es obligatorio disponer de diplomatura o grado en enfermería y estar debidamente colegiado. El salario bruto mensual es de 1.567 euros, sin pagas extras prorrateadas, garantizando una incorporación inmediata para cubrir necesidades temporales del centro. Oferta disponible en este enlace.
Limpiador/-a con discapacidad (Córdoba)Se oferta puesto de limpiador o limpiadora en general para comunidades en Córdoba capital, con contrato laboral por interinidad y jornada parcial de cuatro horas diarias, con horario de tarde de 15:00 a 18:30 según cuadrante de la empresa. La vacante requiere acreditar un grado de discapacidad del 33 por ciento reconocido por la Junta de Andalucía o incapacidad permanente total. Entre sus funciones se incluyen la limpieza y mantenimiento de comunidades. Se valorará disponer de vehículo propio y permiso de conducir. El salario bruto mensual es de 1.381 euros, con pagas extras prorrateadas y puesto estable dentro de la empresa. Oferta disponible en este enlace.
Personal de limpieza (Lucena)Supera gestión integral de servicios, busca personal de limpieza en Lucena. La oferta es para un contrato de sustitución a jornada parcial, con un horario de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30. Las funciones principales incluyen la limpieza del centro y del mobiliario. Este puesto está dirigido exclusivamente a personas con un certificado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento o incapacidad permanente. Además, se requiere vehículo propio. Se valorará la experiencia previa en trabajos de limpieza, pero no es un requisito indispensable. Oferta disponible en este enlace.
Maquinistas-operarios (Córdoba)Se oferta puesto de maquinista, operario de carga y descarga y peón agrícola en Córdoba, con contrato laboral fijo discontinuo y jornada completa. La persona seleccionada realizará principalmente labores de carga y descarga de mercancías con pallets de madera, manejando maquinaria elevadora (torito) para el movimiento de mercancías dentro del vivero de olivos. Cuando no haya tareas de carga y descarga, desarrollará labores de limpieza y desbroce de hierbas, abonado y apoyo en tareas agrícolas generales. Se valorará la posesión del carnet oficial de carretillas elevadoras, aunque no es requisito indispensable. El horario en verano será de 7:15 a 14:00 y en invierno de 8:00 a 17:00, con descansos, y el salario es de 1.524 euros brutos mensuales. Oferta disponible en este enlace.
Tornero-fresador (Lucena)Se oferta un puesto de tornero-fresador en Lucena con contrato laboral indefinido y jornada completa. Las funciones incluyen diagnosticar y resolver incidencias mecánicas e hidráulicas en motores, reductores o bombas, fabricar y reparar ejes, casquillos y rodillos con ajustes de precisión, y realizar planos mediante mediciones con pie de rey o micrómetro. Además, deberá ejecutar operaciones de mantenimiento preventivo de las máquinas-herramientas, planificar y organizar trabajos en taller y campo, controlar tiempos y recursos, dar seguimiento a las intervenciones y brindar apoyo técnico al equipo, colaborando en la formación interna. El horario es de 8:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:30, con un salario de 1.500 euros brutos mensuales. Oferta disponible en este enlace.
Electricistas industriales (Córdoba)Se ofertan dos puestos de electricista industrial en Córdoba, con contrato laboral indefinido y jornada completa. Las funciones incluyen la instalación de cableado en bandejas eléctricas, conexionado de motores y sensores, e interpretación de esquemas eléctricos. El puesto requiere disponibilidad para desplazamientos a otras provincias, que en ocasiones pueden implicar pernoctar, y carnet de conducir, proporcionando la empresa el vehículo. Se valorará formación en prevención de riesgos laborales y trabajo en alturas. El horario es de 8:15 a 13:45 y de 16:30 a 19:00, y el salario es de 1.800 euros brutos mensuales con pagas extras prorrateadas. Se exige experiencia mínima de tres meses y graduado escolar. Oferta disponible en este enlace.
Peones agrícolas (Córdoba)Se ofrecen en Córdoba cinco puestos de peón agrícola para trabajar en un vivero de olivos. Las funciones incluyen la limpieza de hierbas, el mantenimiento de la plantación, la poda y cuidado de los olivos, así como el apoyo en labores agrícolas generales propias del vivero. El contrato es laboral fijo discontinuo, a jornada completa, con horario de verano de 7.15 a 14.00 y de invierno de 8.00 a 17.00, incluyendo descansos para desayunar y comer. La retribución es de 1.524 euros brutos mensuales con pagas prorrateadas. Se requiere experiencia mínima de tres meses y graduado escolar. Oferta disponible en este enlace.
Fisioterapeuta (Priego de Córdoba)Se ofrece en Priego de Córdoba un puesto de fisioterapeuta para la atención de los cuidados de personas mayores y dependientes. El contrato es laboral indefinido, a jornada parcial de 25 horas semanales, con horario de 8.00 a 13.00, y un salario de 1.455 euros brutos mensuales. Entre las funciones se incluyen las tareas propias del puesto de fisioterapia dirigidas a la rehabilitación y cuidado de personas dependientes. Se requiere formación universitaria de primer ciclo o equivalente, como diplomatura o grado en fisioterapia, así como formación reglada u ocupacional relacionada con el puesto. La incorporación es inmediata. Oferta disponible en este enlace.
Enfermero/-a (Priego de Córdoba)Se ofrece en Priego de Córdoba un puesto de enfermera o enfermero para la atención de personas mayores y dependientes. El contrato es laboral temporal, con una duración estimada de 365 días, a jornada completa, con horario de 07.00 a 15.00, y un salario de 1.567 euros brutos mensuales. Entre las funciones se incluyen las gestiones propias de la enfermería dirigidas al cuidado integral de personas mayores y dependientes. Se requiere formación universitaria de primer ciclo o equivalente, como diplomatura o grado en enfermería, así como formación reglada u ocupacional relacionada con el puesto. La incorporación es inmediata. Oferta disponible en este enlace.
Peones de la construcción (Doña Mencía)Se ofrecen en Doña Mencía tres puestos de peón de la construcción para realizar tareas propias del oficio en proyectos de obras a nivel autonómico. Las personas contratadas deberán desplazarse a distintos puntos de la comunidad, contando con transporte desde la sede de la empresa, alojamiento y dietas cubiertos. El contrato es laboral indefinido, a jornada completa, con horario de 8.00 a 14.00 y de 15.30 a 17.30. El salario asciende a 1.600 euros brutos mensuales. Es imprescindible contar con experiencia previa y se valorará formación en prevención de riesgos laborales de al menos 20 horas en albañilería. Oferta disponible en este enlace.
Albañiles (Doña Mencía)Se ofrecen en Doña Mencía tres puestos de oficial de primera de la construcción, especializados en albañilería, para desarrollar las funciones propias del oficio en proyectos de obras a nivel autonómico. Las personas contratadas deberán desplazarse a cualquier punto de la comunidad, contando con transporte desde la sede de la empresa, alojamiento y dietas cubiertos. El contrato es laboral indefinido, a jornada completa, con horario de 8.00 a 14.00 y de 15.30 a 17.30. La retribución establecida es de 1.800 euros brutos mensuales. Es imprescindible contar con experiencia y se valorará formación en prevención de riesgos laborales en albañilería. Oferta disponible en este enlace.
Vendedor de vehículos (Lucena)Se ofrece en Lucena un puesto de vendedor o vendedora de vehículos nuevos de la marca, con contrato laboral indefinido y jornada completa en horario de mañanas y tardes. La retribución asciende a 1.583 euros brutos mensuales con pagas prorrateadas. Las funciones principales incluyen cumplir con los objetivos de ventas marcados por la dirección, gestionar las operaciones comerciales a través de aplicaciones internas y otros medios, así como promover la venta de complementos como seguros o accesorios del fabricante. Se requiere experiencia mínima de 24 meses en la ocupación y permiso de conducir tipo B, valorándose conocimientos informáticos. Oferta disponible en este enlace.
Técnico electromecánico (Córdoba)Se ofrece en Córdoba capital un puesto de técnico en electromecánica de automoción o electricista de automoción, con contrato indefinido a jornada completa. La retribución establecida es de 1.550 euros brutos al mes, con doce pagas ordinarias, sin prorrateo de extras. La oferta requiere un mínimo de 24 meses de experiencia en la ocupación de electricistas y/o electrónicos de automoción, en general, así como conocimientos de ofimática, incluyendo el manejo de Microsoft Office y software de gestión. Se convoca una única vacante, dirigida a profesionales con la formación y la experiencia exigidas para el desempeño del puesto. Oferta disponible en este enlace.
