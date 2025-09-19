Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/09/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 15/09/2025
Operario/-a de barredora (Posadas)Se oferta un puesto de trabajo para operario u operaria de barredora urbana en Posadas, con funciones de manejo, conducción y mantenimiento básico de la máquina, ejecución de tareas de limpieza viaria y de calzada, manipulación de residuos urbanos, operaciones de carga y descarga, así como otras tareas encomendadas por la jefatura de servicio. El contrato será laboral temporal, con una duración estimada de 365 días, a jornada completa en horario de 8:00 a 15:00. El salario bruto mensual asciende a 1.794 euros, con pagas extras prorrateadas. Se requiere certificado de escolaridad y permiso de conducir clase B. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/09/2025
Conductores de camión (La Carlota)Se ofertan dos puestos de trabajo para conductor de camión en La Carlota, destinado a la conducción de tráiler para viajes en zona regional. El contrato será laboral indefinido, a jornada completa, con horario flexible y un salario bruto mensual de 2.200 euros, con pagas extras prorrateadas. La oferta contempla dos vacantes y ofrece buenas condiciones laborales, con flexibilidad en la organización del trabajo. Para participar en el proceso es necesario contar con el permiso de conducir clase C y C+E, correspondientes a vehículos de más de 3.500 kilos y aquellos que requieran remolque superior a 750 kilos. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/09/2025
Enfermeros (Priego de Córdoba)Se ofertan cuatro puestos de trabajo para enfermero o enfermera en Priego de Córdoba, destinados a un centro residencial de personas mayores y personas con discapacidad. Las funciones a desempeñar serán las propias del puesto, relacionadas con la atención y cuidados generales en este tipo de centros. El contrato será laboral indefinido, a jornada completa, con horario rotatorio y un salario bruto mensual de 1.568 euros, sin pagas extras prorrateadas. Para participar en el proceso es necesario disponer de la diplomatura o el grado en Enfermería, cumpliendo con la titulación universitaria requerida para el desempeño de estas funciones. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/09/2025
Fisioterapeuta (Baena)Se oferta un puesto de trabajo para fisioterapeuta en Baena, destinado a la intervención en el área de atención temprana infantil. El contrato será laboral indefinido, con jornada parcial en modalidad diaria de cinco horas, en horario de mañana y tarde, y un salario bruto mensual de 1.100 euros, con pagas extras prorrateadas. La oferta requiere contar con titulación universitaria en Fisioterapia, ya sea diplomatura o grado, así como una experiencia mínima de doce meses en la ocupación. También se solicita formación específica en atención e intervención temprana infantil y permiso de conducir clase B, siendo necesario disponer de automóvil. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/09/2025
Cocinero/-a con discapacidad (Montilla)Se oferta un puesto de trabajo para cocinero o cocinera con discapacidad en Montilla, destinado a la preparación de comida diaria según la planificación nutricional establecida. Entre las funciones destacan la elaboración de menús respetando las normas de higiene y seguridad alimentaria, la gestión y control del stock de alimentos y pedidos, la supervisión de la limpieza de la cocina y zonas anexas, así como la colaboración con el equipo técnico y educativo para adaptar menús a necesidades específicas, como dietas o alergias. El contrato será laboral temporal de 90 días, a jornada completa, con horario de mañanas o tardes y salario de 1.382 euros mensuales. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/09/2025
Contable (Córdoba)Se oferta un puesto de trabajo para contable en Córdoba, con funciones relacionadas con la gestión contable y el manejo del programa NCS. El contrato será laboral indefinido, a jornada parcial en modalidad semanal de 20 horas, con horario de 10:00 a 14:00 y un salario bruto mensual de 700 euros, con pagas extras prorrateadas. La oferta contempla una vacante. Se valorará contar con formación reglada vinculada a la gestión administrativa, como el título de técnico en esta especialidad o estudios equivalentes de formación profesional de grado medio, además de experiencia o conocimientos prácticos en el ámbito contable. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/09/2025
Personal de limpieza (Córdoba)Se oferta un puesto de trabajo de personal de limpieza en Córdoba, con funciones que incluyen la limpieza general de restaurantes, como comedores, patios, azoteas, escaleras, zonas comunes y aseos, así como la limpieza de oficinas y comunidades. El contrato será laboral temporal con una duración estimada de 365 días, a jornada completa y con posibilidad de transformación a indefinido tras su finalización. El horario establecido es de 6:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00. El salario bruto mensual asciende a 1.382 euros, con pagas extras prorrateadas. La oferta contempla una vacante y valora experiencia en el puesto. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/09/2025
Operario/-a de horno (Aguilar de la Frontera)Se oferta un puesto de trabajo para operador u operadora de horno en Aguilar de la Frontera, destinado a la fabricación de tejas y ladrillos. Las principales funciones del puesto consisten en la vigilancia, control y seguimiento tanto del horno como del secadero. El contrato será laboral indefinido, a jornada completa, con un sistema de turnos de mañana, tarde y noche. El salario bruto mensual asciende a 2.000 euros, con pagas extras prorrateadas. La oferta contempla una vacante y valora disponer, como nivel formativo mínimo, de la primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/09/2025
Carretillero/-a (Aguilar de la Frontera)Se oferta un puesto de trabajo para carretillero o carretillera en Aguilar de la Frontera. Las funciones asignadas se centran en el manejo de la carretilla elevadora para el transporte y apilado de material. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa, con un horario rotativo de mañana y tarde. El salario bruto mensual es de 2.000 euros, con pagas extraordinarias prorrateadas. La oferta contempla una vacante y valora contar con experiencia de doce meses en la ocupación, así como disponer del carnet de carretillero, aunque este requisito no resulta imprescindible para optar al puesto. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/09/2025
Personal de limpieza (Aguilar de la Frontera)Se oferta un puesto de trabajo para personal de limpieza en Aguilar de la Frontera, destinado a la limpieza de fábrica, lugares de trabajo y maquinaria determinada. El contrato será laboral indefinido, a jornada completa, con horario de lunes a viernes en jornada partida, y un salario bruto mensual de 1.833 euros, con pagas extras prorrateadas. La oferta contempla una vacante y requiere cumplir con las tareas de limpieza asignadas, manteniendo las instalaciones y equipos en condiciones óptimas de higiene y seguridad. Se valorará experiencia previa en puestos similares, aunque no se especifican requisitos adicionales de formación o titulación para optar al puesto. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/09/2025
Peones electricistas (La Carlota)Se ofertan dos puestos de trabajo para peón electricista en La Carlota, destinados a una empresa de iluminación artística para la campaña de Navidad. Las funciones principales incluyen tareas propias de peón electricista, colaborando en la instalación y mantenimiento de elementos eléctricos decorativos. El contrato será laboral temporal, con una duración estimada de 90 días, a jornada completa en horario de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00, con un salario bruto mensual de 1.390 euros, con pagas extras prorrateadas. Se requiere disponer de permiso de conducir clase B y cumplir con las condiciones de seguridad y trabajo propias del puesto. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/09/2025
Administrativo/-a contable y fiscal (Palma del Río)Se oferta un puesto de trabajo para administrativo o administrativa contable y fiscal en Palma del Río, cuyas funciones incluyen atención al público, contabilidad con asiento y archivo de facturas, realización de declaraciones de renta y presentación de impuestos en el ámbito fiscal. El contrato será laboral indefinido, a jornada completa, con horario de mañana y tarde, y un salario bruto mensual de 1.500 euros, con pagas extras prorrateadas. La oferta contempla una vacante y requiere experiencia mínima de doce meses en ocupaciones similares, así como formación de grado superior en administración y finanzas, economía o contabilidad, incluyendo titulaciones universitarias o equivalentes en el área. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/09/2025
Instaladores de climatización (Lucena)Se ofertan tres puestos de trabajo para oficiales instaladores de climatización en Lucena, destinados a realizar tareas de climatización y frío industrial. Las funciones incluyen la instalación de tuberías de PPR, multicapa, hierro y acero inoxidable, así como trabajos que requieren conocimientos de electricidad y fontanería. El contrato será laboral fijo discontinuo, a jornada completa, con horario de jornada partida, mañana y tarde, y un salario bruto mensual de 1.400 euros. Se valorará disponer de permiso de conducir clase B para desplazamientos relacionados con el puesto. La oferta requiere experiencia previa en instalaciones de climatización y conducción de sistemas de aire acondicionado. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/09/2025
Agente comercial sector textil (Montilla)Se oferta un puesto de trabajo para agente comercial con conocimientos en el sector textil en Montilla, destinado a la prospección, gestión y fidelización de clientes. Entre sus funciones se incluyen la presentación, asesoramiento y venta de productos y servicios de la empresa, el seguimiento de pedidos y la coordinación con los departamentos de calidad y producción, así como la elaboración de informes comerciales y de calidad y el control de procesos según normativa ISO 9001:2008 aplicada a fibras, tejidos y confección. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa con horario de 08.30 a 13.30 y de 15.00 a 18.00, y un salario de 1.800 euros/mes. Se requiere experiencia mínima de 12 meses como agente comercial, conocimientos del sector textil, inglés B2 y disponibilidad para desplazamientos y residencia prolongada en la zona asignada. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 15/09/2025
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)
FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)