Rest&Home se consolida como referente del descanso con nuevas promociones mensuales

La firma montillana Rest&Home ha conseguido convertirse, en menos de una década, en todo un referente del confort, la calidad y la atención personalizada. Bajo la dirección cercana y comprometida de la familia Moyano Carrasquilla, la empresa ha ido tejiendo una historia marcada por la innovación, el esfuerzo constante y una visión muy clara: mejorar el bienestar de sus clientes a través del descanso.
La historia de Rest&Home comenzó el 26 de febrero de 2016. Aquel día, en la salida de Montilla hacia Nueva Carteya, frente a Los Picos de El Cigarral, la empresa abría sus puertas con la ilusión intacta de quien cree profundamente en su proyecto.
Con una selección cuidada de las principales marcas del mercado, y una apuesta firme por el asesoramiento individualizado, la empresa fue ganando terreno en un sector altamente competitivo. Pero lo que terminó marcando la diferencia fue algo más intangible: su manera de relacionarse con cada cliente, con cercanía, empatía y conocimiento.
Ese espíritu fue el que llevó a la firma a dar un nuevo paso adelante el 9 de julio del año pasado. Coincidiendo con la Feria en honor a San Francisco Solano, Rest&Home inauguró su segundo establecimiento en la Avenida de Andalucía, número 14, justo frente al Centro de Salud.
Fue un momento especial, no solo por la fecha señalada, sino por lo que significaba: estar aún más cerca de sus clientes, facilitar el acceso a sus productos y servicios, y reforzar ese vínculo directo que siempre han querido mantener con sus convecinos.
"Estamos muy satisfechos con la extraordinaria acogida de este nuevo establecimiento, ya que nos permite estar mucho más cerca de nuestra clientela", señaló entonces el gerente de la empresa, José Moyano. La apertura supuso también una ampliación del espacio de exposición, especialmente en un segmento donde Rest&Home ha logrado diferenciarse con claridad: los sofás.
Y es que quien entra en sus tiendas se encuentra con una enorme exposición de sofás, donde conviven modelos de líneas contemporáneas, estructuras robustas y tapicerías duraderas. No se trata de una simple muestra de productos, sino de una apuesta decidida por ofrecer al cliente una experiencia directa y real con el mobiliario. Poder sentarse, tocar, comparar texturas y formas… Todo eso forma parte de un proceso de compra mucho más sensato y satisfactorio.
Marcas como Casual, Moradillo, Beltá Frajumar o Tapizados Priego forman parte del catálogo habitual de Rest&Home. Todas ellas son firmas reconocidas por la calidad de sus materiales, la solidez de sus estructuras y la cuidada fabricación.
En ese sentido, Pepa Muñoz Cañero, responsable de Ventas de la firma, insistió en que "más allá de vender un sofá, queremos ayudar a elegir la opción más adecuada para cada persona y cada hogar". Esa filosofía se traduce también en una política de promociones mensuales muy valorada por su clientela.
Rest&Home pone a disposición de sus clientes una promoción, que se renueva todos los meses con alguno de los sofás que conforman su exposición. De este modo, la firma montillana le aplica a este producto en promoción un descuento especial y, además, incluye algún regalo, "sin olvidar que ofrecemenos financiación sin intereses”, tal y como destacó Pepa Muñoz.
El pasado mes de julio, por ejemplo, la promoción se centró en un sofá cama, ideal para quienes buscan funcionalidad sin renunciar al confort. "Esta política de promociones se mantendrá hasta final de año, con propuestas que se irán renovando mensualmente, y que permitirán acceder a productos de alta gama con condiciones ventajosas", confirmó la responsable de Ventas.
Pero si el mobiliario para el salón es uno de sus pilares, el descanso nocturno es el otro. Desde sus inicios, Rest&Home ha cuidado con mimo la sección de colchonería, sabiendo que dormir bien no es un lujo, sino una necesidad vital. En sus establecimientos se pueden encontrar algunas de las firmas más reconocidas del mercado, como Sonpura o Auping, esta última considerada la marca holandesa por excelencia en descanso, gracias a su experiencia fabricando camas inteligentes y colchones con capas y divididos en zonas cuidadosamente desarrolladas, cada una de ellas con una finalidad específica.
Además, dentro del universo Flex —una de las marcas más consolidadas del sector— Rest&Home distribuye la exclusiva gama Exclusive, orientada a quienes buscan un rendimiento superior en firmeza, adaptabilidad y durabilidad. Esta variedad de productos permite que cada cliente encuentre exactamente lo que necesita, tanto si busca un colchón viscoelástico, como uno de muelles ensacados o con tecnología híbrida.
Con todo, una de las decisiones más relevantes de la empresa llegó hace tres años, cuando lanzó su propia marca de productos: colchones, almohadas, bases y ropa de cama diseñadas bajo los criterios de calidad que han caracterizado a la firma desde el principio.
"Justo cuando cumplíamos seis años de andadura, quisimos lanzar nuestra propia línea de descanso, siguiendo los estándares de calidad propios de las marcas líderes, pero con unos precios más competitivos", explicó José Moyano. El objetivo, en palabras del máximo responsable de la firma, fue claro: “Acercarnos a determinados clientes que, hasta ese momento, no veían satisfechas todas sus necesidades, siempre con la máxima de que calidad y buen precio pueden ir de la mano”.
En esa misma línea de compromiso social, Rest&Home ha comenzado recientemente a colaborar con la Junta de Andalucía a través de un convenio por el cual la empresa montillana ha pasado a formar parte de una guía oficial de firmas colaboradoras que ofrecen condiciones ventajosas a personas mayores.
En concreto, aquellas que dispongan de la Tarjeta Verde podrán beneficiarse de un 10 por ciento de descuento en determinados productos, mientras que quienes posean la Tarjeta Oro obtendrán un 12 por ciento en artículos como sillones, elevadores, butacas, colchones seleccionados, camas articuladas o geriátricas.
Estas medidas no son aisladas. Responden a una manera de entender el negocio en la que las personas están en el centro. Donde la rentabilidad no se busca a cualquier precio, sino de la mano del respeto, la responsabilidad y el compromiso con el bienestar del otro. Y eso es precisamente lo que ha hecho de Rest&Home una firma montillana reconocida, apreciada y en continuo crecimiento.
Con una década de trayectoria, dos establecimientos en Montilla y un catálogo en constante evolución, la empresa mira al futuro con optimismo. Y lo hace desde la confianza de quien ha sembrado con esfuerzo y ha recogido, sobre todo, gratitud. Porque, al final, más allá de los sofás, los colchones y las marcas, Rest&Home vende algo mucho más valioso: tranquilidad, confianza y ese pequeño lujo de sentirse, por fin, bien en casa.
La historia de Rest&Home comenzó el 26 de febrero de 2016. Aquel día, en la salida de Montilla hacia Nueva Carteya, frente a Los Picos de El Cigarral, la empresa abría sus puertas con la ilusión intacta de quien cree profundamente en su proyecto.
Con una selección cuidada de las principales marcas del mercado, y una apuesta firme por el asesoramiento individualizado, la empresa fue ganando terreno en un sector altamente competitivo. Pero lo que terminó marcando la diferencia fue algo más intangible: su manera de relacionarse con cada cliente, con cercanía, empatía y conocimiento.
Ese espíritu fue el que llevó a la firma a dar un nuevo paso adelante el 9 de julio del año pasado. Coincidiendo con la Feria en honor a San Francisco Solano, Rest&Home inauguró su segundo establecimiento en la Avenida de Andalucía, número 14, justo frente al Centro de Salud.
Fue un momento especial, no solo por la fecha señalada, sino por lo que significaba: estar aún más cerca de sus clientes, facilitar el acceso a sus productos y servicios, y reforzar ese vínculo directo que siempre han querido mantener con sus convecinos.
"Estamos muy satisfechos con la extraordinaria acogida de este nuevo establecimiento, ya que nos permite estar mucho más cerca de nuestra clientela", señaló entonces el gerente de la empresa, José Moyano. La apertura supuso también una ampliación del espacio de exposición, especialmente en un segmento donde Rest&Home ha logrado diferenciarse con claridad: los sofás.
La más amplia gama de sofás del mercado
Y es que quien entra en sus tiendas se encuentra con una enorme exposición de sofás, donde conviven modelos de líneas contemporáneas, estructuras robustas y tapicerías duraderas. No se trata de una simple muestra de productos, sino de una apuesta decidida por ofrecer al cliente una experiencia directa y real con el mobiliario. Poder sentarse, tocar, comparar texturas y formas… Todo eso forma parte de un proceso de compra mucho más sensato y satisfactorio.
Marcas como Casual, Moradillo, Beltá Frajumar o Tapizados Priego forman parte del catálogo habitual de Rest&Home. Todas ellas son firmas reconocidas por la calidad de sus materiales, la solidez de sus estructuras y la cuidada fabricación.
En ese sentido, Pepa Muñoz Cañero, responsable de Ventas de la firma, insistió en que "más allá de vender un sofá, queremos ayudar a elegir la opción más adecuada para cada persona y cada hogar". Esa filosofía se traduce también en una política de promociones mensuales muy valorada por su clientela.
Nueva campaña de promociones
Rest&Home pone a disposición de sus clientes una promoción, que se renueva todos los meses con alguno de los sofás que conforman su exposición. De este modo, la firma montillana le aplica a este producto en promoción un descuento especial y, además, incluye algún regalo, "sin olvidar que ofrecemenos financiación sin intereses”, tal y como destacó Pepa Muñoz.
El pasado mes de julio, por ejemplo, la promoción se centró en un sofá cama, ideal para quienes buscan funcionalidad sin renunciar al confort. "Esta política de promociones se mantendrá hasta final de año, con propuestas que se irán renovando mensualmente, y que permitirán acceder a productos de alta gama con condiciones ventajosas", confirmó la responsable de Ventas.
Referentes del descanso
Pero si el mobiliario para el salón es uno de sus pilares, el descanso nocturno es el otro. Desde sus inicios, Rest&Home ha cuidado con mimo la sección de colchonería, sabiendo que dormir bien no es un lujo, sino una necesidad vital. En sus establecimientos se pueden encontrar algunas de las firmas más reconocidas del mercado, como Sonpura o Auping, esta última considerada la marca holandesa por excelencia en descanso, gracias a su experiencia fabricando camas inteligentes y colchones con capas y divididos en zonas cuidadosamente desarrolladas, cada una de ellas con una finalidad específica.
Además, dentro del universo Flex —una de las marcas más consolidadas del sector— Rest&Home distribuye la exclusiva gama Exclusive, orientada a quienes buscan un rendimiento superior en firmeza, adaptabilidad y durabilidad. Esta variedad de productos permite que cada cliente encuentre exactamente lo que necesita, tanto si busca un colchón viscoelástico, como uno de muelles ensacados o con tecnología híbrida.
Con todo, una de las decisiones más relevantes de la empresa llegó hace tres años, cuando lanzó su propia marca de productos: colchones, almohadas, bases y ropa de cama diseñadas bajo los criterios de calidad que han caracterizado a la firma desde el principio.
"Justo cuando cumplíamos seis años de andadura, quisimos lanzar nuestra propia línea de descanso, siguiendo los estándares de calidad propios de las marcas líderes, pero con unos precios más competitivos", explicó José Moyano. El objetivo, en palabras del máximo responsable de la firma, fue claro: “Acercarnos a determinados clientes que, hasta ese momento, no veían satisfechas todas sus necesidades, siempre con la máxima de que calidad y buen precio pueden ir de la mano”.
Convenio con la Junta de Andalucía
En esa misma línea de compromiso social, Rest&Home ha comenzado recientemente a colaborar con la Junta de Andalucía a través de un convenio por el cual la empresa montillana ha pasado a formar parte de una guía oficial de firmas colaboradoras que ofrecen condiciones ventajosas a personas mayores.
En concreto, aquellas que dispongan de la Tarjeta Verde podrán beneficiarse de un 10 por ciento de descuento en determinados productos, mientras que quienes posean la Tarjeta Oro obtendrán un 12 por ciento en artículos como sillones, elevadores, butacas, colchones seleccionados, camas articuladas o geriátricas.
Estas medidas no son aisladas. Responden a una manera de entender el negocio en la que las personas están en el centro. Donde la rentabilidad no se busca a cualquier precio, sino de la mano del respeto, la responsabilidad y el compromiso con el bienestar del otro. Y eso es precisamente lo que ha hecho de Rest&Home una firma montillana reconocida, apreciada y en continuo crecimiento.
Con una década de trayectoria, dos establecimientos en Montilla y un catálogo en constante evolución, la empresa mira al futuro con optimismo. Y lo hace desde la confianza de quien ha sembrado con esfuerzo y ha recogido, sobre todo, gratitud. Porque, al final, más allá de los sofás, los colchones y las marcas, Rest&Home vende algo mucho más valioso: tranquilidad, confianza y ese pequeño lujo de sentirse, por fin, bien en casa.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR