Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección.


Albañil (Córdoba)

Empresa multiservicios ofrece puesto de trabajo en Córdoba para albañil oficial de primera o de segunda. Las funciones incluyen alicatados y solados, reconstrucción de techos con pladur y escayola, así como reformas en general. Se requiere experiencia acreditada mínima de 24 meses y permiso de conducir B1, aportando la empresa el vehículo para desplazamientos. Se ofrece contrato laboral temporal de 180 días, con jornada completa y horario según convenio. El salario es de 1.700 euros brutos mensuales, más pagas extras. Existe posibilidad de contratación indefinida tras el periodo inicial, según necesidades de la empresa y desempeño del trabajador o trabajadora. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/08/2025

Chóferes de asistencia en carretera (Lucena)

Empresa de asistencia en carretera ofrece en Lucena dos puestos de trabajo para chófer, cuya labor consistirá en el traslado de vehículos accidentados o averiados. Se requiere título de Graduado en Educación Secundaria o equivalente, así como carné de conducir C, CAP y tarjeta de tacógrafo digital, valorándose la experiencia previa como conductor o conductora de camión. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa de 8 horas diarias, con salario bruto mensual de 1.500 euros y pagas extras prorrateadas. La incorporación está prevista para el 1 de septiembre, con desempeño en la zona asignada por la empresa. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/08/2025

Cocinero/-a (Córdoba)

Empresa del sector alimentación dedicada al servicio de distribución de menús en Córdoba selecciona cocinero o cocinera con responsabilidad para gestionar un equipo de entre cinco y diez personas. El puesto incluye supervisar la cocina, elaborar partidas del menú, controlar y mantener maquinaria y utillaje, gestionar pedidos y albaranes y organizar al personal, cumpliendo las normas de seguridad e higiene. Se requiere experiencia mínima de dos años, valorándose formación en hostelería, cocina o similar, así como carné de conducir y vehículo propio. Se ofrece contrato indefinido, jornada completa de lunes a viernes de 7.00 a 15.00 horas y salario de 1.500 euros mensuales. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/08/2025

Profesor/-a de autoescuela (Doña Mencía)

Autoescuela ubicada en Doña Mencía incorpora profesor o profesora para impartir clases prácticas del permiso de conducción de la clase B. El puesto requiere al menos seis meses de experiencia en la ocupación y título de Graduado en Educación Secundaria o equivalente. La persona seleccionada se encargará de la formación vial práctica, adaptando el aprendizaje a las necesidades del alumnado y garantizando el cumplimiento de la normativa vigente. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa, con horario a convenir y salario bruto mensual de 1.400 euros, con pagas extras prorrateadas. La incorporación está prevista para el 1 de octubre. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/08/2025

Peón agrícola (Almodóvar del Río)

Finca agrícola ubicada en Almodóvar del Río incorpora peón o peona agrícola para labores de mantenimiento del riego y otras tareas propias del puesto. Se requiere contar con el título de Graduado en Educación Secundaria o equivalente. La persona seleccionada trabajará a jornada completa, en horario de 7.30 a 13.30 horas, desempeñando funciones que contribuirán al correcto funcionamiento y conservación de las instalaciones de riego y del entorno de cultivo. Se ofrece contrato laboral fijo discontinuo, con salario bruto mensual de 1.400 euros y pagas extras prorrateadas. La incorporación está prevista para el próximo 25 de agosto. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/08/2025

Camarero/-a (Priego de Córdoba)

Establecimiento de hostelería en Priego de Córdoba incorpora camarero o camarera para trabajo estable a jornada completa y en horario diurno. El puesto requiere al menos doce meses de experiencia en la ocupación y título de Graduado en Educación Secundaria o equivalente. La persona seleccionada se encargará de la atención al cliente, el servicio en barra o cafetería y el mantenimiento del orden y limpieza en su área de trabajo. Se ofrece contrato laboral indefinido, con salario bruto mensual de 1.600 euros y pagas extras prorrateadas. La incorporación está prevista para el 18 de agosto, según necesidades del establecimiento. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/08/2025

Fontanero/-a (Córdoba)

Empresa del sector de la construcción en Córdoba selecciona fontanero o fontanera oficial para realizar instalaciones de fontanería en obras, incluyendo trabajos de saneamiento y otras tareas propias del oficio. Se requiere experiencia mínima de 36 meses en la ocupación, título de Graduado en Educación Secundaria o equivalente y permiso de conducir B. La persona contratada desarrollará su labor a jornada completa, con horario de ocho horas diarias, participando en distintos proyectos según las necesidades de la empresa. Se ofrece contrato laboral indefinido, con salario bruto mensual de 1.900 euros y pagas extras prorrateadas. La incorporación está prevista para el 15 de septiembre. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/08/2025

Camarero/-a (Rute)

Establecimiento de hostelería en Rute necesita incorporar camarero o camarera para realizar las funciones propias del puesto, incluyendo servicio de bebidas y comidas, atención al público, mantenimiento de la limpieza y apoyo en las tareas generales del local. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 30 días, a jornada completa y con horario en turnos de mañana y tarde o de noche, según las necesidades del servicio. El salario bruto mensual es de 1.184 euros. La persona seleccionada se integrará en un equipo de trabajo orientado a ofrecer un servicio ágil y de calidad a la clientela. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/08/2025

Electricistas (Puente Genil)

Empresa industrial en Puente Genil incorpora electricista o electricista de mantenimiento industrial para realizar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en sistemas eléctricos de maquinaria y equipos, garantizando su correcto funcionamiento y reduciendo tiempos de parada. El puesto implica diagnosticar y reparar averías, interpretar planos y esquemas eléctricos, realizar instalaciones y puesta en marcha de nuevos equipos, así como asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad. También se requiere documentar las intervenciones y colaborar en proyectos de mejora de procesos eléctricos. Se ofrece contrato laboral temporal de 365 días, a jornada completa, con horario de 7.00 a 15.00 y salario bruto mensual de 1.600 euros. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/08/2025

Electricistas (Lucena)

Empresa de Lucena selecciona electricista o electricista de mantenimiento industrial con experiencia para realizar labores de mantenimiento preventivo y correctivo en sistemas eléctricos de maquinaria y equipos industriales, garantizando su funcionamiento y reduciendo tiempos de parada. Entre las funciones destacan el diagnóstico y reparación de averías, la interpretación de planos y esquemas eléctricos, la instalación y puesta en marcha de nuevos equipos y el cumplimiento de las normas de seguridad. También se deberá documentar las intervenciones y colaborar en proyectos de mejora de procesos eléctricos. Se ofrece contrato laboral temporal de 365 días, jornada completa, horario de 7.00 a 15.00 y salario bruto mensual de 1.600 euros. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/08/2025

Electricistas (Cabra)

Una empresa de Cabra busca electricista o electricista de mantenimiento industrial con experiencia para incorporarse a su equipo. La persona seleccionada realizará tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en sistemas eléctricos de maquinaria y equipos industriales, garantizando su funcionamiento y reduciendo tiempos de inactividad. Entre sus funciones figuran diagnosticar y reparar averías, interpretar planos y esquemas eléctricos, efectuar instalaciones y puesta en marcha de nuevos equipos, así como cumplir las normas de seguridad y documentar las intervenciones. El puesto incluye colaboración en proyectos de mejora de procesos eléctricos. Se ofrece contrato laboral temporal de 365 días, jornada completa, horario de 7.00 a 15.00 y salario bruto mensual de 1.600 euros. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/08/2025


NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.

En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.


REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM

