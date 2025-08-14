Julián Maeso pondrá el broche final a 'aGústicos 2025' con un concierto en Montilla



la edición 2025 de, elque, a lo largo de los últimos veranos, se ha convertido en unapara quienes buscany en escenarios llenos de encanto.Organizado por el, a través de la, el programa —en cuya elaboración ha colaborado— ha reafirmado lapor la música comodurante las calurosas noches del mes de agosto.El concejal de Turismo,, señaló que“ha vuelto a apostar por”. Y es que, en palabras del edil, este ciclo forma parte de lapara ofrecer a los vecinos de Montilla y de toda la comarca “unadurante el verano”.La edición de este año se está celebrando íntegramente en el—sede de lay del—, un enclave que, con su aire señorial y sus rincones frescos bajo la luz tenue de la noche, se ha consolidado como. Allí, entre el perfume de las plantas y el rumor de las conversaciones previas a cada actuación, el público ha podido escucharEl ciclo abrió el pasado domingo, 10 de agosto, con la actuación de, joven cantante y compositora catalana que llevó a Montilla sutejido con hilos de jazz, boleros y música de raíz. Formada en la prestigiosa, Alabau ha compartido escenario y estudio con artistas tan diversos como, y en su último trabajo,, ha explorado junto al productorun sonido queSobre el escenario de la Casa de las Aguas, su voz —que viajaban desde el mar Mediterráneo hasta los confines más alejados de América Latina— envolvió al público en un, en el que cada canción parecía contar una historia al oído.Ello pondrá, 17 de agosto,, considerado uno de los músicos más versátiles del panorama nacional. Exteclista de los míticos, Maeso desplegará en Montilla una. Su maestría aly suprometen un concierto en el que la intensidad y la emoción se darán la mano.Maeso llega a Montilla con su último disco,, un trabajo en el que han colaborado artistas de primera línea tanto nacionales como internacionales, y que se abre a sonoridades que van desde la contundencia rockera dehasta el, pasando por delicados matices folk y destellos reggae. En un panorama musical que muchas veces favorece lo inmediato, Maeso, fiel a una visión de la música que recuerda a referentes comoPara José Alfonso Bellido, colaborador en la organización del ciclo,al traer, para disfrutar de la música en uny al respeto por el trabajo de los músicos”. Y es que esa es, quizá, la clave de este programa:, sin artificios, bajo las estrellas.Desde el Ayuntamiento se recuerda que, aunque sea través del—también accesible mediante los códigos QR en los carteles promocionales— para garantizar uny unapara todos los asistentes. Una forma de cuidar tanto a los músicos como a quienes llenan de vida el jardín de la Casa de las Aguas.