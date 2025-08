Leche materna: una protección natural que alimenta, inmuniza y fortalece el vínculo

Lactancia en verano

Una semana para visibilizar, acompañar y normalizar

La leche materna constituye el alimento más completo y natural para el recién nacido. Su composición única aporta todos los nutrientes esenciales, refuerza el sistema inmunitario del bebé y fortalece el vínculo afectivo entre madre e hijo desde los primeros momentos de vida. Amamantar es, además, una práctica con impacto directo en la salud y el desarrollo sostenible, según ha indicado Antonio Rivera, coordinador deldelCon motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra del 1 al 7 de agosto, este año con el lema, Antonio Rivera ha insistido en que amamantar no solo alimenta, sino que también protege, vincula y contribuye a un futuro más saludable y sostenible.En este sentido, ha resaltado que “son incalculables los beneficios de esta alimentación, ya que proporciona una nutrición óptima al contener todos los nutrientes esenciales que el bebé necesita para un crecimiento y desarrollo saludables, incluidas las grasas, proteínas y vitaminas en las proporciones adecuadas”.En este contexto, es importante, ha señalado el coordinador, promover y visibilizar los beneficios de la lactancia, así como reforzar el acompañamiento a las madres en todas las etapas de este proceso. “Nuestro papel es acompañar a las madres desde el primer agarre hasta el destete respetuoso”, ha afirmado.El centro hospitalario cuenta con un equipo multidisciplinar formado por matronas y consultoras certificadas IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant), que ofrecen atención presencial y personalizada a mujeres en todas las etapas del proceso, con el objetivo de escuchar, orientar y acompañar desde el respeto y el conocimiento.El coordinador de matronas ha insistido en que la leche materna es un alimento único que se adapta a las necesidades del bebé en cada momento, es fácil de digerir y está cargado de anticuerpos que fortalecen su sistema inmunitario.Reduce el riesgo de infecciones, cólicos, obesidad y enfermedades crónicas a largo plazo. En la madre, favorece la recuperación posparto y se ha asociado a una menor incidencia de cáncer de mama y ovario. Además, es un modelo de sostenibilidad natural, no necesita envases, no genera residuos y no deja huella ambiental. “Es una opción ecológica que empieza en el pecho y llega al planeta”, añade Rivera.El compromiso del hospital con la lactancia materna también se refleja en la mejora continua de su modelo asistencial. El Hospital Quirónsalud Córdoba es el único centro privado de la provincia cordobesa que cuenta con la acreditación de la segunda fase (fase 2D), de la IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia), que forma parte del proyecto internacional de la OMS-UNICEF. El objetivo principal de la iniciativa IHAN es promover y apoyar el mejor inicio en la vida, asegurando prácticas óptimas en la atención al embarazo, parto, periodo neonatal y, especialmente, a la lactancia materna.Durante los meses de verano, es fundamental adaptar los cuidados para proteger tanto a la madre como al bebé. Las altas temperaturas pueden afectar al bienestar físico y emocional, por lo que se recomienda priorizar espacios frescos y ventilados, hidratarse adecuadamente y ofrecer el pecho a demanda, incluso con más frecuencia.“Una madre bien cuidada amamanta mejor”, ha afirmado el doctor Antonio Rivera. Además, es importante observar señales como irritabilidad o sequedad en la piel del bebé, que pueden indicar deshidratación, y evitar la exposición directa al sol.Durante esta semana, el Hospital Quirónsalud Córdoba ha organizado distintas acciones como sesiones informativas, con el objetivo de seguir visibilizando la importancia de la lactancia y de promover el respeto y la normalización social de esta práctica. Desde el centro se ha recordado que para amamantar se necesita acompañamiento, visibilidad y una red de apoyo sólida para que cada madre, y cada bebé se sientan protegidos y respetados.