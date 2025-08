El uso del móvil entre jóvenes andaluces roza las cinco horas diarias los fines de semana

El uso del teléfono móvil entre los jóvenes andaluces ha superado con creces las recomendaciones internacionales de tiempo de pantalla. Así lo han revelado los datos preliminares del proyecto de ciencia ciudadanaLa investigación ha puesto de manifiesto que los estudiantes de Secundaria, Bachillerato y universidad pasan una media diaria de 193 minutos frente a sus dispositivos entre semana. Es decir, más de tres horas al día. La cifra se dispara durante los fines de semana, cuando el uso se incrementa hasta los 285 minutos diarios, lo que equivale a cerca de cinco horas al día.El consumo se centra principalmente en aplicaciones de mensajería y redes sociales como WhatsApp, Instagram y TikTok, configurando una rutina digital que, según advierten los investigadores, podría estar interfiriendo en aspectos clave del desarrollo personal y social de los jóvenes.El proyecto, que cuenta con la participación de 500 jóvenes de todas las provincias andaluzas, está siendo coordinado por investigadores de las Universidades de Sevilla, Jaén y Cádiz. Su objetivo es analizar la relación entre el tiempo de pantalla y variables como la actividad física, los hábitos de sueño y el bienestar emocional.En ese sentido, Borja Sañudo, investigador de la Universidad de Sevilla y coordinador del proyecto, señala que “el tiempo de uso del móvil está por encima de las recomendaciones internacionales, que aconsejan no superar las dos horas diarias. Es crucial abordar esta problemática desde una perspectiva científica y participativa”.Y es que, como advierten los expertos, el exceso de tiempo frente a la pantalla no es una cuestión menor. Ya durante el confinamiento por la pandemia de covid-19, investigaciones como la publicada enalertaron de sus efectos negativos en la salud mental. Entonces, se concluyó que el uso intensivo de dispositivos electrónicos contribuía a la aparición de ansiedad, depresión y estrés, además de empeorar la calidad del sueño y fomentar hábitos sedentarios.Los primeros resultados de este nuevo estudio no se alejan de aquellos patrones detectados en tiempos de encierro. Al contrario, confirman una continuidad preocupante. “Tenemos que encontrar un equilibrio que evite el uso excesivo de las tecnologías, promueva una mayor actividad física y un manejo adecuado del estado de ánimo”, defiende Borja Sañudo.Los efectos, advierten los investigadores, van más allá de lo físico. También afectan al bienestar emocional y a la capacidad de los jóvenes para relacionarse de forma saludable con su entorno. Por ello, el proyecto no se ha limitado a la recogida de datos, sino que ha apostado por un enfoque participativo dividido en tres fases.En la primera, los propios jóvenes registraron su actividad física y su tiempo de pantalla a través de una aplicación desarrollada por el equipo científico. Después, se organizaron grupos de discusión en los que participaron estudiantes, familias, docentes y expertos para explorar estrategias que pudieran reducir el uso excesivo de los dispositivos.Actualmente, la investigación se encuentra en su tercera y última etapa. En ella, se están aplicando intervenciones concretas para evaluar el impacto real en los hábitos tecnológicos de los participantes. El objetivo es claro: ofrecer recomendaciones útiles y prácticas tanto para familias como para educadores, que sirvan de guía a la hora de gestionar el tiempo de pantalla de manera más consciente y equilibrada.Además, el equipo investigador pretende generar conciencia sobre la necesidad de hacer pausas tecnológicas y fomentar alternativas de ocio que no dependan de una pantalla. “La tecnología ha llegado para quedarse, pero es fundamental encontrar formas de convivir con ella que no pongan en riesgo el desarrollo saludable de nuestros jóvenes”, han subrayado desde la coordinación del estudio.El proyecto, una iniciativa impulsada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y coordinada por la Fundación Descubre y la Universidad Pablo de Olavide. Su filosofía se basa en involucrar a la sociedad en la resolución de retos comunes mediante métodos participativos que conecten la ciencia con las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía.La propuesta cuenta con el respaldo de diversas entidades e instituciones como la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la Fundación Ibercivis —impulsora del Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España—, el Instituto de Academias de Andalucía, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia y la ONCE Andalucía.Los resultados definitivos del proyecto se dieron a conocer el pasado 28 de abril, durante la celebración de la I Jornada de Ciencia Ciudadana, en la que también se presentó un informe final con propuestas de intervención. Desde entonces, los investigadores insisten en la importancia de seguir promoviendo un equilibrio digital saludable como vía para prevenir posibles consecuencias negativas en el bienestar físico y emocional de la juventud.