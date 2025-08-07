'aGústicos': las noches de verano en Montilla se rinden a la música



Elha preparado su mes de agosto con una apuesta clara:. De este modo, laha presentado una nueva edición de, elque se ha ganado uny que, en este 2025, regresa con fuerza, belleza y unEl concejal de Turismo y Promoción de Ciudad,, fue el encargado de desvelar la programación y, con ella, la intención del equipo de gobierno de consolidar unpara vecinos y visitantes ocasionales.“Este ciclo forma parte de nuestra estrategia para dotar a Montilla de una, pensada tanto para quienes viven aquí como para los visitantes que nos eligen estos meses”, señaló el edil, quien recalcó que no se trata solo de llenar un calendario, sino de hacerlo cony con el corazón de quienes la habitan o la descubren.El escenario de este año no es nuevo, pero sí definitivo. Tras la buena acogida de uno de los conciertos del pasado verano, el—sede de lay del— acogerá la totalidad de los recitales. Un espacio, donde el silencio respetuoso del entorno se mezcla con las notas de artistas que encuentran allí unLos conciertos se celebrarán, a partir de las, con entrada gratuita, aunque será necesaria lapara controlar el aforo y garantizar una experiencia cómoda. El objetivo es sencillo: permitir al público, en un ambiente que invite a lay al encuentro emocional.El primero de los conciertos tendrá lugar el próximo domingo, 10 de agosto, y contará con la actuación de, una de lasdel panorama musical actual. Natural de Cataluña y nacida en el seno de una familia de músicos, Alabau ha vivido suSu formación académica, que incluye unay un máster en interpretación contemporánea en la prestigiosa(donde se graduó con la máxima distinción,), la ha llevado a construir unSobre el escenario montillano presentará su, una colaboración con el renombrado productoren la que se entrelazan loscon unay de gran profundidad emocional.Su voz,, es capaz de viajar del bolero al jazz, del mediterráneo a las raíces latinoamericanas, con una. La experiencia promete ser uncargados de delicadeza, honestidad y cercanía.Una semana después, el, será el turno de, un nombre imprescindible para quienes aman la. Exteclista de los míticosy actual alma inquieta del proyecto, Maeso ha demostrado ser. Su trayectoria se nutre de unade soul, rock, folk y funk, donde el Hammond y la guitarra comparten protagonismo conMaeso es, además, uno de esos artistas que han tenido que. Su carrera, a pesar de contar concomo, no ha gozado del reconocimiento mediático que merecería. Y, sin embargo, él sigue.En su nuevo trabajo,, recurre apara seguir componiendo y tocando con una. Su directo en Montilla será un, en el que caben desde reminiscencias dehasta guiños a, colaborador en la organización del ciclo, quiso poner el foco precisamente en esa esencia del proyecto: “aGústicosal traer, para disfrutar de la música en uny al respeto por el trabajo de los músicos”. Y es que, en tiempos de consumo rápido y festivales multitudinarios, este ciclo propone lo contrario: un espacio tranquilo, dondeLa inscripción para ambos conciertos se encuentra disponible en ely a través de losincluidos en los carteles promocionales de la actividad. La propuesta, pues, está lanzada: dos noches de agosto, dos conciertos únicos y unpara sentir, escuchar y, quizás, descubrir que también