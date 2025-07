UPA reclama al Gobierno "medidas urgentes" para "salvar" al sector olivarero

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha reclamado al Ministerio de Agricultura la puesta en marcha "inmediata" de medidas de mercado destinadas a revertir los precios "ruinosos" que sufre el aceite de oliva en origen, especialmente en el olivar tradicional.Así lo ha manifestado el secretario general de la organización, Francisco Moreno Navajas, quien ha subrayado la necesidad de "activar el mecanismo de adecuación entre oferta y demanda" recogido en el artículo 167 bis del Reglamento 1308/2013, con el objetivo de garantizar la viabilidad económica de los pequeños y medianos agricultores.En un contexto donde los costes de producción superan con creces los ingresos por venta, Moreno ha alertado de que "muchos olivareros están trabajando a pérdidas desde hace meses". Y es que, según ha denunciado, "esta situación no responde a causas naturales del mercado, sino a una estrategia artificial que perjudica gravemente al olivar tradicional". "Lo que no podemos permitir —ha afirmado— es que unos pocos sigan beneficiándose del esfuerzo de la mayoría".Además, ha recalcado que resulta fundamental que el propio sector "tome conciencia del valor de su producto" y lo defienda, para conseguir precios que superen los costes de producción. Según sus palabras, diversos informes sitúan ese umbral mínimo en torno a los 5,00 euros por kilo de aceite.Moreno también ha insistido en que las medidas deben centrarse en el precio y no en regular las cosechas futuras. Ha recordado que la actual campaña ha sido media, tras dos años especialmente duros, y ha advertido de que las previsiones optimistas para la siguiente "no se corresponden con la realidad del campo"."Plagas, vecería, sequía y altas temperaturas durante la floración son factores que condicionarán negativamente la próxima producción", ha asegurado el portavoz de UPA, quien ha añadido que "algunos quieren hacernos ver que viene una gran campaña para justificar bajadas de precios, pero lo cierto es que vamos hacia un enlace de campaña mínimo".Los datos de comercialización avalan esta preocupación: en los primeros nueve meses se ha vendido ya el 80 por ciento del aceite producido. "Eso demuestra que no hay exceso de aceite, lo que sí sobra —ha insistido— es especulación", ha resaltado el representante de UPA.En ese sentido, UPA ha hecho un llamamiento para que las administraciones tomen conciencia de que la evolución de los precios del aceite no puede quedar sujeta únicamente a la ley de la oferta y la demanda, ya que, campaña tras campaña, esa fórmula ha demostrado ser insuficiente para proteger al olivar tradicional.Junto a esta reivindicación, el dirigente agrario ha expresado también la "inquietud" de la organización ante la futura Política Agraria Común, los aranceles planteados por la Administración Trump, la falta de relevo generacional y la escasez de mano de obra.Sobre este último punto, ha defendido la contratación de personas inmigrantes como un pilar esencial para mantener en pie el sistema alimentario. "Sin inmigración no habría alimentación", ha asegurado Francisco Moreno Navajas, recordando que son las personas inmigrantes "quienes sostienen con su trabajo el día a día en el campo".