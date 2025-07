Preocupación por la incorporación de médicos sin especialidad en centros de salud

La Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFyC) ha denunciado públicamente su preocupación por el rumbo que está tomando la Atención Primaria en Andalucía, en especial ante la práctica de contratar médicos sin la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria para cubrir necesidades asistenciales en el sistema público.Así lo ha trasladado la entidad a través de un comunicado remitido a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, en el que advierte de las graves consecuencias que puede acarrear esta medida para la seguridad de los pacientes y la calidad de la atención sanitaria.Desde la SAMFyC, sociedad científica que vela por la formación y excelencia de los médicos de familia, se ha subrayado la importancia de garantizar que quienes ejercen en los centros de salud cuenten con la formación reglada y especializada que exige esta disciplina.“Un sistema sanitario público de calidad requiere de una Atención Primaria fuerte, bien estructurada y con profesionales debidamente cualificados”, afirma su Junta Directiva en el escrito remitido a la Administración andaluza, al que ha tenido accesoLa contratación de profesionales sin la especialidad MIR, ya sean extracomunitarios o comunitarios, ha generado una seria alarma entre quienes conocen de cerca el funcionamiento y las exigencias de la Atención Primaria. “Nos preocupa profundamente la contratación de profesionales sin la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, tanto extracomunitarios como comunitarios, que carecen de los conocimientos necesarios para la atención adecuada de los pacientes”, manifiesta el colectivo médico.A juicio de la sociedad científica, esta práctica no solo degrada la calidad del servicio, sino que supone un auténtico riesgo para la salud de los ciudadanos, especialmente porque rompe con uno de los pilares fundamentales del modelo de atención sanitaria: la continuidad asistencial. “La contratación de profesionales sin la especialidad correspondiente pone en riesgo este modelo de atención y compromete la seguridad de los pacientes”, denuncia la SAMFyC.El comunicado va más allá de la crítica puntual y plantea una llamada de atención a la Junta de Andalucía sobre la necesidad de abordar el problema de raíz. “Instamos a la Consejería a que priorice un correcto estudio de necesidades de médicos de familia a medio plazo, evitando soluciones cortoplacistas que no abordan el problema estructural”, expone la Junta Directiva. Y es que, según el colectivo, cubrir las ausencias estivales o las plazas vacantes con titulaciones no homologadas de manera rigurosa puede tener efectos más nocivos que beneficiosos a largo plazo.En ese sentido, desde la sociedad médica se pide mayor seriedad en los procesos de validación de títulos extracomunitarios. “Solicitamos mayor rigor en los procesos de homologación de titulaciones extracomunitarias, asegurando que estos cumplan con la normativa europea y española”, reclaman, al tiempo que advierten que las “homologaciones masivas de supuestas licenciaturas y especialidades de otros países, fuera del marco común de educación europea de Bolonia” representan “un claro riesgo para la calidad asistencial”.Otra de las grandes preocupaciones que traslada la SAMFyC en su escrito es la precariedad laboral de los propios especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, cuya fidelización —sostienen— es clave para consolidar un sistema sanitario sólido.Proponen, por tanto, que se establezcan “contratos que fidelicen a los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, mejorando sus condiciones laborales y profesionales”. Además, apuestan por reforzar los programas de formación con tutores debidamente cualificados, algo que en la actualidad no siempre ocurre.“Es importante revisar los sistemas de tutorización y las capacidades de las unidades docentes para ofrecer una formación de calidad que impida que los residentes se formen o sean supervisados por profesionales sin la especialidad”, resaltan desde el colectivo.“Hemos observado con preocupación que algunos directores contratan a personal sin la debida cualificación, siempre que sean capaces de ponerse una bata y tengan el título de médico, lo cual es inadmisible”, denuncian desde la SAMFyC, toda vez que ponen el foco de atención en decisiones internas que, a su juicio, no solo atentan contra la dignidad de la especialidad médica, sino que menosprecian la formación exigida por el sistema MIR.La SAMFyC también llama la atención sobre la figura de los médicos comunitarios sin especialidad, cuyo ejercicio —afirman— compromete gravemente la calidad del servicio que se presta a los pacientes. “Existen profesionales comunitarios sin especialidad que representan un peligro para la atención de los pacientes al no haber superado el sistema MIR”, alertan, dejando claro que “la seguridad del paciente y la calidad asistencial deben prevalecer sobre cualquier otra consideración”.Finalmente, la sociedad médica cierra su posicionamiento reiterando su disposición a colaborar con la Administración autonómica en la búsqueda de soluciones estructurales. “Desde la SAMFyC estamos comprometidos con la búsqueda de soluciones a los problemas actuales de la Atención Primaria en Andalucía y nos ponemos a su disposición para colaborar en el desarrollo de estrategias que garanticen una atención sanitaria de calidad para todos los andaluces”, concluye la Junta Directiva.