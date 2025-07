'La Mística del Vino': cuando el viñedo se convierte en escenario

El viñedo ecológico deacogerá este próximo sábado, 5 de julio, una de esas experiencias difíciles de definir y aún más de olvidar. Bajo el cielo de Montilla, con el murmullo de la tierra y el aroma del vino flotando en el aire, tendrá lugar, una cata dramatizada que promete maridar palabra, música y emoción en una velada única.Con dramaturgia, dirección e interpretación del actor cordobés Juan Carlos Villanueva y el acompañamiento musical al piano de Manuel Molina, la propuesta se enmarca dentro del programa, una iniciativa que busca explorar el diálogo entre la creación artística y la vitivinicultura. En esta ocasión, la conversación no se dará en una galería ni en un teatro: será el propio viñedo ecológico de Bodegas Robles el que, al caer la noche, se transformará en escenario vivo.El evento comenzará a las 21.30 de la noche y la entrada será gratuita hasta completar aforo. Eso sí, los organizadores recuerdan que solo podrán acceder aquellas personas que hayan completado su. Cada ficha debe rellenarse de manera individual, sin posibilidad de acompañantes no registrados.nace como un viaje sensorial. Entre copas de vino ecológico, acordes de piano y palabras pronunciadas con la pausa precisa, se invita al público a detenerse, a saborear más allá del gusto, a oír lo que también se esconde en un sorbo de vino. Y es que no se trata de una cata al uso, sino de una experiencia performativa donde cada elemento —desde el timbre de voz hasta el silencio— está pensado para emocionar.La elección del escenario no es casual. Bodegas Robles, con casi cien años de historia, es referente nacional en viticultura ecológica y uno de los emblemas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles. En palabras de su gerente, Francisco Robles, “cuanto más cuidamos la tierra, mejores son nuestros vinos y más respetamos nuestras raíces”. Una filosofía que ha sido reconocida con premios de gran prestigio como el, el, y eles, además, una iniciativa que invita a descubrir el vino con la mirada de las artes y ha sido distinguido por la AEPEV por su originalidad y su capacidad para fusionar el vino con la música, la poesía, el teatro, el cine y otras disciplinas artísticas, creando experiencias sensoriales únicas y promoviendo el talento local y el de artistas de otros territorios.Este proyecto de Bodegas Robles, que integra la sostenibilidad con la creatividad, convierte cada visita a las instalaciones de la firma en un viaje que conecta al público con la esencia del terruño Montilla-Moriles. En noviembre del pasado año, la iniciativa, de manos de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV), que destacó su "valor cultural y artístico" como iniciativa que "explora la conexión entre el vino y el arte".Por otro lado, el talento que sustenta esta propuesta cuenta como referente con el cordobés Juan Carlos Villanueva, que atesora una sólida trayectoria en el mundo del teatro, la televisión y el cine, habiendo compartido escena en producciones comoo series tan populares comoA su lado, Manuel Molina —pianista, compositor y profesor— aportará la delicadeza sonora que hará de esta noche algo irrepetible. El artista egabrense, habitual en escenarios de gran prestigio y colaborador del artista Juan Valderrama, ha defendido siempre el poder del piano como canal de emoción y narración.Organizado por Ademo, Singular Show, el Ayuntamiento de Montilla, Bodegas Robles y el Ministerio de Cultura y Deporte,se presenta como mucho más que un evento cultural: es, en realidad, una invitación a mirar el vino de otra manera. A escucharlo. A sentirlo. A vivirlo.