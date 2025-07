La Diputación de Córdoba facilita el acceso al mercado laboral a 48 personas gracias al programa 'Eracis+'

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba ha facilitado el acceso al mercado laboral a 48 personas en las zonas más vulnerables de Baena y Peñarroya-Pueblonuevo gracias al programa Eracis+, una iniciativa que comenzó en junio de 2024 y que estará en marcha hasta el año 2028. El proyecto, gestionado por el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, busca generar oportunidades reales de inclusión social y laboral en municipios con importantes desafíos estructurales.Irene Aguilera, delegada de Derechos Sociales y presidenta del IPBS, ha hecho balance del primer año de funcionamiento del programa y ha destacado que se han diseñado 190 itinerarios personalizados de inserción sociolaboral, de los cuales 127 han correspondido a mujeres y 63 a hombres. “Es un avance importante, porque el acompañamiento a estas personas para su integración está pensado a medio plazo”, ha explicado Aguilera, subrayando la vocación transformadora de esta estrategia.Más allá de las cifras, lo relevante ha sido el enfoque integral del proyecto. La diputada ha recordado que la intervención se ha desarrollado en colaboración con entidades del tercer sector, que han desempeñado un papel esencial para acercar el programa a quienes más lo necesitan.En este sentido, ha querido poner en valor el trabajo de Baena Solidaria e Inserta Andalucía, organizaciones que han logrado financiación específica para reforzar su implicación. “Esto permitirá ampliar el alcance y la eficiencia del programa”, ha afirmado.En total, se han puesto en marcha más de un centenar de actuaciones centradas en áreas clave como el empleo, la educación, la vivienda, la salud y la cohesión social. Aguilera ha insistido en que estos problemas no pueden abordarse desde soluciones aisladas ni a corto plazo.“Sabemos que queda mucho por hacer. Los retos estructurales que enfrentan Baena y Peñarroya-Pueblonuevo no se resuelven con intervenciones puntuales. Por eso, este Plan se basa en una estrategia integral, de largo recorrido y centrada en las personas y comunidades. Estos datos nos animan a seguir trabajando”, ha señalado.La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis+), que vertebra esta intervención, cuenta con un presupuesto total de 1,6 millones de euros. Su objetivo no es solo mejorar indicadores económicos, sino transformar realidades sociales profundamente arraigadas.