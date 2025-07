El PSOE denuncia que la mayoría de plazas médicas ofertadas en Córdoba han quedado vacantes

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, denunció ayer en Montilla que más del 60 por ciento de las plazas de Medicina de Familia y Pediatría ofertadas por la Junta de Andalucía en la provincia han quedado vacantes, al considerar los profesionales que las condiciones ofrecidas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) son "inaceptables". En concreto, de las 29 plazas convocadas para médicos de familia, solo se han cubierto doce, mientras que en Pediatría han sido aceptadas únicamente tres de las ocho ofertadas.La dirigente socialista lanzó estas críticas durante una comparecencia junto al aparcamiento del Área de Urgencias del Hospital Comarcal de La Retamosa, donde acudió acompañada por el alcalde de Montilla, Rafael Llamas; el diputado provincial socialista, José Álvarez Rivas; y el secretario de Organización del PSOE de Montilla, Antonio Salamanca.Crespín centró sus palabras en la situación de la sanidad pública andaluza. “Queda claro que los sanitarios andaluces optan por mejores contratos en otros lugares ante las precarias condiciones de trabajo que se le ofrece en el SAS, lo que afecta gravemente a las condiciones asistenciales en la provincia”, afirmó Crespín.A su juicio, los datos confirman una "tendencia preocupante" en toda la comunidad autónoma. Según indicó, de las 837 plazas ofertadas en Andalucía para médicos residentes que acaban de concluir su formación, apenas se han cubierto 181. Esto equivale a una cobertura del 21,62 por ciento, una cifra que calificó como “totalmente insuficiente para dar cobertura a las necesidades sanitarias de la comunidad”.“Está claro que la Junta de Andalucía no es capaz de retener a estos profesionales altamente capacitados y, sobre todo, altamente demandados por nuestro sistema sanitario”, insistió la portavoz del PSOE cordobés, que considera que esta situación es "consecuencia directa" de la política sanitaria del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla.Uno de los ejemplos más graves, apuntó Crespín, es la falta de pediatras en la provincia. “Es sangrante que en Córdoba falten pediatras en 50 de los 77 municipios de la provincia, y que la oferta de trabajo temporal que saca la Junta sea de sólo ocho plazas de pediatras y, encima, las condiciones sean tan poco atractivas que cinco plazas se han quedado sin cubrir”, subrayó.La secretaria general del PSOE de Córdoba también cargó contra la estrategia del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, al que acusó de “racanear con la sanidad pública y bien pagar a la sanidad privada”. En este sentido, criticó la asignación de “1.500 millones de euros en contratos troceados a las clínicas que están siendo investigados en los juzgados”, y lo contrastó con los recortes y el deterioro progresivo del sistema público.Crespín calificó el verano actual como “el peor verano de toda la historia de la sanidad pública andaluza” y fue especialmente dura al referirse al denominadodel SAS. Aseguró que se trata de “el plan de verano de Moreno Bonilla sin camas, sin profesionales y sin vergüenza”, debido al cierre de los centros de salud por las tardes en toda la provincia de Córdoba y a la clausura de unas 300 camas hospitalarias.Además, lamentó que el presidente andaluz haya reconocido recientemente en una entrevista que “no ve viable que la sanidad pública llegue a todos”. A juicio de Crespín, esta afirmación “lo único que demuestra es que está intentando culminar ese plan de destrucción masiva de la sanidad pública andaluza con un objetivo clarísimo de engordar las arcas de las clínicas privadas”.Durante el acto celebrado en Montilla, el alcalde de la localidad, Rafael Llamas, también expresó su preocupación por la situación del Hospital Comarcal, al que definió como “fiel reflejo de la situación sanitaria en Andalucía”. Según explicó, las obras de mejora del centro hospitalario “prácticamente han duplicado su plazo de ejecución, que no se ajusta al proyecto inicial, con modificaciones sustanciales que limitan su capacidad asistencial”.Llamas denunció igualmente la “falta de previsión” en el equipamiento del centro sanitario de La Retamosa. A pesar de que ya se ha cuantificado lo necesario, “a día de hoy desconocemos cuándo se pondrá en uso al carecer de equipamiento necesario” y no se ha aclarado en qué punto se encuentra el proceso de adjudicación.“Los incumplimientos, la ausencia de transparencia y la falta de ambición están haciendo perder una gran oportunidad para convertir el Hospital de Montilla en uno de referencia y cabecera de la futura área sanitaria Campiña Sur de Córdoba”, afirmó el alcalde, quien sostuvo que “las políticas sanitarias del presidente Moreno Bonilla están posibilitando un trasvase de la ciudadanía de la sanidad pública al mejor postor de la sanidad privada”.Tanto Crespín como Llamas coincidieron en situar el foco en la "necesidad urgente de un giro en la política sanitaria andaluza" que, según denunciaron, "no solo está provocando un éxodo de profesionales sanitarios, sino también una merma preocupante en la calidad asistencial y en la confianza de la ciudadanía hacia el sistema público".