Aureliano Sáinz | Aforismos en su punto (8)

Me encuentro en la estación de Sants de Barcelona, esperando regresar a Córdoba después de unos días de vacaciones. Puesto que la espera es larga, dado el número de viajeros que vamos a tomar el tren, se me ocurre fotografiar el cartel que anuncia la exposición del pintor colombiano Fernando Botero. Hago distintas tomas de manera un tanto rápida. Al mirarlas, me doy cuenta de que he registrado una en la que aparece un padre, cargando con una enorme mochila, al tiempo que sobre sus hombros cabalga su pequeño hijo que en ese momento bosteza.Pasados unos minutos, lo encuentro otra vez parado mirando los horarios que se anuncian en los rótulos luminosos. Me acerco para enseñarle la foto. Se ríe al verla, especialmente porque el niño se encuentra en ese gesto que parece como si estuviera muy cansado de no hacer nada. Le explico y le pregunto si la puedo publicar en un medio digital; me indica en inglés que no hay problema, pues pronto estará de regreso a su país inmerso en su quehacer cotidiano.Si he tomado esta fotografía como portada para la octava entrega de ‘Aforismos en su punto’ se debe a lo sugerente que puede ser contrastar el mundo del padre, que camina deprisa a no sabemos dónde, y la imagen de un niño, que parece que el destino al que van no le despierta ningún entusiasmo.Bueno, estas son especulaciones que me sugieren una imagen que bien puede servirme como introducción a algunas de las ideas, reflexiones, advertencias o consejos, que con toda la sensatez nos manifestó a lo largo de su dilatada vida José Mujica, quien fuera presidente de Uruguay entre 2010 y 2015.Por otro lado, apenas tengo nada que decir de este gran hombre que nos dejó el 13 de mayo pasado a la edad de 89 años (le faltaba algunos días para cumplir los 90). Que yo sepa, no escribió ningún libro de memorias o de otro tipo que acogiera su pensamiento; sin embargo, hay bastantes que han recogido lo más relevante de su trayectoria, fuera en el ámbito de sus actuaciones políticas o de sus ideas políticas y sociales expresadas de forma verbal y con bastante espontaneidad.Así pues, para este breve escrito, acudo en esta ocasión al libro que lleva por título, de Darío Klein, y que vio la luz en 2020. De él extraigo estos tres párrafos, que no dejan de ser una mínima parte de lo que se recoge en esta obra. Como veremos las expresiones coloquiales de su tierra fluyen de modo natural en medio de sus charlas.1. “”.Imagino que esta frase la expresó en tiempos pretéritos, puesto que las recientes crisis del capitalismo han conducido a que ahora se ‘labure’ (tal como expresa en sus propias palabras) para sobrevivir. De todos modos, tiene razón cuando se la presta más importancia a conseguir un buen estatus social que a las necesidades afectivas y del desarrollo de los propios hijos.2. “”.En cierto modo, lo que dice Pepe Mujica en este párrafo me recuerda en gran medida a lo que exponía en gran psicólogo Erich Fromm en su obra ¿Tener o ser? Es cierto que el capitalismo, en la modalidad de sociedad de consumo, nos introduce muchos límites en nuestro desarrollo personal y colectivo; no obstante, siempre hay un espacio en el que podemos decidir qué queremos ser.3. “”.Me imagino que el antiguo presidente de Uruguay asistiría horrorizado al contemplar la senda que conduce a la humanidad a un negro horizonte. El horizonte que encarnan personajes tan siniestros como Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamín Netanyahu, representantes del fanatismo, la intolerancia y el menosprecio abierto a los derechos humanos. Es difícil imaginar que bajo el dominio de sujetos de esta índole las alteraciones climáticas globales pasen a ser un tema prioritario en sus políticas.De todos modos, y a pesar de esos oscuros augurios, el ejemplo dado por José Mujica no va a ser fácil de olvidar. Siempre será un referente de político honesto que llevó a cabo sus ideas y planteamientos sociales sin estar condicionados por la búsqueda del beneficio personal, algo tan común en el panorama actual que quienes se salen de esa norma parecen una extraña excepción.