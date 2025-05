Lipoláser: el tratamiento más innovador y efectivo para eliminar la papada

El lipólaser de papada es, en la actualidad, el tratamiento más innovador y con mejores resultados para eliminar la grasa localizada en la zona submental, comúnmente conocida como "papada", al ser un procedimiento sencillo y mínimamente invasivo, indicado para cualquier persona, según ha afirmado la doctora, especialista del servicio dedel, y dermatóloga de ladel hospital y delLa doctora Espiñeira ha explicado que esta técnica utiliza la tecnología láser para descomponer las células grasas de manera precisa y efectiva, ofreciendo resultados visibles sin tener que recurrir a la cirugía tradicional para eliminar el tejido adiposo. Por tanto, “se trata de la solución ideal para quienes buscan redefinir el contorno de su rostro y cuello, logrando una apariencia más juvenil y estilizada”.En el tratamiento con lipoláser de papada se emplea un dispositivo láser especializado que emite energía de alta frecuencia. Esta energía se enfoca en las células grasas, descomponiéndolas sin afectar a los tejidos circundantes. Una de las principales ventajas de este método es que no sólo elimina la grasa no deseada, sino que también estimula la producción de colágeno en la piel, mejorando su firmeza y elasticidad.Para llevar a cabo el procedimiento, que se realiza bajo anestesia local y dura menos de una hora, se utiliza un láser de baja intensidad para eliminar las células grasas, que se extraen con una cánula de liposucción de manera indolora.Además, se perfecciona el contorno del rostro, y la piel mejora en firmeza y elasticidad gracias a la estimulación para la producción de colágeno que produce el calor del láser. Finalmente se coloca una banda de compresión para ayudar a la piel a adaptarse al nuevo contorno y reducir la inflamación. Esta banda se utiliza durante tres días y luego se mantiene en casa para dormir un mes.La doctora Espiñeira ha recalcado que se rejuvenece el área de rostro y cuello sin procedimientos quirúrgicos y de manera ambulatoria, por lo que los pacientes pueden retomar rápidamente sus actividades cotidianas. Después del tratamiento, muchos pacientes notan una mejora inmediata en la reducción de la grasa de la papada.Sin embargo, los resultados “continúan mejorando a lo largo de las semanas siguientes a medida que se produce una mayor producción de colágeno, apreciándose al máximo a partir del cuarto mes”. Asimismo, otra de las ventajas de este método es que los efectos obtenidos son duraderos, ya que las células grasas eliminadas no se regeneran, por lo que “manteniendo un estilo de vida saludable, los pacientes pueden disfrutar de un contorno facial mejorado y más definido a largo plazo”, ha destacado la doctora.