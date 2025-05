La Unión recibe el Primer Premio de la DOP Lucena por la calidad de su aceite virgen extra

Lade Montilla recibió ayer el máximo reconocimiento en la tercera edición de los Premios de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite de Lucena, cuya gala de clausura tuvo lugar en el Centro Cultural CEMAC Pintor Pedro Roldán de Rute.El jurado otorgó el Primer Premio a la calidad de los aceites de oliva virgen extra envasados bajo este sello a la entidad montillana, en un acto que reunió a autoridades institucionales y profesionales del sector oleícola en torno a la excelencia de uno de los productos más emblemáticos de Andalucía.El galardón, recogido por Francisco Fernández, director-gerente de la cooperativa, supone un nuevo reconocimiento hacia el esfuerzo colectivo de La Unión. Por ello, en su intervención, Fernández destacó la apuesta decidida por la formación en calidad que lleva a cabo tanto el Consejo Rector como el conjunto de trabajadores de la entidad.No obstante, el director-gerente de La Unión quiso poner especial énfasis en el papel de los 1.600 agricultores asociados. “Sin su trabajo, no llegaríamos a momentos como este”, confesó Francisco Fernández, quien compartió una reivindicación sincera de la cultura del esfuerzo, de la constancia que se gesta a pie de olivo, día tras día.La trayectoria de la Cooperativa La Unión no es fruto del azar. Fundada en 1979 por un grupo de agricultores movilizados por la Unión de Agricultores y Ganaderos (UAGA), ha sabido crecer con firmeza y visión de futuro. Hoy lidera la mayor vendimia de toda Andalucía, con cifras que hablan por sí solas: 10 millones de litros de vino blanco, 1,5 millones de vino tinto y cerca de tres millones de kilos de aceite de oliva cada año.Todo ello sustentado por una infraestructura que también ha evolucionado al ritmo del compromiso de sus socios, con instalaciones que ocupan más de 35.000 metros cuadrados en la calle Río de la Hoz y que dotan a la entidad de una capacidad de almacenamiento que le permite afrontar campañas cada vez más exigentes.Pero no todo se mide en cifras. A lo largo de los años, La Unión ha tejido un vínculo con Montilla que va más allá de lo productivo. Buena muestra de ello es su sede de la calle Juan Colín, que además de acoger depósitos de vino y aceite, ha sido durante décadas un espacio para el encuentro social, cultural y recreativo de la localidad.El reconocimiento obtenido ayer en Rute refuerza una trayectoria que viene cosechando elogios también en otros ámbitos. El pasado mes de marzo, el aceite, elaborado por la misma cooperativa,con una puntuación de 8,9 sobre 10. Un premio que consolidó a este virgen extra como uno de los mejores de España, gracias a una cuidada elaboración con aceituna Hojiblanca procedente de vuelo, recolectada en los primeros días de campaña.La gala de entrega de los premios de la DOP Aceite de Lucena se enmarcó en una jornada divulgativa en la que el aceite de oliva virgen extra fue el gran protagonista, no solo como producto agroalimentario de excelencia, sino como aliado de la salud y la gastronomía.El doctor Escribano, especialista en nutrición, abrió el programa con una ponencia sobre los beneficios del AOVE en la salud y el deporte. A continuación, y, la chef montillana Eva Micaela Millán,, ofreció una inspiradora charla titulada, en la que defendió el valor del aceite como ingrediente esencial de una vida más larga y plena.