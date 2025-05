José Antonio Hernández | Poesía en tiempos de necesidad

Ficha técnica



Confieso que las lecturas y las relecturas de estos intensos poemas de Carmen Sánchez Melgar, su apacible armonía, su deslumbrante resplandor y, sobre todo, su profundidad, me han ayudado a responder a una pregunta que me sigue golpeando de manera permanente: ¿Para qué sirve la poesía en tiempos de necesidad?nos avisa y nos explica de manera clara, honda y bella que es urgente e ineludible que atendamos a la necesidad de escuchar esa voz interior que nos anima a vivir y a convivir humanamente, alimentando los deseos de seguir creciendo como seres realmente humanos. Que escuchemos atentamente esos gritos que –con generosidad– nos invitan a que nos detengamos durante un rato porque “cada minuto de nuestro tiempo es irrepetible: párate y saboréalo”.En estos poemas Carmen desbroza caminos, abre puertas y nos habla de nuestras cosas, nos ilumina nuevas sendas y, sobre todo, nos despabila con la apacible armonía de una amable canción. Con su sonoridad y con su delicadeza nos invita para que penetremos en nuestra intimidad –en nuestra verdad– y nos explica los significados de los lugares comunes, esos en los que, como en los bancos, en las oficinas de correos o en el taller de vehículos, nos reunimos sin unirnos.Nos alienta para que realmente habitemos los lugares propios, como la casa “que huele a rescoldo, a café, a papel mojado y a tierra” o esa “leña que habla antes de quemarse” y que “al final se ha hecho cenizas”. Y nos confía las resonancias secretas de esos objetos y zonas íntimas que, como “las sábanas”, “la piel”, “las yemas de los dedos” “dan paso al instinto primitivo/ de balbuceos y achuchones/ sin regla ni control”.En mi opinión, en este mundo rodeados de mares de gritos, de sombras y de sangre, su poesía nos aporta intensas dosis de sentido y de consuelo, y nos muestra que la vida humana no es plana porque, en ocasiones, la atraviesa –puede atravesarla– el misterio cuando nos decidimos a beber en las fuentes hondas de la poesía que nos alumbra y nos inspira cuando nos decidimos a iluminar cada espacio y cada tiempo con la palabra poética que transforma y enciende nuestras vidas.Carmen Sánchez Melgar.ImagenTa.2022.97-88412494693.