El Hospital Quirónsalud Córdoba realiza con éxito una intervención de reemplazo parcial de rodilla mediante prótesis

La Unidad de Rodilla deldelha realizado con éxito una intervención de reemplazo parcial de rodilla, sustituyendo sólo su articulación patelofemoral, lo que ha permitido al paciente recuperar calidad de vida y retomar su vida normal, según han destacado los doctoresLos doctores han explicado que la artoplastia patelofemoral (APF) es un procedimiento quirúrgico que reemplaza solamente la articulación dañada entre la rótula y el fémur. Esta articulación es fundamental para movimientos importantes de la rodilla, como levantarse de una silla o subir y bajar escaleras. El deterioro de esta articulación puede causar un dolor significativo y limitar las actividades de la vida cotidiana, como ocurría en el caso intervenido.Esta técnica se ha establecido como una opción de gran importancia para abordar el dolor de rodilla en pacientes que sufren artrosis aislada de rótula, especialmente indicada en pacientes que aún son jóvenes para colocarse una prótesis de rodilla completa. La artroplastia patelofemoral se considera adecuada cuando los tratamientos no quirúrgicos para el dolor de rodilla, como las infiltraciones locales, la medicación o la fisioterapia, no logran aliviar el dolor persistente en la parte frontal de la rodilla, ni la incapacidad funcional perdida.Así es una alternativa para personas cuyo daño se limita específicamente a la articulación patelofemoral, mientras que el resto de la rodilla está en buen estado, y para los que no están indicadas otras técnicas de cirugía conservadora como las que se realizan sobre los cartílagos.Por tanto, la selección adecuada de los pacientes es un factor clave en esta cirugía, ha destacado el doctor López Jordán, que ha añadido que es una intervención quirúrgica poco realizada por la difícil selección del paciente candidato.En este tipo de intervención, los cirujanos sustituyen la superficie deteriorada de la rótula y el fémur con implantes protésicos, con el objetivo principal de aliviar el dolor de rodilla, mejorar la función de ésta, y conseguir que los pacientes regresen a sus actividades cotidianas.El doctor López Jordán ha explicado que el paciente intervenido, de 50 años, presentaba un dolor intenso en ambas rodillas desde hace muchos años, con incapacidad para arrodillarse, ponerse en cuclillas, levantarse de una silla, o subir y bajar escaleras.Tras agotar todas las opciones no quirúrgicas (infiltraciones locales y fisioterapia), realizar un estudio pormenorizado con diferentes técnicas de imagen, y diagnosticarse una artrosis patelofemoral avanzada en ambas rodillas con una displasia troclear presente (que es una anomalía congénita en la articulación de la rodilla con el fémur), se concluyó que era candidato a esta intervención de reemplazo parcial de rodilla.Es importante hacer hincapié, ha afirmado el doctor, en que la articulación del fémur con la tibia y todos los ligamentos de las rodillas estaban sanos, por lo que era “un candidato perfecto para sustituir solamente su articulación patelofemoral”.A menos de dos meses desde la intervención, el paciente camina con normalidad, ha recuperado sus actividades cotidianas sin dolor y con rapidez, y próximamente será intervenido de la otra rodilla, que presenta el mismo diagnóstico.El especialista ha afirmado que los diseños de los implantes utilizados en este procedimiento han experimentado mejoras notables en los últimos años. Los diseños más recientes se centran en replicar la anatomía natural de la rodilla y mejorar la estabilidad de la rótula.En los próximos años, continuará la evolución de los implantes y se espera que la asistencia robótica juegue un papel importante en su colocación. Además, la integración de la inteligencia artificial (IA) “podría optimizar a selección de pacientes y personalizar la posición del implante”.