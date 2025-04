SATSE desmiente a María Jesús Botella: "Los recortes en sanidad son una realidad"

Elquiso salir ayer al paso de las últimas declaraciones de la delegada territorial de Salud en Córdoba,quien,, aseguró que "no existen recortes, desmantelamiento ni privatizaciones" en la sanidad pública de la provincia y, tampoco, de Andalucía.Para SATSE, "la realidad asistencial es que tenemos hospitales y puntos de urgencias sin abrir, a lo que hay que añadir quirófanos, plantas, camas y unidades cerradas en la provincia", por lo que tildaron de "incomprensible" que "teniendo necesidades y demandas de la población, de manera simultánea, exista tan elevado número de pacientes con problemas de salud que exigen una respuesta ágil y múltiples recursos disponibles cerrados y sin utilizar".En este sentido, el Sindicato de Enfermería afirmó ayer que "las listas de espera son un síntoma del desajuste entre la demanda de la población y los recursos que oferta la Administración pública sanitaria", por lo que insistieron en que las declaraciones de María Jesús Botella "no reflejan la realidad de la situación sanitaria en nuestra provincia".Desde la organización sindical sostuvieron que "contrariamente a lo afirmado por la delegada, SATSE ha constatado una reducción o recorte significativo en los recursos destinados a la sanidad pública", lo que "ha afectado directamente la calidad de la atención y de los servicios prestados".En cuanto a la dotación de personal, SATSE denunció que "los recortes han impactado en la dotación de personal, lo que ha generado una sobrecarga en el trabajo de los profesionales sanitarios y ha disminuido la capacidad de respuesta del sistema sanitario".En este sentido, el sindicato detalló que en la provincia de Córdoba, en los dos últimos años, y al comparar los datos de plantilla delde la provincia de Córdoba, "se ha pasado de 10.700 trabajadores a 10.295, con una pérdida de más de 400 puestos de trabajo". Según el sindicato, "esta pérdida de empleo ha sido menor en la Atención Primaria (80 puestos), siendo los hospitales de la provincia los más afectados con recortes de 320 puestos".SATSE también denunció ayer "recortes salariales" y aseguró que todos los trabajadores del SAS han sufrido un recorte del 12 por ciento en el Complemento de Rendimiento Profesional (CRP) en los dos últimos años, toda vez que se les adeudan pagos de carrera profesional desde 2023."La Bolsa de Empleo de Enfermería está sin actualizar desde 2021, las plantillas son insuficientes y las bajas y reducciones de jornada por cuidado de hijos no se sustituyen", añadieron desde el sindicato, para denunciar que "este es el panorama desolador en el que trabajan los profesionales del SAS y, pese a ello, lo damos todo con los pacientes, que no son los culpables y se merecen un tratamiento digno".Por otro lado, SATSE también se refirió a lasy aseguró que el próximo Miércoles Santo acumularán un retraso de seis meses "y no de tres, como afirma la delegada de Salud". Además, el sindicato puso "en seria duda" la realización de la obra en las estancias interiores que necesitan reforma, como el Área de Endoscopias, el Área de Radiología, la zona de gimnasio y las consultas de Traumatología, que ya estaban incluidas en el proyecto de reforma. SATSE recordó ayer, además, que el"es el que dispone de la ratio más baja del Estado en cuanto a número de camas por habitante".Finalmente, el sindicato reiteró su "compromiso con la defensa de una sanidad pública de calidad y accesible para todos los ciudadanos" y exigió a lay a la delegada de Salud que "pasen de la situación de negación de lo evidente y avancen al reconocimiento de la situación real".SATSE subrayó que "es fundamental que se invierta en la contratación de más profesionales sanitarios, en la mejora de las condiciones laborales y salariales, y en la ampliación y modernización de las infraestructuras sanitarias", ya que "solo así podremos asegurar que todos los ciudadanos reciban la atención sanitaria que merecen".