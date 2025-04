Rafael Soto | Una apuesta en tiempos del neofeudalismo

La Semana Santa nos pilla en plena transformación del orden mundial. En el momento en que se escriben estas líneas, las bolsas registran un rebote positivo tras el anuncio de que la Administración de Donald Trump ha prorrogado noventa días el incremento de los aranceles, excepto para China. Por su parte, Pedro Sánchez ha estado ya en Vietnam junto al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y también en China, donde se ha reunido con Xi Jinping y con el primer ministro, Li Qiang.Como suele ocurrir con estas cuestiones, numerosos medios han criticado o alabado al presidente del Gobierno por liderar el acercamiento europeo a China. Por nuestra parte, como saben bien nuestros lectores habituales, este espacio suele ser muy crítico con el. Sin embargo, en este caso, quizá haya que ser prudente.Estamos en guerra: no estamos mandando hombres a morir, ni estamos lanzando bombas, pero hay un conflicto internacional sin precedentes. Industrias estadounidenses como la del acero o el aluminio se benefician a la larga de estos aranceles. Pero va más allá.En medio de la consolidación del neofeudalismo tecnológico, donde las grandes empresas tecnológicas controlan los “feudos” digitales por los que circula gran parte de nuestra vida económica y social, pocas acciones son tan dañinas como el coto a la exportación de productos. Lo vimos claro en la toma de posesión de Donald Trump (hablamos de ello en), y en los grandes movimientos de las Bolsas antes del conflicto arancelario.En esta línea, hay un matiz esencial: el conflicto que vivimos no es solo entre EEUU y China. Por un lado, son las empresas estadounidenses las que están haciendo la guerra a las chinas, a través de las herramientas del Estado. Por otro, el, el empresario Donald Trump, y su administración, están utilizando los aranceles para forzar a otros países a servir a sus intereses geopolíticos.Desde esta óptica, el Gobierno español se está acercando al bando chino, y lo ha hecho de la mano del mismo ministro que promovió el reconocimiento de la autonomía del Sáhara como territorio marroquí, lo que resulta inquietante. Desde luego, es una apuesta grave, quizá irreversible en términos diplomáticos y económicos. O tal vez veamos un nuevo “cambio de posición” al respecto cuando el asunto se complique.Sin embargo, desde nuestro punto de vista, hay que evitar ideas maniqueas. Sánchez sabe que las empresas estadounidenses no pueden permitirse renunciar al mercado español, y tampoco es fácil saber hasta qué punto cuenta con las bendiciones extraoficiales de Von der Leyen & cía. La situación es tan volátil que solo con el tiempo sabremos de la pertinencia de esta apuesta, si es que se puede considerar como tal.