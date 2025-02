El Consejo Regulador compartirá con bodegas y lagares los detalles de la nueva Cata del Vino

Elcompartirá con las bodegas y lagares del marco los detalles de la nueva Cata del Vino que,, se celebrará delpróximos en lade la capital cordobesa, entre el Puente de San Rafael y el Puente Romano, en las inmediaciones delCon este objetivo, la entidad que, ha convocado a bodegas, lagares y cooperativas del marco Montilla-Moriles a unaque tendrá lugar este próximo jueves, a las 12.00 del mediodía, en ladonde, además de presentarse la Cata del Vino, se procederá ay se designará a los integrantes de laque trabajará más directamente en laLa convocatoria de estatiene lugar días después de que un grupo de bodegas y lagarespara trasladar susque el marco Montilla-Moriles desarrolla en laEn el documento, al que ha tenido acceso, los firmantes expresan su "" por la "" a la presentación oficial del evento, que tuvo lugar el pasado 14 de febrero en elEl escrito, que ha sido suscrito por entidades tan significativas en el marco Montilla-Moriles comoo el–que representa a otros operadores de la zona–, traslada la "disconformidad con losllevados a cabo" desde lahasta el anuncio realizado en el Consistorio cordobés, que consideran "" y carente de "" para las bodegas que, aseguran, "siguen".Además de trasladar una queja formal porde los trabajos que se han llevado a cabo en elque se formó en el seno del Consejo Regulador para estudiar elde la próxima edición de la Cata del Vino, las bodegas y lagares que suscriben el escrito expresan su "" con eldel organismo que preside Javier Martín "por no haber contado y no haber ofrecidoa losdel evento, que somos las bodegas y operadores".A su vez, los denunciantes han vuelto a reiterar su rechazo a "laque no contribuyen a laen algo tan importante para todos" como es la Cata del Vino, de ahí que hayan exigido "" en la toma de decisiones y en las ", sean quienes sean".Otro de los aspectos relevantes del escrito presentado ante elcordobeses es el relativo a lasa las bodegas y lagares que participaron en lasde la Cata del Vino. En ese sentido, los afectados han vuelto a "".Por último, el escrito solicita que, en adelante, el Consejo Reguladordel marco, con independencia de que estén integrados en grupos de trabajo específicos o en la Comisión Permanente, de todas aquellas cuestiones –""– que "tengan que ver con", dada la "" que pueden tener en la toma de decisiones por parte de las propias empresas.