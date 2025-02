Aureliano Sáinz | Aforismos en su punto (4)

AURELIANO SÁINZ

FOTOGRAFÍA: AURELIANO SÁINZ

Creo que no descubro nada si digo que la aparición de internet ha supuesta una verdadera revolución, no solo en el mundo de las comunicaciones sino también en los hábitos y costumbres de todos los que habitamos en este planeta. Si echamos una mirada décadas atrás, y nos situáramos en aquellos años previos, no imaginaríamos los cambios venideros que acabarían transformando nuestras vidas.Sin embargo, hay aspectos básicos de los seres humanos que continúan en el fondo de cada persona, puesto que las emociones y los sentimientos, tanto positivos como negativos, perviven en nosotros, a pesar de las transformaciones que se han producido con la aparición de las nuevas tecnologías de tipo digital.Es por ello, que en esta breve selección cinco aforismos, o frases de distintos autores, comienzo por un par de ellos que nos hacen pensar acerca de dos conceptos, como son la idea de la verdad y del amor, que forman parte de nuestra condición humana. Continuaré con otras tres diversas para ampliar el abanico de las reflexiones.1. “” [].Frase contundente que podríamos aceptar, sin ninguna modificación, si al comienzo hubiera aparecido el adjetivo “muchos”, ya que hay otros que no soportan la mentira. Sin embargo, esta frase del escritor y periodista suizo Louis Dumur bien que se podría aplicar a algunos campos, caso de la publicidad, dado que, sin ser exactamente una mentira lo que se dice en los mensajes publicitarios, los muy planificados recursos persuasivos que se utilizan acaban siendo aceptados y creídos sin ofrecer resistencia. Y no entro en el campo político porque en estos tiempos la mentira se ha convertido en una plaga que sirve como medio de intoxicación, amenaza y miedo (ver, por ejemplo, al inefable Donald Trump y a su ‘camarada’ Elon Musk).2. “” [].Quien lea esta frase, así aislada, puede pensar de que se trata de un autor romántico o de literatura de autoayuda que tanta predicación tiene en estos tiempos. No, en absoluto. Está sacada del libroque publicó el psiquiatra austríaco tras sobrevivir a los horrores de los campos de concentración nazis. Lo cierto es que ante la total deshumanización en la que vivían, y sin saber si sobrevivirían a tanto horror, él se agarró al recuerdo de su mujer a la que tanto amaba para no sucumbir a la infinidad de torturas y humillaciones a las que eran sometidos diariamente.3. “” [].Resulta curioso que esta frase, tan conocida y tan extendida, se utilice en sentido contrario al que deseaba su autor, el conde francés Joseph de Maistre. Lo cierto es que De Maistre, católico de un pensamiento tremendamente conservador, quien propugnaba que había que aceptar todo lo que la tradición nos había legado, ya que, según él, era preferible la estabilidad y la seguridad mental que proporcionan el dogma y la armonía bajo el mando un ser tan poderoso como era el Papa de Roma. De ahí que propugnara la aceptación de los gobiernos instituidos; y no el lamento o la acusación de tener que asumir las consecuencias de haber elegido equivocadamente a los que gobiernan, tal como ahora es empleada la frase.4. “La gente se resiente con cualquiera que parta del pasado en el análisis serio de las circunstancias presentes o intente valerse del pasado como un criterio para enjuiciar la época actual” [Christopher Lash (1932-1994].Creo que es muy oportuna esta frase del historiador y sociólogo estadounidense en estos tiempos en los que, a partir del uso abusivo de las redes sociales, vivimos en una especie de, dado que no interesa indagar en las causas de los fenómenos o conflictos actuales, sino que se acepta acríticamente lo que llega por esto medios o similares, de forma que todo lo que sea mirar hacia atrás se convierte en algo anacrónico y rechazable.5. “” [].Con esta frase se cierra Diario de invierno, novela autobiográfica del escritor estadounidense Paul Auster. Este diario lo finalizó en 2011, cuando contaba con 64 años. Conviene apuntar que la obra está escrita en segunda persona, por lo que aparece la frase de esta forma en vez de decir “he entrado…”. No voy a extenderme mucho en ella, ya que hay un momento de nuestras vidas en las que sentimos que a partir de esa fecha el tiempo que se tiene es limitado, a la vez que empiezan a surgir las pérdidas de cualidades y factores con los que siempre se había contado. Es decir, comienza una lucha que hay que afrontar, pues, tal como decía el gran escritor portugués Miguel Torga, “envejecer no es para cobardes” (ni para tristes, pesimistas o nostálgicos, diría yo).